Импорт

Обзор авторынка Украины

Импорт автомобилей на Украину, в первую очередь б/у, в конце февраля 2018 г. в очередной раз значительно упростился. Теперь не нужно иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам — он пригодится только при таможенном оформлении автомобиля.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко уверен, что импорт «евроблях» (заполнившие в последнее время страну автомобили с европейской регистрацией, которые ввозят по льготной схеме) способствует ещё большему развитию коррупции на Украине:

«Без пособничества взяточников на таможнях (300 долларов с «бляхи») эти схемы «евробляхобизнеса» невозможны, и нужно признать, что вместо борьбы с коррупцией сейчас мы только способствуем ее росту. Коррупция достигла невиданных масштабов, рекордных за историю Украины, при поддержке самих украинцев», — анализирует специалист.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Дополнительным свидетельством высоких коррупционных рисков, по его мнению, является тот факт, что к настоящему времени в парламенте лежит 23(!) законопроекта, которые так или иначе связаны с ввозом б/у автомобилей в обход законного таможенного оформления. Однако при этом ни одного, в котором бы предлагалось снизить или отменить сборы за оформление официально ввозимых автомобилей.

«Евробляхи»

В Государственной фискальной службе поделились актуальной статистикой по количеству «евроблях» на Украине. В интервью изданию «Экономическая правда» представитель ведомства заявил, что сегодня на Украине насчитывается уже почти 425 тыс. таких автомобилей, из которых 246 тыс. — с нарушением срока ввоза. Также чиновник пояснил, почему проблему «евроблях» до сих пор не урегулировали на законодательном уровне.

«Какую модель ни выберешь — получишь порцию критики с одной и другой стороны. Поэтому идет поиск оптимального варианта, который не будет популистским, но и не повлечет еще большее противостояние и напряжение в обществе», — рассказал источник.

Правда, есть одно обстоятельство, заставляющее предположить, что реальные цифры могут быть еще больше. Как выяснили журналисты, в одном только польском Перемышле (город возле границы с Украиной) обнаружены 17 человек, на которых зарегистрировано 12,5 тыс. (!) таких автомобилей.

Глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса Александр Кирш сообщает, что предварительный консенсус достигнут.

«Относительно еврономеров могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос», — пояснил он в комментарии изданию «Обозреватель».

Правда, какого конкретно размера будет этот «символ», депутат не сообщил. А ведь понимание достаточного для регистрации «символизма» у каждого своё. Так, представитель ассоциации владельцев автомобилей на европейских номерах «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич говорит, что больше 1000 евро они платить не станут:

«500 евро — плата за растаможку авто с объемом двигателя до 2,5 л, и 1000 евро — за авто с объемом двигателя до 3,5 л. Это сняло бы вопрос и с коррупционными схемами», — отмечает он.

Подержанный автомобиль из Европы

Проблемой регистрации «евроблях» занимается не только комитет Кирша. Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции «Народный фронт» Юрий Вознюк в комментарии для U-news предлагает собственное видение решения проблемы.

«Есть такая идея, чтобы сделать амнистию для людей, которые имеют еврономера. Чтобы они имели возможность за три месяца растаможить свои авто и ездить дальше. Кто не успел — ну, тот не успел! Такая идея в комитете есть на данное время. Думаю, что пока еще активисты об этой идее не знают. Но она крутится в голове у нас. И думаю, что эта идея реализуется в ближайшее время в виде изменений в законопроект», — заявляет парламентарий.

То, что проблемой «евроблях» занимается сразу несколько комитетов украинского парламента, вполне логично. Ведь речь идёт о больших деньгах. Согласно расчётам портала «Слово и дело», только за 2017 год бюджет Украины потерял 18,5 млрд грн. в виде платежей, которые могли быть заплачены за таможенное оформление «евроблях». И даже если пересчитать эту сумму с учётом того, что консенсусная сумма за ввоз б/у автомобиля из Европы, скорее всего, будет в несколько раз ниже, чем текущие ставки (по ним и насчитали 18,5 млрд грн), сумма всё равно останется внушительной.

Зато Кирш заявил, что, кроме того, планируется ввести спецвзнос, который будут вносить автомобили с российскими номерами, въезжающие на Украину транзитом. В целом же такой взнос хотят собирать со всех автомобилей, исключая те, что зарегистрированы в странах ЕС.

Продажи

Традиционно в феврале продажи показали рост относительно прошлого года (+22%) и упали относительно января текущего (-12%) — 5,8 тыс. автомобилей. И хотя в январе — феврале рынок вырос до 12 тыс. (+ 31% к результату прошлого года), структура рынка довольно сильно изменилась.

