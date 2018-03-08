



Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень дал на днях интервью украинскому информационному агентству Українські Новини, в котором сделал ряд интригующих заявлений. Будапешт активно финансирует инфраструктурные проекты в украинском Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, выдает паспорта, оказывает финансовую поддержку этому национальному меньшинству. Как вытекает из слов посла, Венгрия рассчитывает на то, что Киев предоставит автономию закарпатским венграм.

«Наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии нет, что это приемлемая модель в Евросоюзе», — подчеркнул Кешкень. Автономия означает, что люди могут самостоятельно принимать решения по непосредственно касающимся их вопросам. Он напомнил, что в декабре 1991 года, когда проходило голосование о независимости Украины, одновременно прошло голосование об автономии Закарпатья и автономии Береговского района (здесь в основном живут венгры). Большинство на Украине поддержало независимость, а 78% жителей Закарпатья «поддержали автономию для области, 82% — для Береговского района, но до сих пор не получили ничего». При этом он отметил, что «жители Закарпатья, которые относятся к венгерскому нацменьшинству, не виноваты в том, что границы в истории много раз менялись. Они столетиями были гражданами исторической Венгрии».

Kijev.mfa.gov.hu Эрно Кешкень (справа)

Сейчас, продолжил посол, венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, учитывают сложившуюся на востоке страны ситуацию, поэтому никто не требует автономии. Но хотя украинское законодательство запрещает двойное гражданство, посол не видит ничего зазорного в том, что Будапешт раздает закарпатским венграм гражданство Венгрии. По его словам, «практика двойного гражданства в подавляющем большинстве стран Евросоюза является приемлемой практикой. Если Украина приближается к Евросоюзу, возможно, она подумает об этом в будущем, я не исключаю этот вариант, и в дальнейшем разрешит иметь двойное гражданство. Ничего страшного в этом нет». Привел в пример ЕС он также и в контексте языковых практик, отметив, что «в автономной провинции — итальянском Южном Тироле, например, обучение проходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный итальянский язык они изучают как иностранный».

Будапешт говорит об автономии для закарпатских венгров с момента распада Советского Союза, когда с развалом «советской империи» изменились границы и на свет появились новые государства. Но для Венгрии, как намекнул посол Кешкень, тот факт, что «границы в истории много раз менялись», ничего не значит. Важны только интересы венгерской нации. Она многое потеряла по итогам Первой мировой войны. Несмотря на то, что в октябре 1918 года Будапешт объявил о выходе из состава Австро-Венгрии и учреждении демократической Венгерской республики, союзники по Антанте обошлись с венграми сурово. Воспользовавшись ситуацией, Румыния, Чехословакия и Югославия «откусили» значительные куски венгерских земель, что в июне 1920 года было оформлено подписанием Трианонского договора. Множество венгров оказались гражданами и подданными иностранных государств. «Травма Трианона» остро переживается Будапештом и по сей день, особенно правой частью венгерского политикума от правящей партии Fidesz до более радикальной оппозиционной силы «Йоббик».

Венгерские воины

Поэтому, когда некоторые украинские издания заявляют, что «глава Венгрии Виктор Орбан, судя по всему, нашел в действиях Киева новые возможности для сбора политического капитала» и видят в действиях венгерских властей попытку завоевать голоса избирателей в преддверии парламентских выборов (состоятся 8 апреля), то правы они только наполовину. Fidesz, конечно, заинтересована в повышении своего рейтинга, однако играет на длинную дистанцию. Интересно в этой связи упоминание послом Кешкенем автономного Южного Тироля. Он был отторгнут от Австрии тоже по итогам Первой мировой войны. До недавнего времени казалось, что в Тироле, являющемся с 1919 года итальянской провинцией, но где большинство жителей используют австро-баварский диалект немецкого языка, все спокойно. Однако после того, как в прошлом году на выборах в Австрии победили Австрийская народная партия (ÖVP) и Австрийская партия свободы (FPÖ), в Вене заговорили о раздаче австрийских паспортов тирольцам.

23 марта австрийские министры иностранных дел Карин Кнайсль и внутренних дел Херберт Кикл (оба из FPÖ) хотят провести встречу с лидерами партий, представленных в законодательном собрании Южного Тироля. Как считает австрийская газета Die Presse, Кнайсль хочет организовать диалог на троих между Веной, Римом и Больцано. Но против этого выступают итальянские власти. По словам главы МИД Италии Анджелино Альфано, «любое возможное обсуждение этого вопроса должно быть только между Римом и Веной» без приглашения Южного Тироля, «который является автономной провинцией Итальянской Республики». На троих, то есть с подключением венгерского меньшинства, предлагает Киеву вести переговоры и Будапешт. При этом Венгрия понимает, чем может обернуться постановка вопроса об автономии в настоящий момент. Кешкень не случайно вспомнил о карательной операции, которую украинские власти ведут в Донбассе. Судя по всему, поэтому венгры лоббируют идею появления в Закарпатье миссии ОБСЕ, после чего можно было бы перейти к обсуждению автономии, но против наблюдателей из ОБСЕ выступает Киев.

В любом случае интервью посла Венгрии получило быструю ответную реакцию. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что «не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению». Еще один заместитель министра иностранных дел Украины, Елена Зеркаль, в эфире 5 канала сообщила, что Кешкень превысил свои дипломатические полномочия, рассуждая о возможности автономии венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Украинский дипломат отметила, что венгерские политики «заигрались в выборы не только на нашей территории, но и в Румынии, и в Словакии». Однако Будапешт перестал слушать Киев. Как замечает польская ультраправая организация Falanga, «сохранение украинского «государства» в его нынешних, фиктивных границах грозит дальнейшей дестабилизацией региона, а также серьезными последствиями соседним государствам». Интересно, а что по этому поводу думают в Венгрии?