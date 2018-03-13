Одним из главных событий республики за прошедшую и начало новой недели стал отказ нефтяной компании «Роснефть» от второго иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Это произошло после того, как «Система» выполнила условия декабрьского мирового соглашения по первому иску (на 170 млрд рублей), выплатив «Башнефти» оговоренную сумму в 100 млрд рублей. Эксперты увидели в соглашении превалирование политических регуляторов над экономическими. Читатели могут узнать, как проголосовать на вокзале, и что увидят в Уфе в честь юбилея танцовщика Рудольфа Нуреева.

Rnsmng.rosneft.ru Роснефть

Политика: бюллетени получены, счета «Башнефти» пополнены

Как сообщило ИА «Башинформ», в Башкирии все территориальные избирательные комиссии получили главные документы избирательной кампании — бюллетени на выборы президента Российской Федерации. Территориальные комиссии в сопровождении сотрудников МВД проследовали в свои пункты назначения, сообщили в Центризбиркоме. Всего было изготовлено 3 млн 068 тыс. 066 штук избирательных бюллетеней. Традиционно бюллетени изготовлены на трёх языках: русском — 2 млн 532 тыс. 966 экземпляров, башкирском — 348 тыс. 300 и татарском — 186 тыс. 800. Количество бюллетеней для голосования с использованием КОИБ составило 348 900.

18 марта — в день выборов президента России — на железнодорожном вокзале в Уфе будет работать избирательный участок для пассажиров, оборудованный всем необходимым для работы избирательной комиссии. Он расположится на втором этаже вокзала и будет работать с 8 до 20 часов по местному времени. Для того чтобы проголосовать на вокзале, необходимо предварительно подать заявление об откреплении от своего избирательного участка и выбрать участок на железнодорожном вокзале. С 13 марта заявления можно подать только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Выборы

Нефтяная компания «Роснефть» отказалась от второго иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Это произошло после того, как «Система» выполнила условия декабрьского мирового соглашения по первому иску (на 170 млрд рублей), выплатив истцам оговоренную сумму в 100 млрд рублей. Мировое соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета «Башнефти» 100 млрд рублей по схеме «20+40+40», в том числе за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке. Напомним, в середине мая прошлого года «Роснефть», «Башнефть» и минземимущества Башкирии подали иск о взыскании с «Системы» 106,6 млрд рублей убытка, нанесенного в результате реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Позже истцы увеличили требования до 170,6 млрд рублей. В августе 2017 года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск, обязав АФК выплатить 136,3 млрд рублей. Апелляция оставила это решение в силе в декабре прошлого года.

Политолог Дмитирий Михайличенко отметил позицию республиканских властей, «которые приняли выверенное решение и поддержали компанию, с деятельностью которой связываются перспективы топливно-энергетического комплекса республики».

«Мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью» свидетельствует о том, что в нашей стране политические регуляторы преобладают над экономическими. Это соглашение — типичный вариант внутриэлитных договоренностей, которые достигнуты в преддверии выборов президента и, в значительной степени, вне зависимости от экономических параметров развития компаний», — отметил эксперт. .

Неоднозначное впечатление оставило объявление голодовки несколькими жителями республики. Участников объединяют слишком разные цели: безработная уфимка, пытающаяся доказать похищение дочери из роддома в 1990 году, требует бесплатного теста ДНК; супруга уволившегося в прошлом году работника одного из крупных предприятий добивается «личного визита депутата Госсобрания РБ»; пенсионерка поднимает вопросы экологии вокруг заводов «Кроношпан» и «Уфахимпром». Единственный мужчина в группе голодающих, как пишет «Горобзор», — бывший чиновник, позиционирующий себя как деятель националистической организации Конгресса башкирского народа (КБН), довольствовался общими фразами о растущей безработице и коррупции.

«Выступление башкирских националистов совместно с некоторыми бывшими сторонниками бывших олигархов в преддверии выборов президента страны в республике неслучайно. За митингующими стоит КБН, который таким образом радикализует свой протест. Если раньше, опасаясь санкций, они скрывали свою оппозиционность федеральному центру, то теперь это делать бессмысленно», — считает политолог Кирилл Зотов.

OpenClipart-Vectors Протест

Экономика: капремонт в копеечку и фастфуд побеждает

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта» Башкирии на аукционе 23 марта выберет подрядчика для капремонта 51 многоквартирного дома в Уфе, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, а также в Бакалинском, Бирском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Аургазинском, Мелеузовском районах республики. Начальная цена договора составляет 247,22 млн руб. По его условиям, победитель обязан завершить работы не позднее 15 декабря текущего года.

Уфа заняла третье место среди российских городов-миллионников по увеличению числа заведений общепита в 2017 году. Их количество в городе увеличилось на 7,3%, до 1179 заведений (по состоянию на февраль). При этом прирост — это разница между количеством открывшихся и закрывшихся заведений. По числу самих заведений Уфа занимает лишь 12-е место из 15 городов, включенных в рейтинг. В прошлом году в Уфе стало больше кофеен-кондитерских (на 40%, всего 87 заведений), фреш-баров (на 39%, до 46) и кафе (на 17%, до 340 заведений). Уменьшилось количество пиццерий (на 3%), кулинарий (на 4%) и суши-баров (на 17%). В структуре наиболее популярных форматов в Уфе преобладают кафе (340) и заведения в формате «кафе и фастфуд» — 324. В формате кулинарий себя позиционируют 177 операторов, ресторанов — 152, баров — 125.

Правительство Башкирии передало в аренду компании «Газпром газораспределение Уфа» 3,9 тыс. объектов газораспределительной системы. Годовая арендная плата установлена с учетом НДС в размере 1,33 млн рублей. Власти региона рассчитывали передать «Газпрому» большее число объектов — более 6 тыс. за 2,33 млн рублей арендной платы в год. После завершения инвентаризации сетей, переданных обществу, перечень арендуемого имущества будет расширен.

