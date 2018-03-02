Когда в декабре 2015 года американские военные впервые рассекретили и опубликовали планы ядерных бомбардировок эпохи холодной войны, в Польше, которой угрожала гибель Варшавы, Познани и еще десятков других мест, отнеслись к этому как к свидетельству ужасающему, но имеющему исторический характер. Польский писатель Славомир Ценцкевич, автор биографии полковника Рышарда Куклинского (военнослужащий Польской Народной Республики, передавший ЦРУ с 1972 по 1981 годы тысячи секретных документов стратегического значения блока стран Варшавского договора), комментируя представленные документы, замечал: именно благодаря в свое время знакомству с ними знаменитый шпион «понял, что в случае Третьей мировой войны поляков ждет атомный Холокост, то есть уничтожение миллионов людей и сравнивание с землей важнейших городов, промышленных центров, стратегической инфраструктуры и точек сосредоточения войск».

Ядерный взрыв

Военное удостоверение полковника Куклинского

Спустя немногим более двух лет «пророчество полковника Куклинского» снова вспоминают в Варшаве, но уже с позиций актуальной политики. После того, как в феврале этого года глава Пентагона Джеймс Мэттис представил стратегию масштабной модернизации американских ядерных сил на ближайшие 30 лет, вашингтонские эксперты заговорили, что она является «реакцией на действия России: захват Крыма, нарушение границ воздушного и морского пространства стран-членов НАТО, размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года». По мнению варшавской газеты Rzeczpospolita, для «Польши ключевое значение имеет намерение американцев вернуть в Европу тактическое ядерное оружие», но в этом случае «перед нами вновь встает ужасная перспектива, о которой предупреждал в годы холодной войны полковник Рышард Куклинский: если ядерный конфликт между Москвой и Вашингтоном станет реальностью, он будет разворачиваться главным образом на территории Польши и превратит нашу страну в радиоактивную пустыню».

U.S. Department of Defence Джеймс Мэттис

Это, конечно, сценарий, который никогда не хотелось бы увидеть претворенным в жизнь, но военные ведомства учитывать его обязаны. А значит, должны брать во внимание всё то, что подтверждает или опровергает его воплощение. Что касается Польши, то для нее вопрос заключается в том, как ее рассматривают США, обладающие мощным арсеналом ядерного оружия, нацеленного преимущественно на Россию. Напомним, что на днях, отвечая на вопрос о состоянии польско-американских отношений, официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт констатировала: «Польша является близким союзником США по НАТО. Такая ситуация сохранится. Наша доктрина в сфере безопасности применительно к союзнице Польше не меняется». То есть если даже между Вашингтоном и Варшавой не будет диалога по политическим, экономическим или культурным вопросам, американские военные не откажутся от польского плацдарма, на котором уже размещены в рамках усиления восточного фланга альянса их дополнительные подразделения.

Но пока не ядерное оружие. Хотя среди польских политиков и экспертов хватает желающих получить его. Как заявил на днях бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей, Варшаве «следует подумать, не пора ли ей принять у себя американские ядерные бомбардировщики, как это делают Германия, Бельгия, Италия и Турция». Между тем в этом сравнении Польша окажется в положении не первых трех стран, не задействованных в каких-либо конфликтах с военной составляющей, а скорее будет ближе к Турции, сталкивающейся с угрозами территориальной целостности и ведущей боевые действия во внешнем мире. Польша позволила себе слишком сильно вовлечься в украинский конфликт, где имеет место быть гражданская война. Не исключено, что Вашингтон может пойти на то, чтобы назначить поляков операторами военной фазы его разрешения. Так, выступая на днях в варшавском филиале German Marshall Fund, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что есть общее осознание того, что «российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы». Между тем большинство стран региона и тем более Европа не горят особым желанием спасать Киев.

Prezydent.pl Станислав Козей

В результате Варшава, пытающая обеспечить свою безопасность предоставлением себя под американский плацдарм, в том числе согласившись на строительство базы системы противоракетной обороны США в Редзиково, привлекает к себе повышенное внимание планировщиков генеральных штабов. Однако Польша могла бы рассмотреть и другой вариант: стать нейтральной страной по типу Австрии. Напомним, что этот статус Вене был предоставлен в 1955 году. Он предполагает отказ от участия в военных блоках и размещении иностранных военных баз. Но и не лишает государство права на отражение иностранной агрессии, как самостоятельно, так и с помощью других государств на основе Устава ООН. Нейтральный статус гарантирует полноту суверенитета и территориальную целостность. Возможно, что в ситуации, когда Польша — и как ранее член Варшавского договора, и как сейчас член НАТО — находится под прицелом ядерных ракет, нейтралитет стал бы для нее разумным выходом и предотвратил бы исполнение пророчества полковника Куклинского.