Помимо вопросов, связанных с местом и временем встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, необходимо рассмотреть более обширные вопросы. Например, чего хочет добиться северокорейский лидер, что он готов отдать и будут ли выполнены его обещания надлежащим образом, пишет Джеймс Доббинс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

До настоящего момента северокорейский лидер в значительной степени следовал сценарию, которого придерживались его отец и дедушка. Ким Ир Сен — основатель северокорейского государства — впервые обратился к своему южнокорейскому коллеге в 1972 году, затем он обратился к Вашингтону. Его сын Ким Чен Ир вел переговоры с бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт в Пхеньяне и надеялся принять 42-го президента США Билла Клинтона в 2000 году.

Agveri Памятник Ким Ир Сену и Ким Чен Иру на холме Мансуде

Бывшие северокорейские лидеры стремились решить две фундаментальные задачи: добиться вывода американских войск с Корейского полуострова и формального завершения Корейской войны и воссоединения двух государств.

Еще совсем недавно руководство КНДР попыталось остановить широкомасштабные совместные военные учения между США и Южной Кореей, освободиться от санкций, нормализовать отношения с США и получить компенсацию предполагаемых расходов, связанных с демонтажем собственных ядерных объектов.

Взамен бывшие северокорейские руководители готовы были согласиться на полную денуклеаризацию. Теперь Ким Чен Ын предлагает обсудить данную возможность. Его отец ранее фактически инициировал осмысленные, но ограниченные шаги в этом направлении.

Интересно отметить, что нынешний руководитель КНДР уже разыграл одну карту, предложив начать обсуждение денуклеаризации и остановку ядерных и ракетных испытаний, даже на фоне продолжающихся ежегодных военных учений между Вашингтоном и Сеулом. Ким Чен Ир не был готов на данные уступки в середине 1990-х годов. Однако с тех времен масштабы военных маневров Южной Кореи и США значительно сократились и теперь вызывают меньшую озабоченность Северной Кореи.

Дед и отец Ким Чен Ына были готовы взять на себя обязательство, которое запрещало хранение, производство или испытание ядерного оружия. В 1994 году Ким Чен Ир начал демонтировать ядерные реакторы и открыл доступ для инспекций.

В то же время Северная Корея инициировала подпольную программу по созданию ядерного оружия, хотя ранее пообещала Южной Корее этого не делать. Когда выяснилось, что КНДР скрывала свою ядерную программу, американская администрация вышла из соглашения с Пхеньяном от 1994 года. Поэтому при заключении будущих соглашений необходимо убедиться, что КНДР действительно выполняет взятые на себя обязательства, для этого нужно проводить соответствующие проверки.

В этом отношении ядерная сделка с Ираном, подписанная в 2015 году, не может считаться худшей сделкой, которую когда-либо заключали США, поскольку Белому дому удалось добиться строгих ограничений и возможности проводить проверки.

Кажется маловероятным, что Ким Чен Ын согласится на условия, сопоставимые с условиями, предусмотренными в ядерном соглашении с Ираном. Даже если северокорейский лидер согласится подписать соглашение, аналогичное иранской ядерной сделке, никогда не удастся достигнуть полной уверенности в том, что КНДР осуществила полную денуклеаризацию.

Секретарь Керри, министр энергетики Монис Стенд с министром иностранных дел Ирана Зарифом и вице-президентом Ирана по атомной энергии Салехи перед встречей в Швейцарии

В отличие от 1994 года, в настоящий момент в распоряжении Северной Кореи находится неизвестное количество ядерного оружия, также нет информации о местах его хранения и объеме ядерного материала, пригодного для производства оружия. По этой причине трудно понять, какой объем ядерного оружия будет ликвидирован и сколько еще останется. Разумно будет предположить, что Северная Корея всегда оставит себе определенный объем ядерного оружия.

Подводя итог, стоит отметить, что поддающаяся проверке денуклеаризация является невыполнимой целью независимо от уровня квалификации американских переговорщиков. Это не означает, что вообще не стоит заключать соглашения с КНДР. США будут чувствовать себя гораздо безопаснее, если Северная Корея откажется от тестирования межконтинентальной баллистической ракеты. Конечно, отказ от ядерного оружия и прекращение ядерных испытаний все же сохранят подозрения в том, что КНДР обладает ядерным орудием, но она так и останется необъявленной ядерной державой.