Танки в Кремле! Мы привыкли видеть их на Парадах Победы на Красной площади. Но 17 марта 1940 года внутри Кремля синхронно, один — к Троицким, другой — к Боровицким воротам двинулись два первых образца танка Т-34. У ворот они резко развернулись и рванули навстречу друг другу. Затормозили и сделали несколько кругов на большой скорости. Демонстрацию будущей легенды Второй мировой в тот день впервые представили Сталину. Он оценил танк, назвав его «первой ласточкой танковых войск».

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Т-34

Т-34 с советскими солдатами на борту

Действительно, ласточка! При создании Т-34 советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение боевых, тактических, защитных, эксплуатационных, ходовых и технологических характеристик.

В Красной Армии до Т-34 был легкий танк БТ. Во время Гражданской войны в Испании 1937 года проявились недостатки этой модели, в основе американской. БТ был уязвим для артиллерии противника: слишком тонкая броня. А колесно-гусеничный движитель делал его малопроходимым. Кроме того, бензиновый двигатель в бою был опасен: при попадании снаряда бак загорался мгновенно. Все эти недостатки в Т-34 были устранены. Получился гусеничный танк, с дизельным мотором и хорошей броней. Это была абсолютно оригинальная разработка, а не копия иностранной машины. Военными экспертами Т-34 признан одним из лучших танков Второй мировой.

«Что нам было делать с этими чудовищами, во множестве брошенными против нас?»… «Если этот танк пойдет в производство, войну мы проиграем»…Так оценили новую боевую машину СССР немцы. И, безусловно, «тридцатьчетверка» сыграла огромную роль в победе над фашизмом.

Рабочие у башен танков Т-34 в цеху Магнитогорского металлургического комбината

Производство танков Т-34-76. На переднем плане пушки 76,2 мм

Создал это чудо замечательный конструктор-самородок Михаил Кошкин (1898—1940). Первоначальный вариант назывался А-32. Во время боев в Финской войне 1939—1940 годов он показал большую тактическую подвижность в условиях пересеченной местности. Когда прошла доработка машины — до 45 мм утолщёна броня и установлена 76-миллиметровая пушка — появился Т-34.

Михаил Ильич Кошкин

Весной 1940 года Кошкин повез свои танки из Харькова в Москву. Операция требовала строгой секретности. Танки шли по глухомани, через снега, реки и болота. Конструктор простудился и сильно кашлял на показе танка в Кремле. Однако Т-34 дошли до Москвы и успешно были представлены правительству. После показа оба танка прошли испытания — контрольный обстрел на полигоне в Кубинке, который показал высокий уровень защищенности новинки. Было решено — рекомендовать Т-34 для немедленной постановки на производство.

Установка дизельных танковых двигателей В-2 в танки на конвейере Уральского танкового завода №183 в Нижнем Тагиле. 1942

После показа Т-34 предстоял обратный путь в Харьков. И вновь Кошкин предложил проэкзаменовать машину по весенней распутице. Один танк увяз в болоте, пришлось вытаскивать. Еще не оправившийся после простуды Кошкин сильно промок и вновь заболел. В результате за свое детище конструктор заплатил жизнью: тяжелая пневмония, удаление легкого свели его в могилу 26 сентября 1940 года. Но его танк выиграл войну. Более того, он стал символом Великой Отечественной. Последняя модификация Т-34−85 состоит на вооружении некоторых стран и по сей день.

«Внедрить такой новый танк, который был бы длительное время перспективным и не требовал существенных изменений, неизбежно усложняющих производство и нарушающих его ритм», — принцип, которому следовал Кошкин при создании Т-34.

Немецкий военнослужащий осматривает подбитый под Покровкой T-34 обр. 1941 г. Курская битва, июнь-июль 1943 г

Этот принцип оказался абсолютно верным. Машина завоевала славу и признание. Кошкина уже не было в живых, когда коллектив создателей Т-34 получил в 1942 году Сталинскую премию. Но главной наградой создателям легендарного танка стали победы в битвах Великой Отечественной войны. Оценку машине поставила история, и у Т-34 эта оценка — отлично!

Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. 1943

Любопытный факт: Михаил Кошкин начинал свою трудовую жизнь подмастерьем в цехе кондитерской фабрики на «Красном Октябре», а в итоге угостил врага такой смертоносной карамелью, что фашисты прицельно разбомбили его могилу в Харькове. Теперь имя Кошкина не гремит по миру, нет его могилы. Но весь мир знает его Т-34 — танк Победы.