Не секрет, что самое большое женское счастье — счастье материнства. В преддверии Международного женского дня в семье ростовчанки появилось тройное счастье. Первая в 2018 году тройня — две девочки и мальчик — сделала первый вдох в стенах областного перинатального центра, технологическая оснащённость которого позволяет выхаживать недоношенных и маловесных новорождённых, сообщает ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Бирки для новорождённого

Известно, что малышки родились весом 2550 и 2450 граммов, мальчик — 2200 граммов. Пока они находятся под наблюдением специалистов, вместе с мамой получают всю необходимую помощь.

«Если будущие мамы попадают к врачам перинатального центра как можно раньше, то результат всегда положительный»

За всё время существования в Ростовском перинатальном центре на свет появились около 1,5 тыс. двоен, более 40 троен. Специалисты отмечают, что для врачей многоплодная беременность — это, прежде всего, потенциальная опасность преждевременных родов. Это связано с тем, что природой заложено вынашивание в матке только одного ребёнка. Зачастую двойни и тройни рождаются с помощью кесарева сечения и смертность среди таких малышей намного выше.

«Время показало, что один из самых сложных разделов работы — многоплодная беременность. Если будущие мамы двоен, троен попадают к врачам перинатального центра как можно раньше, буквально с первых дней беременности, то результат всегда положительный. Если врачи в женских консультациях соблюдают правила и не лечат будущих мам в отделениях патологий, то у нас результаты сопоставимы с лучшими мировыми показателями. Двойни появляются на свет почти в срок — 37 недель, тройни — в 34−35 недель, это прекрасный срок. При этом дородовый уход нужен неукоснительно», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Ростовского областного перинатального центра, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктивной медицины Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ирина Буштырева.

По её словам, цель создания перинатальных центров была одна из благороднейших — улучшение демографических показателей в стране.

«С первых лет создания перинатальных центров, как только прошла инсталляция, стало понятно, что в тех регионах, в которых работают перинатальных центры, и работают хорошо — правильно, профессионально и на высоком уровне — сразу же начала снижаться перинатальная смертность (мертворождаемость и смерть ребёнка в первые семь суток) и младенческая смертность», — указала профессор.

Практически основная часть перинатальных центров в России была построена до 2010 года, а уже спустя два года в стране перешли на новый критерий оценки живорождения и начали выхаживать детей, рождённых с массой тела от 500 граммов и со срока беременности 22 недели. К 2012 году все перинатальные центры были готовы к оказанию помощи самому уязвимому контингенту.

«Безусловно, показатели младенческой смертности во всех регионах снижаются — где-то меньше, где-то больше. Но здесь стоит обратить внимание на то, что медицинский аспект играет роль в показателях не более, чем на 10%. Основной же вклад вносят удалённость населённого пункта, маршрутизация, доступность медицинской помощи. Очевидно, что перинатальные центры построены не для бантиков и не для звона бокалов шампанского. Безусловно, когда есть положительный результат, то акушеры-геникологи, неонатологи, анестезиологи купаются в лучах счастья вместе с родителями. Вместе с тем за эти годы возникла иллюзия, что врачи обязаны выхаживать маловесных детей. Если не выжил малыш, то виноваты медики. Эти обвинения задевают самую нежную, молодую и ранимую службу — реаниматологов-неонатологов, педиатров и среднего медицинского персонала, которые одержимы своей профессией и преданы своему делу», — подчеркнула собеседница агентства.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «В перинатальном центре ни один доношенный ребёнок не погиб»

Ирина Буштырева называет неонатологов врачами-тружениками уникального профиля. Их пациенты — 500-граммовые новорождённые, которые требуют колоссальных ресурсов, нужно понимать маленьких пациентов, разбираться, обладать знаниями, ежедневно набираться опыта. По её словам, никакая наука так бурно не развивается, как неонатология, но нападкам подвергаются именно врачи-неонатологи.

«Разбирая каждый случай на аудите, я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного замечания к специалистам. Есть пример. Одна роженица, у которой умер 700-граммовый малыш, клялась отомстить врачам-убийцам. В момент родоразрешения у женщины был отёк мозга: ещё бы 5 минут, и она бы погибла. У неё произошло бы вклинение ствола мозга в овальное отверстие. Ребёнок появился на 1 балл по шкале Апгар — практически мертворождённый. Но реаниматологи не оставили его умирать, а 1,5 месяца выхаживали. Но в результате малыш умер от того, что был незрелый и родился у внутриутробно больной матери. В чем виновны медики?» — задаёт вопрос профессор.

Ни для кого не секрет, что в перинатальных центрах сконцентрирована самая тяжелая патология — будущие мамы, находящиеся в так называемой зоне риска. Ни в каких других медицинских учреждениях не происходит такого числа восстанавливающих операций на матке, нигде нет такого скопления тяжелого контингента по акушерским кровотечениям, по эклампсии, по судорожному синдрому.

«Представьте себе, тысяча детей (25% преждевременных родов), которым на других уровнях не могут оказать полноценную квалифицированную помощь, оказываются здесь. Где будет смертность детей выше? Логично, что в перинатальных центрах. Иными словами, если бы тысяча детей родилась в других медицинских учреждениях области, из них погибло бы 50−70%. А в перинатальном центре процент погибших детей минимален — ни одного доношенного ребёнка не погибло, это самый яркий показатель, он говорит о квалификации врачей», — обратила внимание Ирина Буштырева.

Следует отметить, что в 2017 году в Ростовской области родилось 479 двоен и семь троен.