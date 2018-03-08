



Иван Шилов ИА REGNUM

2 марта по инициативе министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорный Карабах) в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в качестве официального документа было распространено заявление парламента Республики Арцах в связи с 30-й годовщиной массовой резни армянского населения города Сумгаита.

В нем отмечается, что 27−29 февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. «Призываем парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана», — говорится в заявлении.

Эта трагедия хорошо известна в мире, хотя она, к сожалению, плохо изучена как следственными органами, так и историками. Кровавые события в Сумгаите стали одним из спусковых механизмов распада Советского Союза. Какие бы силы — внутренние или внешние — не стояли за этим, факт расправы над армянским населением в Сумгаите не вызывает сомнений. Более того, эта трагедия напрямую связана с происходившими тогда событиями в Нагорном Карабахе и нынешняя реакция на 30-й годовщину со стороны Степанакерта объяснима и естественна.

Adam Jones Музей павших воинов. Степанакерт

Но было бы логично, выступи с соответствующим заявлением и Баку, распространи его в ОБСЕ, что позволило бы властям Азербайджана продемонстрировать свое новое политическое лицо, готовность вести цивилизованный диалог с армянами Нагорного Карабаха, если они считают их собственными гражданами. Однако все происходит иначе. Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ выступило со странным протестном: «Делегация Азербайджана в ОБСЕ неоднократно поднимала этот вопрос в секретариате организации, обращая внимание на недопустимость предоставления возможности Армении злоупотреблять Центром распространения документов ОБСЕ для продвижения своих аннексионистских стремлений в отношении территорий, оккупированных военной силой».

Ссылаясь на то, что заявление парламента Республики Арцах было представлено в ОБСЕ через Армению, азербайджанское представительство признает, что «в соответствии с установленной практикой в рамках ОБСЕ секретариат организации распространяет по просьбе любого государства-участника любой документ, полученный от этого государства, без изменения его содержания». Тогда в чем же дело? Оказывается только в том, что заявление по событиям в Сумгаите исходит от «незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана» и поэтому не может квалифицироваться как «официальный документ».

Однако в таком случае Баку должен придерживаться последовательности в своих действиях. Выступить, например, против того, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ при посещении Закавказья не заезжали бы в Степанакерт, так как это «оккупированная территория», не вели бы полноценные переговоры с руководством Нагорного Карабаха, ведь это означает фактическое признание этой республики в качестве одной из сторон конфликта. Но Баку вряд ли решится на такой шаг. Потому, что МГ ОБСЕ является единственным мостиком, который перекинут между ним и Арцахом. В противном случае Баку должен открыто признать, что нагорно-карабахский конфликт уже давно трансформировался из межобщинного в противостояние между двумя государствами — Арменией и Азербайджаном, в которое вовлечены влиятельные международные игроки — Россия, США и Франция.

Adam Jones Музей погибших воинов. Степанакерт

Это, как считает российский политолог Сергей Маркедонов, «выводит на сцену более широкий круг проблем, чем понимание отдельно взятого этнополитического конфликта». Вот и получается, что трагедия в Сумгаите одновременно обращена в будущее, что наглядно проявляется в сущности нагорно-карабахского конфликта, в перспективах его урегулирования. И в прошлое, когда армянскому народу наносились трагические удары в конце XIX — начале ХХ столетий, когда он пережил массовый геноцид. Вырваться из такой исторической связки без реальной реализации политики, которая бы вела не к формированию только новой азербайджанской тюркской нации, а к единой гражданской нации с признанием полноценных прав этнических меньшинств, возможностями их интеграции, Азербайджану не удастся.

Подобная коллизия уже давно висит над переговорами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И еще. Как замечает Маркедонов, «советский поезд для Азербайджана уже ушел, апеллировать к тому, что Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР, но не новой Азербайджанской Республики, провозгласившей преемственность с первым национальным государством 1918 — 1920 годов, неэффективно». Хотя бы потому, что в повестку большой политики начинается постепенный внос новых критериев признания новых государств. Уж кто-кто, а постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ должно было давно это почувствовать и не учинять бесполезные протесты.