На первом месте по популярности — Toyota (1638 регистраций, +98% к аппг). Более 30% покупателей (493) выбрали кроссовер RAV-4. На втором месте — Volkswagen (1406 шт., +72% к аппг) — более 53% продаж приходится на Volkswagen Golf (746 шт). 3-е место за Renault (1125 шт., +11% к аппг) — Renault Duster выбрали 424 покупателя, т. е. почти 38%. 4-е место у Nissan (814 шт., +42% к аппг) — 349 покупателей выбрали Nissan Qashqai. И, наконец, на 5-м месте — Scoda (800 шт., +50% к аппг) — здесь примерно каждая третья модель — Skoda Rapid. Как видим, продажи пока подтверждают тенденцию последних двух лет: три из пятинаиболее популярных модели — кроссоверы.

Reg-gai.ru Легковые авто

Автомобили с пробегом впервые пробили планку в 50%, т. е. заняли половину доли рынка первичных регистраций (6166 шт., +60% к аппг). Иными словами, хотя количество автомобилей, ввозимых на Украину, и растёт, доля новых постепенно падает. А значит, как рынок сбыта Украина становится всё менее интересна производителям. Пока что рост сохраняется, но только за счёт низкой базы сравнения. А в будущем темпы могут и вовсе остановиться, и рынок будет расти только за счёт ввоза б/у автомобилей.

Растут продажи не только легковых автомобилей, но и коммерческих — 1882 шт. за два месяца (+24%). Однако, как и рынок легковых автомобилей, рост здесь в основном за счёт продаж б/у техники.

Производство

На момент составления обзора производители ещё не представили результаты за февраль, доступны только данные за первый месяц 2018 года.

Всего на Украине в январе было произведено 570 автотранспортных средств (+44,7% к январю прошлого года). 479 из них — легковые автомобили производства закарпатского завода «Еврокар» (+59,7%). Также сообщается о выпуске 32 коммерческих автомобилей (-45,8%) и 59 автобусов (+68,6%).

Руководство «УкрАвто» (Запорожский автозавод) подумывает освоить выпуск нового легкового автомобиля. Напомним, что в конце декабря завод перестал выпускать культовый народный автомобиль «Ланос», который собирался в Запорожье ещё с 1998 года. Владелец компании Тариел Васадзе заявил журналистам, что переговоры о новом автомобиле уже ведутся, однако ожидать его выпуска следует не ранее чем через два года.

Allurauto.kz Производственные линии

С выпуском нового автомобиля имеется проблема — расходы на подготовку производства велики и требуют массового выпуска (от 50 тыс. автомобилей в год). Собственно, поэтому АвтоЗАЗ почти 20 лет и выпускал «Ланос». Учитывая же, что на экспортные рынки Украине рассчитывать не приходится, большинство производства должен потреблять внутренний рынок. Он же, в свою очередь, для этого слишком мал. Даже учитывая, что в 2016—2017 гг. рынок рос и стремится к 100 тыс. автомобилей в год, этого недостаточно — нужно втрое больше. К тому же АвтоЗАЗ в любом случае будет выпускать модель бюджетного сегмента, который с августа 2016 года испытывает постоянное давление со стороны б/у автомобилей из Европы. Т. е. сперва нужно придумать, как сократить их присутствие на автомобильном рынке.

«Сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы — выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Все эти действия направлены на сохранение предприятия и коллектива, на сохранение промышленного потенциала Запорожской области и Украины. Но, если в ближайшее время ситуация не изменится, единственным выходом действительно будет консервация производства и прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли как таковой», — не скрывают тяжёлого положения в пресс-службе предприятия.

В свою очередь, белорусские производители отмечают, что консервация производства пойдёт на пользу их производителю: МАЗ сегодня конкурирует с АвтоЗАЗ, который, после схлопывания производства легковых автомобилей пробовал закрепиться в нишах производства автобусов и коммерческих автомобилей.

Электромобили

В январе 2018 года на Украину ввезли 793 электромобиля (в шесть раз больше, чем в январе 2017 года). За январь — февраль — почти 1,5 тыс. Для сравнения: за весь 2017 год на Украину ввезли всего 2,7 тыс. электромобилей. Из которых, кстати, только 100 — новые.

Из импортированных в 2018 году электромобилей 482 уже успели найти своих владельцев (на 60% больше, чем за январь — февраль 2017 года). Таким образом, общее количество электромобилей на начало весны 2018 года — 4732 шт. И, по мнению Олега Назаренко, следует ожидать, что в текущем году количество регистраций электромобилей на Украине вырастет вдвое против показателя 2017 года.

346 из них — Nissan Leaf (71,7%). Электромобили этого японского производителя традиционно занимают основную долю рынка, хотя она постепенно сокращается: в прошлом году на Nissan Leaf приходилось 9 из 10 регистраций. На втором месте — BMW i3 (30 шт., в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года). На третьем, тоже уже традиционно — Tesla Model S (20 шт.).

Nissan LEAF

Бум прошлого года вызван массовым импортом электромобилей из США (более 2 тыс. шт.). Те импортёры, что завозят из Европы, утверждают, что до 80% импорта б/у автомобилей из США — битые или даже «утопленники». На Украине их восстанавливают и продают.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции обещает скорый приход производителей электромобилей на Украину.

