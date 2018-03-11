Сегодня, 12 марта, исполняется 155 лет со дня рождения Габриэле Д'Аннунцио. Он стал культовой фигурой для итальянцев первой четверти XX века. Годы его жизни и творчества пришлись на переломные годы, роль его в которых была одной из самых значимых как для Италии, так и для всего Западного мира.

В 1937 году Д'Аннунцио отправился на станцию ​​Вероны, чтобы встретиться с Муссолини

Рожден он был в 1863 году, поэтому его молодость пришлась на «Прекрасную эпоху», творцом которой он в том числе и являлся.

Belle Epoque

«Прекрасной эпохой» называют период в истории Европы, приходящийся на конец XIX — начало XX века. В это время развитие получили новые образцы искусства, науки, политических течений, которые в полном объеме будут одарять человечество своими плодами на протяжении всего века. К чему-то был непосредственно причастен сам Д'Аннунцио, хотя в первую очередь он был всё-таки писателем.

Являясь крупным поэтом, чьи произведения и в настоящее время изучают итальянские школьники, Д'Аннунцио также преуспел в жанре прозы, написав несколько романов и солидное количество рассказов. Успехом пользовалась и его драматургия: многие его пьесы с успехом шли на театральных подмостках многих стран, в том числе и России. За право сыграть в них боролись лучшие актрисы того времени, многие из которых, также претендовали и на первенство в постели Поэта (именно так, с большой буквы величали Д'Аннунцио в Италии, честь, которой, кроме него, удостаивался лишь один великий итальянец — Данте Алигьери).

Фотография д’Аннунцио

В своих произведениях наш герой развивал идею сверхчеловека, почерпнутую в трудах великого немецкого философа Фридриха Ницше. Свободный от моральных обязательств, движимый великой целью, герой сопрягался с романтичным образом римского гражданина, создавшего великую империю прошлого.

Д'Аннунцио мечтал о возрождении былого величия своей страны, в первую очередь через колониальные захваты, проповедником которых он станет в будущем.

Первая мировая война

Однако стезя Поэта не была единственной, на которой Д'Аннунцио добился успеха. Подходила к концу «Прекрасная эпоха», плодами которой он причащался в полной мере. Новые времена обещали быть суровыми для тех, кто прожигал жизнь в бесконечных кабаре и прочих увеселительных заведениях. Однако Д'Аннунцио был к этому готов.

Начиналась одна из самых страшных войн в истории человечества, к тому времени наш герой уже был настолько известен в Италии, что его не хотели отпускать на фронт: его гибель была бы невосполнимой утратой для королевства.

Как известно, Италия долгое время старалась соблюдать нейтралитет, первоначально она состояла в Тройственном союзе и должна была вступить в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Однако воевать полуостровному государству против владычицы морей — Великобритании — затея малоприятная, поэтому с самого начала войны Рим заявил о своем нейтралитете, подчеркнув, что условия прежнего договора не соответствуют текущей ситуации.

Сам факт нейтралитета играл на руку Антанте: Франция смогла перебросить воинские соединения на восток, для противостояния немецкому натиску, который, как известно, захлебнулся на Марне, фактически уже в 1914 году вынеся приговор Германской империи. К несчастью, удалось его привести в исполнении лишь спустя долгих четыре года, что стоило человечеству слишком многого.

Италия вступила в войну на стороне Антанты 23 мая 1915 года, до этого момента внутри страны шла упорная борьба за то, какой политический курс выбрать. Д'Аннунцио сыграл выдающуюся роль в том, чтобы его страна вступила в войну. Своими речами он вдохновлял итальянцев на подвиги, выступая на многотысячных митингах, он непременно облачался в римскую тогу, а также отдавал приветствие, салютуя правой поднятой ладонью. Этот жест станет визитной карточкой фашистов, он, как и многое другое, отсылал к былому величию Римской империи, формируя в сознании итальянцев экспансионистский миф, который в дальнейшем будут эксплуатировать чернорубашечники во главе с Бенито Муссолини.

Когда время речей прошло, то Д'Аннунцио встал в первые ряды бойцов, готовых отдать жизнь за Италию.

Поэт воевал на земле, в небе и на воде. Одним из первых понял, что авиация отлично подходит для бомбардировки противника. Бесстрашный летчик, порой совершавший несколько боевых вылетов в день, он оберегался судьбою, которая несколько раз абсолютно загадочным образом спасала его от неминуемой гибели. В небе он ослеп на один глаз, за что впоследствии получил медаль «покалеченного войной», ее он с гордостью будет носить на груди в последние годы жизни, предпочитая награду всем остальным многочисленным медалям и орденам.

Воевал Д'Аннунцио и на море, здесь он осуществил хоть и безрезультативную, но резонансную атаку на австрийские корабли в Буккари, проникнув в глубокий тыл противника и уйдя из него безнаказанно.

