В начале марта делегация спецпосланника президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыла в Пхеньян, где прошли ее переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. В результате переговоров стороны заявили о намерении провести встречи лидеров двух стран на высшем уровне. Впоследствии южнокорейские дипломаты указали на то, что Пхеньян готов к переговорам с США о ядерном разоружении и улучшении отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР

Встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может состояться уже в мае нынешнего года. Тем не менее эти переговоры, в которых нет ничего сенсационного, едва ли дадут какие-либо прорывные результаты. Напротив, беседа Трампа с северокорейским лидером может закончиться плачевно, пишет Джеффри Льюис в статье для американского издания The Foreign Policy.

Так, отмечает автор, власти Северной Кореи стремились принять у себя действующего президента США по меньшей мере со времен правления администрации Билла Клинтона. И хотя официальный представитель Белого дома Сара Сандерс и заявила, что Вашингтон пока не сделал никаких уступок Пхеньяну, сам факт встречи — уже уступка. Более того, Трамп считает, что встреча будет направлена на обсуждение вопроса ликвидации ядерного оружия КНДР, тогда как в самой стране об этом не было сказано ни слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По факту о намерениях Пхеньяна известно со слов южнокорейских дипломатов, проведших ужин с Ким Чен Ыном, а также из письма, отправленного послом КНДР в ООН журналисту The Washington Post Анне Фифилд. По сути, как указали посетившие Пхеньян южнокорейские дипломаты, КНДР не нужно будет ядерное оружие в случае «ликвидации военной угрозы для Северной Кореи и гарантий безопасности режима». Получается, что пока Трамп уверен в желании северокорейского лидера встретиться с ним, чтобы отказаться от своего ядерного оружия, в КНДР в таком визите видят возможность добиться равного к себе отношения.

Все же иракский лидер Саддам Хусейн отказался от своего оружия массового поражения, после чего его страна подверглась вторжению США, а сам он был повешен. Та же судьба постигла и ливийского лидера Муамара Каддафи, свергнутого при помощи авиации НАТО. Ким Чен Ын, напротив, свою программу сохранил и теперь может ожидать официального визита главы американского государства.

В администрации Трампа, похоже, понимают бесперспективность нынешнего курса и указывают на то, что ни о какой встрече не может идти и речи, пока КНДР не предпримет «конкретных шагов» в сторону ядерного разоружения. Иными словами, позиция Белого дома остается прежней. На этом фоне возникает вопрос, почему это не понимает сам Трамп.

Кажется, Трампу никто не сказал, что в приглашении со стороны Пхеньяна нет ничего особенного и КНДР выступала за такой визит на протяжении более 20 последних лет. По всей видимости, никто не объяснил главе Белого дома и то, что Пхеньян не предлагает отказаться от своей программы ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Такое поведение окружения главы Белого дома может быть связано либо с недостаточным кадровым укомплектованием государственного департамента США, либо с тем, каким образом администрация относится к Трампу — как маленькому мальчику. Есть и другая, более мрачная, возможность: члены администрации просто в ужасе. Так, по некоторой информации, когда речь заходила о ядерной сделке с Ираном, целью экспертов в администрации было всеми возможными средствами отвлечь президента.

В связи с этим в Белом доме и опасаются вероятности того, что Трамп пойдет на какой-нибудь безумный шаг в отношении КНДР. Поэтому они и ухватились за представившийся шанс переключить его внимание от «огня и ярости» на возможность провести бессодержательный саммит. При всех своих недостатках этот шаг лучше, нежели альтернатива. Такого же, похоже, мнения придерживаются и в Южной Корее. Там, по всей видимости, поняли, что Трамп представляет намного большую угрозу, нежели Ким Чен Ын.

Здесь тем не менее существует риск того, что и советники Трампа, и Южная Корея, и остальные не сдерживают главу Белого дома, а лишь потакают ему. Трамп едва ли согласится на такую стратегию, в рамках которой будет признан — пусть и имплицитно — ядерный статус КНДР.

Напротив, считает автор, создается впечатление, что окружение Трампа просто хочет, чтобы он хоть в чем-то одержал верх. С этим и связаны те похвалы от Токио и Сеула оказанного Вашингтоном «максимального давления», благодаря которому и удалось добиться приглашения Трампа в Пхеньяне. Дипломаты в обеих странах понимают, что все это полная чушь. Однако они решили, что хвала Трампу — вещь, необходимая для продолжения нормальной работы.

Тем не менее уместен вопрос, а что произойдет тогда, когда Трамп поймет, что Ким Чен Ын не собирается отказываться от ядерного оружия. И кого он будет винить? Если это будет глава его дипломатии Рекс Тиллерсон, то это не страшно, поскольку это может привести к смене бывшего исполнительного директора ExxonMobil на Никки Хейли — постоянного представителя США в ООН.

А если он начнет винить Мун Чжэ Ина или самого северокорейского лидера? Такое развитие событий крайне опасно. Ясно одно: себя Трамп винить точно не будет.