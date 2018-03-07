Соединенные Штаты с каждым днём все больше охватывает предвыборная лихорадка. До выборов в конгресс ещё восемь месяцев, но процесс уже идёт полным ходом. По всей стране сторонники обеих «правящих» партий раздают листовки, ведут дебаты в прессе, собирают митинги и проводят выборы кандидатов — «праймериз». На светских раутах собирают баснословные суммы на предвыборные гонки, уединяясь в уютных кабинетах, заручаются поддержкой влиятельных фигур…

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Грядущие выборы определят расклад сил в американском парламенте на следующие два года. Один результат может полностью заблокировать реформы президента, другой — дать Трампу «зелёный свет». Как бы ни старались победить отдельные кандидаты, их шанс на успех во многом будет зависеть от достижений партийных лидеров. Для республиканцев это, конечно же, сам Верховный главнокомандующий, для находящихся в оппозиции демократов — все те, кто лезет из кожи вон, чтобы не дать главе Белого дома осуществить задуманное.

Противостояния демократов и республиканцев в США

И той, и другой стороне нужно чем-то хвастаться перед избирателями. И если демократам достаточно высмеивать Трампа и указывать на его ошибки, действующей администрации, напротив, нужны вполне конкретные достижения.

Последние крупное достижение президента и его команды — налоговая реформа — меркнет в информационном пространстве, его затмевают чуть ли не каждодневные нападки СМИ на членов администрации по поводу «русского следа», каких-либо процессуальных нарушений или мнимой растраты средств налогоплательщиков…

Не имея возможности быстро провести через раздираемый предвыборными страстями конгресс ни одну из предложенных крупных реформ (инфраструктуры, иммиграционного законодательства, контроля за распространением гражданского оружия), президент пытается многими малыми успехами заполнить вакуум, который в противном случае противники заполнят жалобами на его бездействие и неэффективность. Трамп пытается понемногу побеждать везде: в экономике, медиасфере и внешней политике.

Экономика

Как и было обещано, глава Белого дома ввёл пошлины на ввоз в США стали и алюминия, пытаясь таким образом восстановить некогда мощную американскую металлургию и защитить рынок от Китая.

Введённые президентом пошлины не стали первым шагом новой администрации в сторону протекционизма — несколько недель назад аналогичная мера была применена к двум сравнительно небольшим отраслям промышленности: производству стиральных машин и солнечных батарей. И хотя введение новых мер по защите американского производителя и рабочего каждый раз вызывает бурную дискуссию как в обществе, так и в Белом доме, сам Трамп, похоже, нисколько не сомневается в эффективности таких мер и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Сделано в Америке». Логотип

В ответ на новые пошлины США Евросоюз пригрозил Трампу ужесточить собственные пошлины на популярные в Европе американские товары. На вопрос журналистов о том, как в этой ситуации он избежит торговой войны, «лидер свободного мира» ответил, что торговые войны — это не всегда плохо, и что его политика приведёт к отмене пошлин странами, «которые были несправедливы к США». Другими словами, обладающая пока ещё крупнейшим рынком сбыта Америка Трампа готова помериться санкциями и пошлинами с Китаем, ЕС и кем угодно ещё и уверена, что соперники будут вынуждены сдаться раньше, чем первая экономика мира задохнётся от собственных ограничений.

Медиасфера

Видимо, устав от постоянных нападок своих многочисленных противников, президент решил сам напомнить своим сторонникам, какую роль демократы играют в «успехе» его администрации. В своих речах на прошедшей неделе Трамп большое внимание уделил тому, как его политические оппоненты в сенате блокируют и тормозят одобрение кандидатов, выдвинутых президентом на различные посты. Более точную статистику по этому вопросу обнародовала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. По её данным, на рассмотрении все ещё находятся 43% всех предложенных администрацией кандидатов, а сроки согласования в отдельных случаях достигают 13 месяцев. Всего американскому президенту и его команде нужно «провести» через сенат около полутора тысяч человек…

Другой темой, вызвавшей бурное негодование Трампа, стало активное противодействие, которое власти так называемых городов-убежищ решили оказать федеральной иммиграционной службе. «Убежищами» в Штатах называют административные единицы (посёлки, города и даже целые штаты), руководство которых по каким-то причинам решило, что федеральное иммиграционное законодательство не для них и исполнять его они не обязаны. До сих пор в таких «убежищах» полиция никак не помогала иммиграционной службе, не выполняла ордера о депортации и не делилась информацией о проживающих на подотчётной территории иммигрантах.

