Французы называют громкие скандалы «les affaires». Слово в переводе-то не нуждается. В начале XX века была афёра Панамского канала. (Граждане вложили свои сбережения в строительство Панамского канала, но деньги были частично разворованы).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

В середине 30-х годов XX века Францию потрясла «affaire Stavitski» когда банкир-мошенник (лет с двадцать назад был сделан фильм, по-моему, с Бельмондо в главной роли) фактически подчинил себе политическую машину Франции между двумя мировыми войнами.

Была «афёра Markovoci», в ней были замешаны президент Помпиду, актёр Ален Делон, а названа она была по имени югославского охранника Делона, найденного застреленным после одной вечеринки с участием уже названных. Народу нравилось, что замешаны президент, Ален Делон, красивые женщины, труп югослава. Вся страна следила с замиранием сердец.

Жорж Помпиду

В 80-е годы началась афёра Bernard Tapie (промышленник, владелец футбольного клуба Марселя), и только сейчас она заканчивается. Тапи всё же пойдёт в тюрьму, такое впечатление.

Франция жила афёрами, купалась в них, афёры (то есть «дела») были как сериалы, они интересовали всех. Возможно, и сейчас Франция живёт афёрами. Я пишу «возможно», потому что там уже давно не живу и не слежу за происходящим.

Теперь и Россия живёт афёрами.

Будем называть их по-русски «дело». Вот сейчас нагноилось и образовалось «дело Слуцкого».

В деле в этом нет (пока) ни денег, ни мошенничества. Несколько молодых женщин уже есть. И они, в духе нашего времени, не совсем в русском духе, но в западном духе, без сомнения, вдруг обвинили Слуцкого в «сексуальных домогательствах».

Эта новомодная тенденция: обвинение мужчин в сексуальных домогательствах, на мой взгляд, — негативное такое поветрие, принесённое в наши палестины западными ветрами. По сути это обвинение в сексуальной активности, в сексуальной предприимчивости.

Казалось бы, смешно даже — обвинение в излишней, по мнению общества, сексуальной активности. В то время как на всем протяжении истории человечества сексуальная активность мужчины считалась качеством!

Бугро Адольф-Вильям. Нимфы и Сатир

Однако если вспомнить о судьбе мсье Стросс-Кана, слетевшего с политических и финансовых вершин в течении одного сезона и даже быстрее, оглянуться на недавнюю довольно горькую судьбу мистера Харви Вайнштейна, то становится никак не смешно, а мрачно такие обвинения выглядят.

Вначале обвинения в приставаниях против Слуцкого были выдвинуты не очень смело несколькими (двумя-тремя) журналистками из либерального лагеря. Ну понятно, они самые подверженные влиянию западных ветров. В уши надуло.

Однако вот к ним вдруг присоединилась женщина совсем из другого политического лагеря, государственная служащая, и более того — пресс-секретарь Министерства иностранных дел Захарова.

Мотивы госслужащей Захаровой, по какой причине она солидаризировалась с либеральными журналистками, мне неизвестны и более того, непонятны, и сверх всего представляются загадочными.

Что, из гендерной солидарности?

Почему Захаровой вздумалось вдруг занять такую позицию, она же опытный человек и, видимо, понимает возможные последствия своей солидаризации с либеральными девушками. Последствия для Леонида Слуцкого и для неё самой, для Захаровой. И для престижа государства. Поскольку Слуцкий — член ЛДПР, то и для престижа ЛДПР, но Захарова ведь не член ЛДПР.

Захарова не может не понимать, что, поддержав удар по законодательной власти, она раскалывает власть, раскалывает государственность.

На мой взгляд, а я считаю что взгляд мой уравновешен и справедлив, — Леонид Слуцкий один из самых талантливых и результативных членов законодательного корпуса.

Он умён, эрудирован, и никаких сомнений в искренности патриотизма этого депутата у меня никогда не возникает. В международной политике он чрезвычайно полезен своей толковостью.

В сравнении с его профессиональной пригодностью его приставания к девушкам, если они и имели место быть, не имеют никакого, ну ровно никакого значения.

Разбирательство между полами не должно являться мерилом значения человека в обществе.

Хватит того, что объединёнными усилиями ханжества, лжесвидетельства и политических интриг загубили такого мощного человека, как Стросс-Кан. А вот в ценности журналисток, к которым приставал якобы Леонид Слуцкий, меня ничто не убеждает.

Guillaume Paumier Стросс-Кан

Положив на одну чашу всех журналисток, а на другую единственного Слуцкого, можно увидеть, как он несомненно полезнее нашему государству.

Кто кого поглаживает, пытается поцеловать и более того, склоняет к lovemaking, не должно вообще быть предметом рассмотрения и тем более осуждения общества.

Это не его, общества, собачье дело, милейшие журналистки.

Этак вы нам всех талантливых мужчин разгоните из власти. И законодательной, и исполнительной.

Останутся только медленные импотенты.

С импотентами во власти я за судьбу моей страны и рубля не дам.