Лиссабонский договор, вступивший в силу в декабре 2009 года, ввел понятие «постоянного структурированного сотрудничества», также известного как PESCO, которое предусматривает гибкий механизм, необходимый для расширения сотрудничества между странами-членами ЕС в области обороны и обязательств по обеспечению взаимной безопасности. Другими словами PESCO позволяет европейским странам проводить общую политику в сфере обороны, пишут Габриэла Мартин Фортон и Тобиас Одер в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рывок

До 2017 года никто из европейских лидеров не упоминал о PESCO. Однако значительные геополитические потрясения, включая события в Восточной Европе, двусмысленная позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении НАТО и процесс выхода Великобритании из состава ЕС, вызвали новый интерес к идее проведения общей политики в сфере безопасности и обороны. Вследствие этих событий министры иностранных дел ЕС договорились 7 сентября 2017 года об официальном запуске механизма PESCO к концу 2017 года. 11 декабря 2017 года Совет Европейского Союза официально запустил механизм оборонного сотрудничества с участием 25 государств-членов.

Через пару месяцев, 17 февраля 2018 года, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о своей поддержке PESCO. Он призвал к более активным действиям ЕС на мировой арене.

«Мягкая сила не достаточно сильна. Нам нужно больше сил в вопросах внешней политики, безопасности и обороны«, — заявил председатель Европейской комиссии.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также поддержал идею усиления европейского сотрудничества в области обороны, чтобы противостоять настойчивым действиям со стороны России и Китая, добавив, что Трамп отвернулся от сотрудничества в области трансатлантической безопасности.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

Идея постоянного структурированного сотрудничества не получила всеобщего одобрения. В ноябре 2017 года американские официальные лица заявили, что европейские союзники по НАТО должны увеличить свои оборонные расходы в рамках соглашения о PESCO. Однако в последнее время среди официальных лиц США появилась обеспокоенность в связи с тем, что PESCO может угрожать сплоченности НАТО и снизить влияние США в Европе.

«Мы готовы оказать поддержку, однако только в том случае, если это дополняет, а не мешает деятельности НАТО», — заявили в Пентагоне.

Усилия европейских государств по созданию более интегрированной обороны не новы. Американская амбивалентность в отношении военной интеграции ЕС также не нова.

Европейские государства задумались о военной интеграции еще в октябре 1950 года, когда было выдвинуто предложение о создании Европейского оборонительного сообщества. После окончания холодной войны самым значительным событием в области европейской безопасности стало принятие декларации Сен-Мало (1998 год), в которой говорилось, что «союз [Европейский союз] должен обладать способностью к автономным действиям, подкрепленными надежными вооруженными силами». Однако США, которые почти с самого момента создания НАТО призывали своих европейских союзников к увеличению оборонных расходов, были не совсем довольны инициативой Сен-Мало. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт немедленно выдвинула три условия поддержки инициативы ЕС, согласно которым, европейский проект не должен вносить разлад и дублировать структуру НАТО, а также создавать дискриминационные условия в рамках НАТО. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году реакция Вашингтона была очень схожей.

Commonwealth Club Мадлен Олбрайт

В 2000 году бывший генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон охарактеризовал реакцию США в отношении европейских оборонных инициатив в интервью газете The Washington Post: «У США проявляются признаки своего рода шизофрении. С одной стороны, американцы говорят нам: «Вы, европейцы, должны увеличить оборонные расходы». В момент, когда европейцы говорят: «Хорошо мы увеличим оборонные расходы», — американцы говорят нам следующее: «Подождите минуточку, вы хотите сказать, чтобы мы убирались домой?».

Через несколько лет, 29 апреля 2003 года, официальные представители Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга встретились в городе Тервюрен (Бельгия), чтобы обсудить возможность создания военных и командных структур ЕС, не зависящих от альянса, возглавляемого США. Они стремились достигнуть соглашения в области безопасности, которое бы позволило небольшой группе европейских государств осуществлять тесную военную интеграцию, независимо от мнения других государств-членов ЕС.

После того, как страны-члены ЕС одобрили доработанное решение, принятое в Тервюрене, бывший министр иностранных дел Бельгии Луи Мишель отметил, что соглашение является лишь отправной точкой, но запущенный процесс является необратимым.

Американские политики в очередной раз столкнулись с дилеммой. С одной стороны, они хотят добиться более эффективного распределения военного бремени и увеличения оборонных расходов в ЕС, однако в этом случае им придется поддержать механизм PESCO. С другой стороны, поддержка PESCO может привести к созданию структуры, соперничающей с НАТО. Это может также привести к уменьшению влияния США в Европе. Если США предпочитают сохранить свой нынешний уровень влияния в ЕС и препятствовать внедрению механизма PESCO, то в обозримом будущем они могут столкнуться с сокращением объема оборонных расходов.