Пока бизнесмены принимали большое количество малооплачиваемых иммигрантов, много американских мужчин остались без работы. Иллюстрация PUCK. 1888

Теперь же власти «убежищ» перешли к новой, активной фазе отстаивания своей позиции. Будучи осведомлены о готовящемся масштабном рейде иммиграционной службы, мэры нескольких городов решили предупредить население и этим свели эффективность операции федералов к минимуму. Сами градоначальники при этом считают, что совершили акт высокого гуманизма, а вот правоохранители и президент почему-то возмущены…

Внешняя политика

Противники Трампа постоянно пытаются вывести его на разговор о России и её ужасном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Трамп дежурно говорит, что никакого сговора не было, если и было влияние, то оно никак не воздействовало на результаты голосования, и что вообще-то есть куда более важные темы. Вот, например, Северная Корея… На обоих направлениях — и на российском, и на корейском — у главы Белого дома, наконец, появился хоть какой-то позитив.

Совсем недавно были опубликованы результаты одного из трёх расследований «русского дела», а именно того, которое вёл комитет по разведке палаты представителей конгресса. За 14 месяцев расследования один из влиятельных комитетов нижней палаты американского парламента не нашёл никаких следов сговора или координации между предвыборным штабом Трампа и русскими. Одно расследование «успешно» закончено. Осталось ещё два.

Что касается КНДР, тут все куда как запутаннее. На прошлой неделе Трамп стал жертвой «испорченного телефона», поспешив повторить за одним из южнокорейских чиновников, что Север якобы готов к ядерному разоружению при гарантии безопасности. Вскоре выяснилось, что в Пхеньяне ничего такого сказано не было, и «лидер свободного мира» оказался в дураках…

Видимо, удручённый этой ситуацией, Трамп вызвал того самого чиновника — главного советника президента Южной Кореи по национальной безопасности — в Вашингтон, для более подробного обсуждения того, что все-таки обсуждалось на встрече в Пхеньяне. В результате этой поездки высокопоставленного корейца на поклон заокеанскому господину вопрос с готовностью КНДР отказаться от ядерного оружия так и не прояснился, зато выяснилось, что Ким Чен Ын хотел бы встретиться с Трампом для непосредственного обсуждения сложившейся ситуации и поиска решения. А также, что Северная Корея временно приостанавливает ядерные и ракетные испытания, показывая таким образом свои добрые намерения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Трамп сразу дал согласие на встречу и сказал, что она возможна примерно в мае, но официального ответа Пхеньяна пока не последовало…

На тему возможной встречи двух лидеров в Штатах высказываются самые разные мнения: кто-то считает, что президент США легко переиграет на уровне личных переговоров молодого и неопытного корейского руководителя, другие говорят, что сама по себе встреча является слишком большой уступкой, и что сперва КНДР должна выполнить все условия Америки в одностороннем порядке, третьи утверждают, что в первой за семьдесят лет встрече лидеров этих двух держав нет ничего особенного и придавать значения этому вообще не стоит…

Сложиться может по-разному, но отрицать большой потенциал таких переговоров нельзя. Ведь у глав государств есть что предложить друг другу. Северной Корее нужна большая, чем сейчас, экономическая свобода и нормализация отношений с внешним миром. Трампу просто необходима громкая дипломатическая победа, желательно, исторического масштаба. Примирение двух Корей как раз подходит…

Дональд Трамп пытается мелкими победами прикрыть отсутствие крупных, выходит это не вполне убедительно. Для больших побед нужно вновь раскочегарить погрузившийся в предвыборные дрязги конгресс или дождаться новых активных шагов от Ким Чен Ына, действующего по одному ему известному плану. А пока американскому президенту остаётся довольствоваться малым — управлением в стиле ручного режима и выступлениями по всем возможным поводам: на съезде бизнесменов-латиноамериканцев, на митинге одного из республиканских кандидатов в конгресс, на встрече с выигравшей мировой чемпионат бейсбольной командой…