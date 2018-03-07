По словам чиновников, знакомых с ситуацией, у советника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера осталось мало союзников в Белом доме. Ранее уже прозвучали сообщения о том, что Макмастер вскоре может покинуть свой пост, пишет Марк Перри в статье для The Foreign Policy.

Office of Attorney General Henry McMaster Генерал-лейтенант Герберт Макмастер

У Макмастера всегда были напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом. С другой стороны, за последние несколько месяцев отношения между Макмастером и двумя высокопоставленными чиновниками Белого дома — главой аппарата Белого дома Джоном Келли и министром обороны США Джеймсом Мэттисом — резко ухудшились. Несколько высокопоставленных чиновников Пентагона заявили, что проблема связана не с дисциплиной или компетентностью Макмастера, а с его темпераментом и относительным недостатком опыта.

Складывается впечатление, что дни Макмастера на должности советника по национальной безопасности сочтены. С самого начала его кандидатура не вписывалась в новую администрацию, ему не удалось бы сработаться ни с Трампом, ни с другими высокопоставленными чиновниками, формирующими внешнюю политику администрации.

В Белом доме отрицают, что советник по национальной безопасности находится на грани отставки. Трамп заявил, что сообщения СМИ о предстоящем уходе Макмастера не соответствуют действительности, добавив, что советник по национальной безопасности отлично справляется с возложенными на него обязанностями, заявили в Совете по национальной безопасности в прошлый четверг, 1 марта.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Однако один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что стиль работы Макмастера, его привычка отдавать приказы, которые должны быть немедленно исполнены, плохо вписывается в рамки, установленные в Вашингтоне, где ценят терпение, определенную политическую ловкость и уважение к высокопоставленным гражданским чиновникам. Все перечисленное нельзя отнести к сильным качествам Макмастера. Были моменты, когда Макмастер просто прерывал выступление того или иного высокопоставленного гражданского чиновника, даже были случаи, когда Макмастер пытался прочитать Трампу лекцию о том, как нужно разрешить запутанные внешнеполитические вопросы. У Макмастера есть еще одна плохая привычка: он качает головой, выражая таким образом несогласие с гражданскими экспертами в ходе ключевых встреч в Белом доме.

По словам одного из товарищей Макмастера, который знаком с ним на протяжении многих лет, «это может сойти с рук, когда вы на посту командующего, но в Белом доме это не останется безнаказанным». Также Макмастер нередко дает суровые характеристики своим оппонентам, обвиняя их в том, что они поддерживают точку зрения врага. Тех же, кто согласен с ним, он называет «патриотами».

Для Келли и Мэттиса появление Макмастера на Мюнхенской конференции по безопасности и его заявление о том, что доказательства «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года являются «неопровержимыми», стало свидетельством того, что отношения между советником по национальной безопасности и президентом США, вероятно, скоро обострятся. Позднее Трамп высказал иную точку зрения относительно «неопровержимых» доказательств.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Возможность столкновения Келли и Мэттиса, которые покинули армию, дослужившись до чина генерала, с Макмастером, который остается действующим генерал-лейтенантом, можно было предвидеть заранее. Четырехзвездные офицеры, такие как Келли и Мэттис, всегда будут воспринимать любого генерал-лейтенанта, как обычного рядового. Такие парни как Келли и Мэттис могут получать приказы только от президента США или министра обороны.

По мнению некоторых военных экспертов, в случае ухода Макмастера контроль над военной политикой окажется в руках «морского триумвирата», в который войдут не только Келли и Мэттис — отставные офицеры корпуса морской пехоты, — но и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд. Отчасти, напряженность в отношениях между Макмастером и Мэттисом связана с этим триумвиратом. Келли и Мэттис восхищаются политической интуицией Данфорда.

Сейчас вопрос заключается не в том, что Макмастер может уйти в отставку, а куда именно он уйдет, и кто займет освободившееся место.