



Александр Горбаруков ИА REGNUM Рулетка

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Die Zeit, комментируя обсуждение в конгрессе США вопроса введения санкций против Турции, заявил, что Анкара «готова дать ответ», но будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны. «Нам говорят, не покупайте газ у той или иной страны, — подчеркнул министр. — Так не пойдет». Но дело не в газе или не столько в газе.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти сообщил, что «США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400», и предупредил Анкару о «последствиях» такого шага. Эту же мысль высказал и председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, который считает, что «С-400 несовместимы с технологиями альянса, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую систему ПВО». И нарвался на жесткий ответ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Вы ничего не говорили в адрес Греции (о закупке систем С-300 у России — С.С.), но говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться. Мы без каких-либо уступок пойдем по правильному пути для достижения собственных целей».

США и другие члены НАТО обвиняют Москву в том, что она «стремится подорвать единство внутри Запада и разрушить трансатлантические связи». Однако это как раз тот самый случай, когда танго танцуют вдвоем, и партию ведет всё же Турция. Так что проблема не только в российских ракетах. Наиболее остро разногласия между Анкарой и Вашингтоном стали проявляться после 20 января этого года, когда турецкие вооруженные силы начали операцию «Оливковая ветвь» в северо-западном сирийском регионе Африн против курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Сейчас американские и турецкие войска могут начать стрелять друг в друга, чтобы получить контроль над сирийским городом Манбидж, несмотря на состоявшиеся в феврале переговоры между государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и властями Турции. Так что, как видим, ситуация намного сложнее.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон и Реджеп Тайип Эрдоган

К обозначенной для Анкары триаде — российский газ, российские ракеты и курды — американцы, по мнению турецкого политолога Энгина Озера, могут добавить еще несколько болезненных ударов. Каир выступил с призывом ввести санкции против Турции за то, что та поддержала Катар. Саудовская Аравия приписала Турцию к «оси зла» вместе с Ираном. По оценке Озера, на всех этих обозначенных площадках США в любой момент могут разыграть против Анкары санкционную операцию. Так, Египет уже объявил об «общественном бойкоте» турецких товаров в знак протеста против того, что «Анкара поддерживает «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также действующие на Синайском полуострове и в соседней Ливии джихадистские группы». Нечто аналогичное может предпринять и Саудовская Аравия. Что же касается Вашингтона, то, по оценке многих турецких экспертов, он вряд ли сейчас пойдет на открытые санкции против Турции, хотя уже ввел с ней ограничения по военно-техническому сотрудничеству.

Скорее всего, в дальнейшем будут использоваться приемы косвенного давления, нанесение ударов по финансовой системе страны. А через внесение в санкционный список российских оборонных предприятий мешать будут закупкам оружия из России. Как пишет турецкая газета Yeni Safak, «именно этот пункт сейчас активно прорабатывается госдепом США». Цель ­ — заставить Анкару пересмотреть решение о покупке у России С-400. Способна ли Турция ответить на американскую санкционную политику, и как расшифровать слова главы МИД этой страны, что «мы будем реагировать иначе, чем Россия или другие страны»? Турецкое издание Odatv.com излагает возможный план ответных действий: закрыть для США базу НАТО Инджирлик, как и американские базы на территории страны, потребовать вывода с территории Турции американского ядерного оружия, закрыть генконсульство США в Адане. Практическая реализация предложенных мер будет означать, во-первых, лишение для Вашингтона возможностей оказывать военно-техническую поддержку сирийским курдам, во-вторых, изгнание американцев из Турции.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

Но готов ли сейчас Эрдоган на столь решительные шаги? Вряд ли, хотя некоторые близкие к нему эксперты подсказывают, что в диалоге с США «нужно более решительнее разыгрывать российскую карту», заявить даже о возможности прикрыться в случае необходимости российским ядерным зонтиком. То есть вернуться к формуле второго президента Турции Исмета Иненю: «Ни за что не разрушайте отношения с Россией и не подписывайте соглашение о союзничестве с Западом». В то же время не будем забывать, что когда Анкара однажды решилась закрыть для США базу Инджирлик, последовал переворот 1980 года, проведенный главой генерального штаба генералом Кенаном Эвреном. 16 июля 2016 года в Турции уже была предпринята попытка государственного переворота. А что будет дальше?