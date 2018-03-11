Почти в миллиард долларов (314,7 млрд тенге или 56,3 млрд рублей) оценил Комитет по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры Казахстана ущерб, нанесенный разного вида преступлениями в 2017 году. 76,6% от этой суммы приходится всего на семь типов преступлений. Их и рассмотрим детальнее в этой статье.

Преступление

Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году

Наименование показателей

Установленная сумма ущерба,

причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)

из них

государству

юридическим лицам

физическим лицам

314 698 907

169 282 130

41 470 624

103 946 154

10 927 174

129 692

1 595 314

9 202 168

44 606 259

12 302 098

15 521 067

16 783 094

78 097 605

35 374 990

16 759 246

25 963 370

38 752 183

24 439

25 872

38 701 872

10 248 090

10 246 590

1 500

0

20 466 095

20 364 595

101 500

0

38 064 289

36 980 207

890 000

194 082

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Исходя из этих данных, можно оценить, кто больше всего страдает от преступлений: больше всего грабят государство, затем население, и лишь на третьем месте бизнес и корпорации.

Преимущественно против государства — это лжепредпринимательство, незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.

Преимущественно против населения — кражи, вымогательство.

Против всех — присвоение или растрата вверенного чужого имущества, мошенничество

Такое четкое разделение обусловлено спецификой данных преступлений.

Преступления, нанесшие наибольший ущерб в 2017 году

Наименование показателей

Установленная сумма ущерба,

причиненного право-

нарушениями (тысяч тенге)

из них, %

государству

юридическим лицам

физическим лицам

314 698 907

53,79

13,18

33,03

10 927 174

1,19

14,60

84,21

44 606 259

27,58

34,80

37,62

78 097 605

45,30

21,46

33,24

38 752 183

0,06

0,07

99,87

10 248 090

99,99

0,01

0,00

20 466 095

99,50

0,50

0,00

38 064 289

97,15

2,34

0,51

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если посчитать средний ущерб от данных преступлений, то безусловное первенство будет за лжепредпринимательством и незаконным получением кредита — по 682 и 683 миллиона тенге каждое (122,18 млн рублей), затем идет уклонение от налогов — 120,5 миллиона тенге (21,56 млн рублей) и вымогательство — 82,5 миллиона тенге (17,76 млн рублей). Самое мелкое по среднему ущербу преступление — это кража с 57 тысячами тенге (10,2 тысячи рублей). Кражи совершаются преимущественно мелкие. Пострадавшие — это не банки, ювелирные магазины или хранилища с золотыми слитками. Примерно 45% краж — это ограбления и украденные мобильные телефоны.

Средний ущерб от преступлений в 2017 году

Наименование показателей

Установленная сумма ущерба,

причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)

Количество зарегистрированных преступлений

Средний ущерб от преступления, тысяч тенге

314 698 907

316 418

995

10 927 174

193 154

57

44 606 259

5 326

8 375

78 097 605

27 467

2 843

38 752 183

470

82 451

10 248 090

15

683 206

20 466 095

30

682 203

38 064 289

316

120 457

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Сейчас средний ущерб от преступлений составляет 995 тысяч тенге (178 тысяч рублей). Если посмотреть на динамику по годам, то изменение размера этой суммы примерно соответствует динамике изменений заработной платы в Казахстане в долларах.

Динамика среднего ущерба от преступлений и правонарушений в Казахстане

Год

Установленная сумма ущерба,

причиненного право-нарушениями (тысяч тенге)

Количество зарегистрированных преступлений

Средний ущерб от преступления, тысяч тенге

2008

147 717 498

127 478

1 159

2009

233 104 739

121 667

1 916

2010

276 388 855

131 896

2 096

2011

198 484 495

206 801

960

2012

160 604 082

287 681

558

2013

304 273 875

359 844

846

2014

160 823 494

341 291

471

2015

245 513 656

386 718

635

2016

382 506 448

361 689

1 058

2017

314 698 907

316 418

995

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если посмотреть на преступления (топ-7 в 2017 году по ущербу) в динамике за девять лет (в долях от общего ущерба от правонарушений), то можно сделать следующие выводы.

Остался прежним ущерб от краж.

Существенно вырос ущерб от присвоения или растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, вымогательства, незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита, уклонения от уплаты налогов.

Существенно сократился ущерб от лжепредпринимательства.

Динамика ущерба по некоторым видам преступлений и их доля в общем ущербе от правонарушений

Показатель

2008

2017

Сумма,

тысяч тенге

Доля, %

Сумма, тысяч тенге

Доля, %

5 530 350

3,7

10 927 174

3,5

1 892 176

1,3

44 606 259

14,2

10 213 724

6,9

78 097 605

24,8

98 899

0,1

38 752 183

12,3

18 813 240

12,7

10 248 090

3,3

585 729

0,4

20 466 095

6,5

568 321

0,4

38 064 289

12,1

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Если сравнивать данные за 2008 и 2017 годы, то очевидно, что резко выросло число вымогательств, мошенничеств и случаев присвоения чужого имущества. Также более острой проблемой стало незаконное получение кредита.

ТОП-7 преступлений с наибольшим ущербом в 2008 и в 2017 годах, тысяч тенге

Показатель

2008

Показатель

2017

43 139 759

78 097 605

21 925 223

44 606 259

18 813 240

38 752 183

10 213 724

38 064 289

8 957 834

20 466 095

5 530 350

10 927 174

3 540 357

10 248 090

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Исходя из этих данных, можно прийти к следующим выводам:

На изменения в экономике преступность реагирует очень быстро. И это тут же отражается на суммах ущерба, нанесенного правонарушениями, и перечне наиболее опасных в экономическом отношении преступлений. Четко отслеживается «специализация» преступлений — одни направлены сугубо против населения, а другие — против государства. И меры борьбы с ними должны быть разными. Ключевой проблемой для населения Казахстана сейчас становятся два вида преступлений (мошенничество и растрата), которые связаны с низкой финансовой и правовой грамотностью. Ущерб в 122,7 миллиарда тенге (21,95 млрд рублей) — повод начать массированную медийную кампанию и, возможно, спецкурсы в школах и вузах. Возрождение такого преступления как вымогательство — очень тревожный тренд, который может привести к усилению роли организованных преступных группировок, причем сращенных с правоохранительными органами и чиновниками.

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