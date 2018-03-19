«Друзья, вы меня задушите», — больше ничего не мог сказать Наполеон, триумфально вернувшись в столицу Франции. Без боя, на руках толпы, ликующей от восторга, бывший владыка мира был внесен во двор Тюильри. Поздним вечером 20 марта 1815 года. Предыдущий год экс-император провел на острове Эльба, куда был сослан решением победившей коалиции весной 1814 года. Впрочем, он сохранил императорское звание по настоянию российского императора Александра I, хотя подданных насчитывалось лишь 12 тысяч островитян.

Франсуа-Жозеф Сандмен. Наполеон на острове Св. Елены

«Вечная тюрьма на скале посреди океана или мировая империя?»

Эта мысль не оставляла Наполеона на Эльбе. Недовольство Бурбонами росло, а с ним росла и надежда узника. Он чувствовал себя хозяином острова, императором. Осталось немало сторонников и на континенте. Французские, английские, польские и итальянские военные приезжали в его владения и готовы были служить простыми солдатами у Наполеона. Он всех зачислял в гренадеры и всё больше верил в свою звезду удачи.

Наполеон на корабле

Триумфальное возвращение в Париж экс-император тщательно подготовил. Более того, чтобы усыпить бдительность смотревших за ним англичан, Наполеон затеял строительство дорог на Эльбе, переделку своего дворца, засадил остров шелковицей. Отвлекающий маневр должен был убедить всех: он здесь навсегда. А втайне готовили суда, по ночам грузили оружие, обучали солдат, шили им форму. Потом под покровом ночи вышли в море. 1 марта 1815 года с тысячей солдат Бонапарт высадился на французском побережье около Канн.

На континенте его путь был победоносным: горожане и крестьяне приветствовали изгнанного императора. Посланные против Наполеона солдаты переходили на его сторону. В одном из городов жители, не сумев отдать ему ключи, принесли ворота! По мере приближения к столице триумф нарастал: уже не простые горожане, а целые магистраты встречали Бонапарта у городских ворот. 17 марта префект Оксера — представитель власти высокого ранга — лично его приветствовал.

Утром 20 марта 1815 года Наполеон вступил в Фонтенбло. Год назад он потерял здесь империю и пытался покончить с собой. Неприятные воспоминания, а потому Бонапарт ни минуты не задержался и направился в Париж. Вечером того же дня вошел во двор Тюильри. Дальше его несла на руках обезумевшая от восторга толпа. Склонились в поклоне генералы и маршалы. Наполеон немедленно занялся реорганизацией правительства. Революция произошла в один день и без единой капли крови. Казалось, Бурбоны были лишь сном и вовсе не существовали.

«Я явился, и с того момента, когда я коснулся берега, любовь моих подданных несла меня до самой столицы. Первая необходимость моего сердца — отплатить за эту восторженность достойным спокойствием. Восстановление императорского трона — необходимость для счастья французов. Моя самая заветная мысль — сделать его в то же время полезным для утверждения покоя в Европе», — написал Наполеон в своем обращении к властителям Европы, членам победившей коалиции. Он понимал, что сил для войны у него нет, поэтому предлагал мир.

Ему не ответили. И он стал готовиться к войне. Три месяца оружейные мастерские выпускали тысячами в сутки ружья, столько же шили обмундирования солдатам. Он планировал к лету довести численность армии до 400 тысяч человек. Были организованы двести батальонов Национальной гвардии, двадцать морских и сорок полков молодой гвардии. В историю этот период вошел как «Сто дней». Но чуда не произошло. Наполеоновское войско потерпело поражение 18 июня1815 года в битве при Ватерлоо. Наполеон снова был сослан, на сей раз на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Там он скончался спустя несколько лет, в 51 год.

«Удача следует за великим человеком» — эту фразу приписывают Наполеону. В конечном итоге ему самому удача изменила.