Нашумевшее дело о вооружённом столкновении в центре Москвы у ресторана «Элементс» в декабре 2015 года обретает новую интригу. Редакции ИА REGNUM стало известно, что 19 февраля прекращено уголовное преследование адвоката Эдуарда Буданцева. Он признан полностью невиновным по всем предъявленным ему обвинениям.

Перестрелка 14 декабря 2015 года в паре сотен метров от Дома Правительства на Пресне оставалась резонансной новостью более двух лет. Тогда адвокат Буданцев, представляя интересы владелицы престижного ресторана Жанны Ким, защитил её и свою жизни, а также жизнь и здоровье сотрудников и посетителей заведения от нападения полутора десятков бандитов. Подручные вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой в ходе попытки рейдерского захвата заведения перешли к силовым действиям. На площадке перед рестораном разыгралась драма в стиле «лихих девяностых». Буданцев подвергся избиению, получил перелом челюсти, сотрясение мозга, травму глаза и был вынужден применить свое наградное огнестрельное оружие. При этом, как явствует из опубликованного в сети видео с камер наружного наблюдения, сотрудники полиции не просто оставались безучастными наблюдателями конфликта, но и оказывали явное содействие бандитам. В результате перестрелки два члена рейдерской группы были убиты, несколько получило ранения различной степени тяжести. Примечательно, что раненых налётчиков, включая их главаря Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец», сотрудники полиции эвакуировали с места происшествия на ведомственном транспорте. А избитого адвоката Буданцева в полубессознательном состоянии с явными следами избиения пресненские блюстители закона в течение длительного времени продержали «лицом к земле».

С тех пор, более двух лет, идёт расследование. За это время неоднократно менялось обвинение, предъявляемое следователями Эдуарду Буданцеву, менялся состав лиц, причастных к инциденту и сама картина происшествия. К расследованию подключались новые силы, появлялись новые факты. Следствием был установлен и арестован организатор преступного нападения Захарий Калашов, вместе с ним за решеткой оказались члены его преступного сообщества, участвовавшие в рейдерском захвате ресторана. А следом за ними, в результате расследования, проведенного сотрудниками ФСБ России, были установлены и арестованы коррумпированные сотрудники Следственного комитета РФ, которые были связаны с ОПГ «Шакро Молодого» и за вознаграждение оказывали ему свои услуги по защите от закона. Это — заместитель руководителя ГСУ СК России по г. Москве генерал Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, руководитель Управления по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве Алексей Крамаренко (следует отметить, что последний к моменту его ареста успел уволиться из СК). Уголовные дела были также возбуждены против уже бывших сотрудников ОВД «Пресненский», откровенно прикрывавших бандитов.

Cannot Здание Следственного комитета России

В ходе расследования действий адвоката Буданцева первоначально предъявленные ему обвинения в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ), после более чем годового расследования и проведения нескольких десятков экспертиз, были переквалифицированы на менее тяжкие составы — убийство при превышении необходимой обороны (ст. 108 УК РФ) и нанесение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой обороны (ст. 114 УК РФ).

Подробности

Несмотря на протесты и разъяснения Генеральной прокуратуры, следствие продолжало настаивать на виновности Буданцева. За этой позицией всё отчётливее проглядывался обвинительный уклон следствия и его вероятная цель: сделать Эдуарда Буданцева виновным хоть в чём-нибудь, чтобы не признавать того факта, что адвокат выполнял свой гражданский долг и защищал себя и общество от бандитов, а лица, которые должны были общество защитить — работали на этих бандитов за деньги. Так, по требованию Прокуратуры СК снял с Буданцева обвинение в превышении самообороны, но сразу предъявил новое — в покушении на убийство одного из нападавших — рецидивиста Эдуарда Романова по кличке «Дюбель». Последовал очередной протест Прокуратуры с указанием на явное несоответствие закону такого постановления — и СК снова реагирует в логике абсурда: обвинение в покушении на убийство снимается, но повторно предъявляется (уже опротестованное Прокуратурой) обвинение в превышении пределов обороны.

Такие «качели» продолжались несколько месяцев. И вот, по истечении 26 месяцев, действия адвоката Буданцева получили окончательную правовую оценку. Неоднократно высказанная в протестах и представлениях принципиальная позиция Генеральной прокуратуры о невиновности Эдуарда Буданцева была услышана в Следственном комитете РФ. Все обвинения с адвоката сняты.

В распоряжении ИА REGNUM имеется «Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», подписанное старшим следователем по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майором юстиции К. Е. Криворотовым, в котором, в частности, значится:

Принимая во внимание решение Генерального прокурора Российской Федерации о признании незаконным постановления о привлечении Буданцева Э.В. в качестве обвиняемого… прекратить уголовное дело в связи с отсутствием в деяниях Буданцева Э.В. состава преступления, … прекратить уголовное преследование в отношении Буданцева Э.В. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Меру пресечения в отношении Буданцева Э.В. отменить, признать за Буданцевым Э.В. право на реабилитацию.

Уголовное дело

Неизбежно возникает вопрос: для чего СК так долго раскачивал эти качели, почему молчит сейчас, и что теперь ожидает находящихся под следствием высоких руководителей самого СК? Ведь невиновность Буданцева в значительной степени предопределяет судьбу тех, от кого он оборонялся и кто их прикрывал.

Но, по имеющейся у нас информации, Буданцеву еще рано радоваться торжеству справедливости. Похоже, у него есть веские основания опасаться за свою жизнь. По оперативной информации от компетентного источника в ФСБ, за его голову назначено вознаграждение из криминального «общака». Защитившему себя адвокату объявлена «вендетта». Так, согласно этому источнику, один из участников событий на Рочдельской в настоящее время от имени криминала ведет поиск лиц, обладающих достаточными навыками, чтобы выполнить такое задание «уважаемых людей» и достаточно корыстных, чтобы решиться на выполнение этого «заказа». Утверждается, что это лицо ведёт обсуждение такого сценария с криминальными авторитетами из Подмосковья.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, насколько серьёзно стоит относиться к информации об угрозе его жизни, Эдуард Буданцев заявил:

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. У меня ее просто нет. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Меня предупредили — значит я буду готов к любому развитию событий. В 2015 году я защищал себя, свою доверительницу и окружающих меня лиц от нападения. Я делал все в рамках закона и я не собираюсь преступать эти рамки впредь».

Вопрос не праздный — продолжит ли Следственный комитет, в ущерб исполнению прямых обязанностей, тратить силы на выгораживание своих подозреваемых в коррупционном сговоре сотрудников. От ответа на этот вопрос зависит, придётся ли адвокату Буданцеву и всему гражданскому обществу снова полагаться на самих себя в защите от криминала.