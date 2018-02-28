В последние дни «лидер свободного мира» посвящает свое время вполне конкретным шагам в стиле ручного управления государством, но и его противники не стоят на месте…

Gage Skidmore Дональд Трамп

У 45-го президента США началась очередная чёрная полоса. Неприятные известия стекаются в Овальный кабинет отовсюду: из Китая, Кореи, штаба ФБР и даже из соседних помещений Белого дома.

В Вашингтоне неспокойно

Самую большую свинью Трампу подложили следователи по «русскому делу», негативную роль тут сыграла и неумелая реакция сотрудников президента.

Несколько дней назад, на закрытое слушание в разведкомитет Конгресса (который тоже интересуется «русским следом») была вызвана Хоуп Хикс, давняя сотрудница предвыборного штаба Трампа, которая не так давно заняла в Белом доме пост директора по связям с общественностью. В ходе девятичасового допроса умудрёнными опытом и убеленными сединами конгрессменами, 29-летняя Хоуп вышла в расстроенных чувствах, и вскоре ее расстройству нашлось объяснение. Оказалось, что сотрудница Трампа отказалась отвечать на многие вопросы, и не придумала ничего лучше, чем сказать, «мне посоветовали так сделать».

Разумеется, для чиновника высокого ранга постоянно работающего в сфере медиа такое поведение более чем странно, и оно вполне оправданно вызвала бурную негативную реакцию журналистов и политиков. Так не хаяли даже пожилого и косноязычного прокурора Сэшнса, прибавлявшего на аналогичных слушаниях после каждой фразы «если мне не изменяет память»… Как бы то ни было, скандал сломил то ли волю Хикс к дальнейшей работе на Трампа, то ли волю Трампа и дальше еженедельно терпеть репутационные поражения. Хоуп Хикс подала в отставку, и президент ее принял. «Лидер свободного мира» вновь остался без координатора информационной политики, уже в четвёртый раз.

Другим ударом, нанесённым «русским делом» президентской администрации, стал новый официальный запрос, выпущенный командой следователей Роберта Мюллера. Этот документ обращён к Сэму Нунбергу, сотруднику предвыборного штаба Трампа, уволенного ещё в 2015 году, когда гонка за высочайший пост ещё даже не набрала обороты. Нунберг был выбран, видимо из-за своей несдержанности. Получив запрос на предоставление следствию переписки с ключевыми фигурами предвыборного штаба, он отказался без какого-либо вразумительного объяснения, а чуть позже пришёл на телевидение давать интервью в неестественно приподнятом настроении и с запахом перегара… Хотя Нунберг к президентской администрации не имеет никакого отношения, пресса с радостью представила его как образец человека, отобранного Трампом для совместной работы.

Fbi.gov Роберт Мюллер

Мировые лидеры отбились от рук

Неприятности совсем другого рода доставили президенту-бизнесмену главы государств, считающихся соперниками или даже противниками США. По каким-то причинам, эти лидеры все ещё не хотят подыгрывать Трампу в его борьбе за продление гегемонии Америки.

Ким Чен Ын, глава Северной Кореи, снова перехитрил своего американского коллегу, выставив его недальновидным хвастуном. Совсем недавно в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына с пятью высокопоставленными чиновниками Южной Кореи. После переговоров, которые многие журналисты уже называют историческими, власти КНДР, возможно, предвидя грядущие события, решили отмолчаться, а южнокорейская делегация, напротив, превозносила свои успехи до небес. Так, глава делегации сообщил, что КНДР на все время переговоров прервёт ядерные испытания и даже готова к отказу от ядерной программы при условии получения от США гарантий безопасности.

Дональд Трамп, всего несколько дней назад объявивший о введении новых «самых жестких» санкций против КНДР, поступил, как и подобает американскому политику в предвыборный период. Он заявил о существенном успехе своей политики принуждения к миру и выразил уверенность в скором ядерном разоружении Корейского полуострова. Сразу после этого хвастливого заявления «лидера свободного мира» власти Северной Кореи наконец обнародовали собственную официальную позицию. Оказалось, что Пхеньян действительно приостанавливает ядерные испытания и действительно готов к переговорам с Вашингтоном при посредничестве Сеула, и даже готов отказаться от дальнейшего технологического развития своих вооружений… но об отказе от уже существующих ракет и технологий и речи быть не может, даже думать о таком было бы оскорблением северокорейского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Трамп снова «сел в лужу», а Ким Чен Ын снова продемонстрировал четкую и последовательную позицию и ясный политический курс. Но в Вашингтоне пока не могут взять в толк, что КНДР не собирается использовать своё ядерное оружие как разменную монету в политической игре, а наоборот будет сохранять его как можно дольше (возможно, вечно) как залог собственной безопасности и разговора на равных с ядерными державами типа США.

