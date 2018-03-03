В Перми разгорелся скандал вокруг ещё не установленного памятника, который должен пропагандировать семейные ценности. Скульптурная композиция «Счастливая семья», которую планируют расположить перед Театром-Театром, согласно эскизу состоит из фигур двух родителей, трёх детей и собаки. Пермяки выразили претензии по поводу состава, будущего места для арт-объекта и в целом его эстетического вида.

Счастливая семья

Психологическая угроза

В интернете неравнодушные горожане создали петицию. За сутки её подписали около 500 человек. Пермяки выступили против установки неадекватных, по их мнению, памятников и засорения городской среды. В скульптурной композиции «Счастливая семья» горожане усмотрели психологическую угрозу:

«Вид памятника «Счастливая семья» ещё не определён, однако мы уже сейчас понимаем, что он будет изображать полную семью с более чем одним ребёнком. При этом в России огромное количество неполных семей с одним родителем. Установка такого памятника может привести к негативным психологическим последствиям у детей из таких неполных семей, а также маргинализирует семьи с одним ребёнком или семьи, в которых детей нет вовсе (часто по не зависящим от супругов обстоятельствам)».

Одиночество

Одна из пермячек, поддержавшая петицию, адресованную главе Перми Дмитрию Самойлову и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову, подчеркнула, что выросла в семье с одним родителем и единственным ребёнком:

«И с момента появления этой инициативы с памятником мне обидно слышать, что моя семья неправильная или «не счастливая». Если памятник счастливой семье и нужен (хм, как будто это что-то умершее), он должен быть более абстрактной работой, выражающей любовь между членами семьи, а не устанавливающей стандарты её состава».

Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева считает, что инициаторы установки скульптуры о полноценной семье так и не поняли, что дефект не только в ужасных эскизах, которые поступили на конкурс. А в попытке определения полноценности и маргинализации семей, которые не попадают под понимание организаторов конкурса о том, что полноценными являются только многодетные полные семьи.

Ненужная народу скульптура на краудфандинг

Инициаторами установки памятника, посвящённого семье, выступили АНО «Пермский городской родительский совет» и Ассоциация «Общественно-активные школы». Посредством скульптурной композиции общественники хотят увековечить в городской скульптуре образ счастливой российской семьи — традиционной, полной, где родители ответственно и внимательно относятся к воспитанию своих детей.

В качестве финансирования проекта указан краудфандинг (народное финансирование, складчина). Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова на своей странице в соцсети сообщила, что каждый, кто поддержит проект, вправе рассчитывать на вознаграждение в зависимости от размера взноса. Поощрением может стать, в частности, сертификат участника, фотография с автором скульптуры, гравировка фамилии спонсора на постаменте скульптуры. Ориентировочная стоимость изготовления, установки и благоустройства территории 5−7 млн рублей.

Без согласования?

Согласования с городским советом по топонимике установки городской скульптуры в соответствии с законодательством не требуется, поскольку скульптурная композиция «Счастливая семья» не является памятником, олицетворяющим ту или иную личность либо событие, не является мемориальной доской, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

В ответ неравнодушные горожане отметили, что сама схема, по которой те или иные объекты попадают на рассмотрение Совета по топонимике, на поверку оказывается запутанной: так, инициаторы проекта «Счастливая семья» уверены, что их проект не должен проходить согласование с Советом, а представители городской администрации считают иначе.

«Работу Совета по топонимике пора принципиально пересмотреть в пользу увеличения удельного веса экспертных мнений (архитекторов, урбанистов, художников и скульпторов), в пользу её большей универсальности и прозрачности. Совет в его нынешнем виде не обеспечивает прогрессивный подход к обустройству городской среды, однако мы понимаем, что его модернизация — дело времени, которого у нас нет: за это время наш город продолжит заполняться объектами низкой эстетической и содержательной ценности, и это та проблема, которую нужно решать уже сейчас», — говорится в петиции.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Её авторы обратились непосредственно к инициаторам этих проектов — некоммерческой организации «Пермский городской родительский совет», лично к краевому омбудсмену Павлу Микову и детскому омбудсмену Светлане Денисовой, а также к представителям Совета ветеранов комсомола Свердловского района Перми с просьбой внять их аргументам и заново оценить целесообразность реализации проектов.

Народный выбор

В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае заявили о завершении народного голосования 5 марта за эскиз городской скульптуры «Счастливая семья», которая, по предварительной договоренности с администрацией города Перми, будет установлена в квартале перед драматическим театром. Голосование проходило на открытых площадках.

«С большим отрывом, как на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, так и в социальных сетях, в народном голосовании победила композиция московской художницы. К слову, конкурс был открытым, и в нём могли принимать участие профессиональные авторы, в том числе и выпускники пермских вузов, известные авторы», — отметили в аппарате омбудсмена.

Вразрез с мнением голосовавших за проект вышли авторы петиции и те, кто её поддержал. Критика в отношении памятника активно звучит в соцсетях. Потенциальные изменения в городском пространстве вызывают у части пермяков беспокойство и разочарование.

«В городе уже есть два памятника, пропагандирующих семейные ценности: это арт-объект в сквере Миндовского и скульптура «Пётр и Февронья» на улице Сибирской. Установку третьего памятника в связи с этим трудно назвать насущной необходимостью», — подчеркнули авторы петиции.

Между тем в аппарате омбудсмена Павла Микова считают, что скульптура «Счастливая семья станет ещё одним символическим местом, олицетворяющим одни из самых главных человеческих ценностей — семью, любовь, детей, информирует сайт уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

«Советский» новодел на фоне равнодушия к наследию

Стоит отметить, что это не первый скандал вокруг скульптурного проекта. Под едкие комментарии общества попала инициатива установки памятника к 100-летию ВЛКСМ в виде комсомольского значка. Критики указывали, что преобразования в городской среде должны быть разумными и профессиональными.

Неравнодушные пермяки подчёркивают, что в краевой столице немало уже существующих памятников советского периода, которые представляют куда большую эстетическую и символическую ценность (многочисленные мозаики, сграффито, росписи и скульптуры) — большинство из них пребывают в плачевном состоянии и постепенно разрушаются, и установка «советского» новодела на фоне полного равнодушия к образцам оригинального наследия выглядит непоследовательно и даже кощунственно.

Разрушающийся памятник

Здесь уместно напомнить о варварском демонтаже уникального панно советского периода «Наука». Только после того, как соцсети гневно крикнули о беспределе, чиновники отреагировали, и работы были приостановлены. Монументальную мозаичную композицию обещали демонтировать аккуратно и найти ей достойное место в городе.

На фоне ликвидации шедевров и образцов искусства проекты, подобные «Комсомольскому значку» и «Счастливой семье», действуют как раздражительный фактор.

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