«Уже есть заинтересованные иностранные инвесторы, которые готовы локализовать производство электромобилей в Украине. Сейчас переговоры на начальной стадии, поскольку потенциальные инвесторы ждут принятия закона («О стимулировании развития электрического транспорта в Украине»), чтобы начать работу… Условием инвестора являются четкие законодательные рамки, прозрачный закон, который даст им гарантии развития рынка на 15 лет и которые мы готовы предоставить», — заявляет чиновник.

Министр прогнозирует, что необходимый закон будет принят в течение первого полугодия. Ожидается, что в случае принятия закона стоимость новых электромобилей украинского производства упадёт на 40% от текущей цены.

«[Налоговая скидка] покрывает 18% стоимости электромобиля. Вы платите полную стоимость, а налоговая компенсирует 18% стоимости. Плюс при регистрации предусмотрен сбор 5%. Мы также хотим его отменить. Суммарно получим удешевление на 22−23%. А если мы отстоим продление решения об отмене платы НДС (сейчас закон действует до конца 2018 года) для электрокаров, по сути это минус 40% от начальной стоимости авто», — пояснил корреспонденту LIGA.net начальник департамента цифровой инфраструктуры мининфраструктуры Александр Озеран.

Прокомментировать грандиозные планы министра инфраструктуры можно отсылкой к тому же Запорожскому автозаводу и минимальным объёмам выпуска, окупающим освоение заводом нового автомобиля.

«Себестоимость даже промышленных партий электрических машин в Китае — самом крупном автопроизводителе в мире — высокая. Поэтому большинство стран поощряет производство и продажи электрокаров. В том же Китае Chery QQ стоит 6000 долл., а его электрическая версия Chery EQ — 15 000 долл. Но государство компенсирует покупателю 60% стоимости машины, поэтому Chery EQ обходится в 6000 долл., как и бензиновый аналог», — пишет по этому поводу издание «Сегодня».

Впрочем, если такое производство действительно начнётся, то наиболее вероятной площадкой следует считать вышеупомянутый «Еврокар» (крупноузловая сборка автомобилей Scoda).

«Мы изучаем возможности в этой тематике, о какой-то конкретике говорить пока рано. Есть два основных варианта развития и несколько комбинаций. Первый — создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей — существующие заводы нужно будет перестраивать. В этой части у Украины появляются возможности стать таким себе «европейским Китаем» (внешней производственной площадкой) и получить доступ к европейскому рынку. Но важно не упустить время, поскольку все страны жестко конкурируют за инвестора и технологии», — размышляет владелец финансово-промышленной группы «Атолл Холдинг», контролирующей предприятие, Олег Боярин.

Второй вариант — стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них.

В начале марта на Украине прошла выставка Plug-In Ukraine, где, по заявлениям организаторов, были представлены практически все ввозимые на Украину электромобили и гибриды — как официально, так и в частном порядке. Был даже украинский электромобиль «Кречет» (максимальная скорость 60 км/ч, запаса хода — 120 км).

Количество электромобилей не могло не перейти в качество: в феврале на Украине зарегистрировали первый (как утверждается) случай угона электромобиля. Владелице повезло, машину удалось оперативно найти и вернуть .

Разное

Корпорация «Богдан» производит не только автобусы, но и санитарные автомобили для ВСУ в Донбассе (на шасси внедорожников Great Wall). Выбор именно этого производителя вряд ли стоит называть случайным: «Богдан» контролируется бизнесменом Олегом Гладковским, одним из партнёров президента Украины Петра Порошенко. Сам глава государства утверждал, что вышел из автомобильного бизнеса, однако, по слухам, продажа им доли в корпорации «Богдан» была фиктивной.

Zinnsoldat Bogdan-Great Wall Wingle 5

В феврале вокруг поставки очередной партии санитарных автомобилей в войска возник скандал:

«На фронт поставили 50 машин, из которых половина сразу сломалась. На днях минобороны судорожно начало пытаться замять скандал. Дескать, закупки новых «Богданов» будут остановлены, пока производитель не устранит проблемы. Но бюджетные деньги-то уже ушли к Порошенко. И никто их не вернет. Не говоря о том, что ломающиеся «Богданы» могли стать причиной смерти военных, которых надо срочно доставить с ранениями с больницу», — описал суть скандала президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук в Facebook.

Всего было заказано 100 таких автомобилей стоимостью 32 тыс. долл за штуку, что дороже импортных аналогов, утверждает Корнейчук.

По словам экспертов, причиной частых поломок может быть конструкторский просчёт: в погоне за экономией взяли недостаточно грузоподъёмное шасси — всего 1000 кг. Из которых 600 — это сама кабина, а ведь есть ещё водитель, санитары, пострадавший, оборудование автомобиля. Из-за повышенной нагрузки автомобиль быстро выходит из строя.

Производитель с этим не согласен и утверждает, что в войсках неправильно эксплуатируют автомобиль, и уже начал комплексную программу обучения эксплуатации своих автомобилей.