Социум: что почём и 35 часов полёта на 9 млн

Газета «Республика Башкотростан» сообщила, что цены на товары и услуги в феврале выросли в республике на 0,4%. В наибольшей степени повышение коснулось продуктов питания — 0,6%, в наименьшей — непродовольственных товаров и услуг — 0,2%. Цены на непродовольственные товары разных групп колебались как в большую, так и в меньшую сторону. Зимняя одежда и обувь, например, подешевели, в то время как кроссовки подорожали. При этом выросли цены на смартфоны, учебники и некоторые другие товары. Дороже теперь обходятся содержание и ремонт жилья, услуги медицинских центров, парикмахерских, сотовых операторов. С приближением летнего сезона выросли цены на зарубежные туры. Наоборот, подешевели билеты на поезд и бытовые услуги, снизились процентные ставки по кредитам. Больше всего за первую неделю весны подешевели картофель и белокочанная капуста. Средняя цена на эти овощи опустилась до 23,62 и 16,80 рубля за килограмм соответственно, снижение составило 2,2% и 2,1%. Более чем на 1% также подешевели яблоки, охлажденное куриное мясо и мука. Незначительное понижение цены наблюдается на говядину и свинину, молоко, сыры, вермишель, подсолнечное масло, лук, черный чай. На 1,9% выросли в цене куриные яйца (их стоимость составила 46,68 рубля за десяток) и рис (50,25 рубля за килограмм). Немного прибавили в цене сахар, морковь, рыба, сливочное масло. По росту цен Башкирия занимает восьмое место среди регионов Приволжского округа.

Фото: Правительства РБ Материнская слава Башкирии

В преддверии Международного женского дня в правительстве Башкирии состоялась очередная церемония награждения многодетных матерей медалью «Материнская слава». В этом году исполняется 20 лет со дня учреждения в республике государственной награды «Материнская слава». За это время ее получили более 7,5 тыс. многодетных мам.

По сообщению «Коммерсанта в Уфе», бюджет Башкирии направит на оплату чартерных перелетов высокопоставленных чиновников до 9 млн рублей. Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии фрахтует частный самолет на 35 летных часов по территории России и иностранных государств с вылетом из аэропорта Уфы. В прошлом году в правительстве поясняли, что эти чартеры заказываются для главы республики. По условиям контракта самолет должен вмещать не менее пяти пассажиров, иметь крейсерскую скорость не менее 500 км в час и дальность полетов не менее 2,2 тыс. км.

Криминал: итальянские показания и воспитательница-садистка

Главный свидетель обвинения, который привлечен свидетелем к судебному процессу по обвинению в неуплате налогов бывшего первого вице-мэра Уфы по строительству Александра Ф., готов дать показания в суде из Италии, где сейчас проживает. Его новый адвокат пояснил, что свидетель готов выступить в суде по видеоконференцсвязи, но только при личном присутствии адвоката и не ранее 30 марта, чтобы защитник успел оформить визу и вылететь в Италию. Бывший вице-мэр Уфы обвиняется в совершении налогового преступления (ч. 1 ст. 198 УК РФ) в виде неуплаты 3,7 млн рублей подоходного налога в 2011 году, еще до поступления на работу в мэрию.

Рафик М., руководивший в 2010—2015 годах администрацией Иглинского района Башкирии, стал фигурантом уголовного дела. По информации регионального управления Следственного комитета, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292). По версии следствия, в 2013 году чиновник подписал акты выполненных работ в рамках муниципального контракта, предусматривавшего разработку генпланов девяти сельских поселений, хотя работы выполнены не были. На основании этих актов исполнитель контрактов — компания «Альтернатива» — получила деньги, около 1,3 млн рублей. Полученными бюджетными денежными средствами в ООО «Альтернатива» неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению, чем причинен ущерб муниципалитету.

(сс) succo Суд

В Ишимбае мировой судья вынес приговор в отношении бывшего воспитателя детского сада «Василек». Она признана виновной в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением». За разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула пятилетнюю девочку, и та ударилась головой о спинку кровати. Другого, шестилетнего, ребенка ударила кулаком по голове. За непослушание воспитательница надолго запирала детей в умывальной комнате. Узнав от детей о жестоком обращении, их родители обратились в правоохранительные органы. Суд приговорил 44-летнюю женщину к 1 году 6 месяцам исправительных работ и запретил в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью.

Культура: застройщик против наследия и юбилей «великого Руди»

Управление по госохране объектов культурного наследия РБ издало приказ о включении выявленного объекта культурного наследия «Дом Тихониных» в единый госреестр памятников истории и культуры Российской Федерации. Спорная ситуация вокруг памятника не разрешается второй год, сейчас вокруг него ведется пять судебных процессов — рядом со старинным двухэтажным особняком возводится крупный жилой комплекс. Застройщик (компания «СтройТЭК») заинтересован в сносе памятника, общественность пытается его сохранить. Включение памятника в государственный реестр обеспечивает ему охранный статус. Ожидаются результаты экспертизы культурной ценности объекта, назначенной судом по требованию «СтройТЭК». Кроме того, продолжается спор о земле, на которой стоит объект.

Уфа готовится отметить 80-летие танцовщика Рудольфа Нуреева. С 15 по 17 марта Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева проводит юбилейные мероприятия. На заключительном Гала-концерте 17 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета свою дань признательности и уважения танцовщику отдадут известные артисты балета и солистки Мариинского театра. Рудольф Нуреев вырос в Уфе, в Башкирском государственном театре оперы и балета началась его творческая жизнь.