Война преобразила Поэта, кажется, это было то, что он искал всю жизнь. Вступив в нее в возрасте 52 лет, в душе он оставался молодым. Даже после катастрофического поражения при Капоретто, сыгравшего трагическую роль в истории Италии, Д'Аннунцио оставался чуть ли не единственным, кто сохранил веру. Веру даже не в победу, а в необходимость продолжения войны. Кажется, война была для него самоцелью, она стало его новой любовью, которой он отдался полностью.

Город мечты

Но война подошла к концу, Антанта принялась рвать на части побежденные державы, стремясь при этом ослабить своих вчерашних союзников. С Италией особо не считались, тем более что после Капоретто козырей у нее на руках оставалось немного. Союзники обманули Рим относительно обещанных территориальных приращений. Это касалось и старинного итальянского города Фиуме, переговоры о статусе которого были прерваны неожиданным сообщением о его захвате Д’Аннунцио и верными ему добровольческими отрядами.

Это событие сделало и без того знаменитого Поэта всемирно известным. В городе его встретили овациями, вся Италия испытала бурный патриотический подъем, популярность команданте (именно так теперь стали величать Д’Аннунцио) была беспрецедентной.

Edward Alexander Powel Жители Фиуме приветствуют Д'Аннунцио и его рейдеров, сентябрь 1919 года

Став в одночасье вождем города, Д’Аннунцио попытался воплотить в жизнь свои представления о должном, которые хоть и не увенчались успехом, но сыграли важную роль в последующей истории Италии.

«Итальянцы Фиуме! В этом недобром и безумном мире наш город сегодня — единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом, в то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений», — заявляет Д’Аннунцио перед собравшейся толпой города, в котором он внезапно стал вождем.

Военным отдают приказ разобраться с самоуправством новоявленного мессии, но его беспрецедентная популярность не позволяет выполнить приказ. В Фиуме со всей Италии стекаются добровольцы, даже будущий диктатор Бенито Муссолини, с опасением относившийся к Д’Аннунцио, оказывает финансовую и военную помощь команданте.

Чем же занимается Поэт, ставший политиком и получивший уникальный шанс реформировать город-государство? Он посвящает его музам. Конституция Фиуме пишется в стихах. Несмотря на то, что в дальнейшем он вынужден переработать ее в более прозаическом ключе, она тем не менее остается верной романтическому духу Д’Аннунцио. В городе вводится обязательное музыкальное образования для детей, а также прочие, особые законы, невероятные для любого другого государства.

Фиуме впитал в себя дух Римской империи, начиная от деления вооруженных ополченцев на легионы, когорты и манипулы, заканчивая поднятием руки в качестве приветствия, что будет впоследствии твердо ассоциироваться с фашизмом. Здесь же в употребление войдут пресловутые черные рубашки, которые возьмет на вооружение Муссолини.

Bain Collection Габриэле Д'Аннунцио (слева) с офицером

Жизнь в городе была далека от нормальной: на улицах Фиуме ежедневно можно было лицезреть военные парады, музыкальные представления, бесконечные карнавальные шествия. Всё это отягощалось кокаином, имевшим свободное хождение среди жителей. Наркотическое опьянение отрывало население новой страны от реальности, возвращаться в которую не хотелось.

Однако бесконечный карнавал ведет к неминуемой смерти, избежать которую не удалось и в этот раз. Если с голодом Д’Аннунцио еще мог справиться, отправляя своих людей заниматься банальным пиратством, то после решения держав сделать Фиуме вольным городом, но в составе новообразованного государства южных славян, сопротивление было бессмысленно. Итальянские военные взяли город в кольцо и после небольших и непродолжительных столкновений вынудили Д'Аннунцио прекратить сопротивление.

Фашизм и смерть

После возвращения Поэта домой он уже никогда не вернется к прежней жизни, старость неуклонно брала свое, уступая дорогу новым силам. В 1922 году в Италии к власти приходят фашисты, которые, как было отмечено выше, взяли на вооружение многое из того, что ввел в политическую практику Д’Аннунцио.

Сам же Поэт был осыпан многочисленными почестями, возведен в княжеское достоинство, но отлучен от политической жизни. Он скончался 1 марта 1938 года в своем поместье Витториале.

Почтовая марка Фиуме (1920) с портретом д’Аннунцио

Стоит признать, что Габриэле Д’Аннунцио сегодня не входит в разряд популярных исторических личностей. Его драматургические произведения редко встретишь на театральных подмостках, хотя в начале прошлого века они пользовались огромной популярностью. Его политическое наследие также не является чем-то, что может быть отнесено в разряд актуальных проблем исторической науки или массовой культуры. Может быть, это связано с тем, что многое, к чему он приложил руку, было развито его наследниками, не вполне заслуженно потеснившими его на пьедестале почета? Если это так, то 155-й год со дня рождения Поэта заслуживает того, чтобы Д’Аннунцио был отмечен хотя бы настоящей статьей.