Обнародование президентом России Владимиром Путиным информации о новейших типах вооружения тоже, скорее всего, стало головной болью для Вашингтона. Ситуация тут двоякая.

С одной стороны, между сообщениями российских СМИ об «обострении президентом гонки вооружений» и «подталкивании мира к новой мировой войне» и реакцией американских СМИ есть огромный контраст — пресса Штатов этому информационному поводу внимания почти не уделила. «Большие» СМИ либо вовсе проигнорировали эту тему, либо отделались краткими материалами в рубриках, посвящённых европейскому региону или военным технологиям как таковым. Специализированные издания разумеется уделили новому русскому оружию должное внимание, но их аудитория куда меньше… В целом, американскому обществу куда больше рассказывали по Хоуп Хикс, чем про русское оружие массового уничтожения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

С другой стороны, Белый дом и Пентагон, в отличие от прессы, не могли пропустить выступление Путина мимо ушей. На официальных пресс-брифингах оба маяка всемирной демократии заявили, что американским спецслужбам о разработках русских было давно известно и что вооруженные силы Штатов готовы отразить любой удар. Несмотря на эти смелые слова, генералам и политическому руководству, несомненно, не могло доставить удовольствие официальное заявление лидера одной из крупнейших ядерных держав о наличии вооружений, которые в Америке ещё только разрабатываются.

Разочарование совсем другого плана заставил испытать Трампа китайский лидер Си Цзиньпин. Недавно стало известно, что китайское руководство рассматривает возможность внесения поправок в конституцию с целью отмены ограничения длительности срока, в течении которого человек может занимать пост председателя КНР. У большинства специалистов по Китаю нет сомнений, что эта реформа будет успешно проведена, а если так, на пути амбициозных планов Трампа вырастает новое препятствие.

Американский президент ведет отчаянную экономическую гонку с Срединным Государством, приз в которой — мировое господство в ближайшие годы. Но как победить в такой гонке, если тебя самого того и гляди сменит новичок, который может пустить всё псу под хвост, а у руля государства-соперника ещё двадцать лет может стоять все тот же лидер, уже зарекомендовавший себя в качестве искусного геополитического игрока, хитрого интригана и мудрого государственного деятеля. Видимо, именно предаваясь этим печальным размышлениям, Трамп вроде как в шутку ответил на вопрос журналиста о китайских реформах: «может быть, и нам нужно когда-нибудь это попробовать»…

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Трамп заключает сделки и охраняет рынок

Что же делал сам президент, пока на него со всех сторон сыпались удары? Как ни странно, он занимался своей работой. Даже в гольф играть на выходные не поехал.

Новое громкое начинание Трампа — ужесточение контроля за продажей оружия гражданским и усиление безопасности в школах. Эта страсть овладела американским лидером совсем недавно и полностью противоречит традиционной программе его партии, обычно ратующей за снятие всяких ограничений подобного рода. Для такой резкой смены курса есть один повод и несколько серьезных причин. Повод — недавний расстрел учеников и учителей в одной из школ Флориды, за которым последовал ряд выступлений и протестов по поводу доступности оружия.

Причины куда глубже. Во-первых, ужесточение контроля продажи оружия, пользуются широкой поддержкой граждан, а значит проведение такой реформы важно в свете приближающихся выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Во-вторых, данная реформа долгое время была неотъемлемой частью программы демократов, но даже при Обаме они были не в силах ее провести, а значит, если это удастся Трампу, у него появится шанс приобрести сторонников в стане «вражеской» партии. В-третьих, на протяжении долгого времени любые реформы в области гражданского оружия контролировались мощным лобби производителей этого специфического товара, а представляющая их организация — Национальная Стрелковая Ассоциация — стала настолько влиятельна, что по словам одного из сенаторов «обладала правом вето» на любые законопроекты в этой области. Для Трампа очень важно показать всем, что он по-прежнему независим. Независим от богатых лобби, независим от традиционной позиции своей партии, независим от мнения больших СМИ, которые никак не могут поверить, что он взялся за реформу всерьёз.

На этом поприще Трамп только начинает, но некоторые плоды уже есть: под руководством президента в Сенате и Конгрессе создаются комплексные законопроекты по ужесточению проверок личной информации при продаже оружия гражданскому лицу, рассматриваются возможности по вооружению и переобучению ветеранов силовых ведомств, которые теперь работают в сфере образования, обсуждается повышение минимального возраста покупки оружия до 21 года. Кроме того, по словам Трампа, его помощники уже готовят президентский указ о запрете на всей территории страны устройств, позволяющих стрелять очередями из разрешённого полуавтоматического оружия. Настрой президента тут же поддержали крупнейшие торговые сети. Гипермаркеты «Волмарт» больше не будут продавать оружие клиентам до 21 года, а сеть спортивных магазинов «Дикс» вовсе отказались от продажи оружия.

Brian Ambrozy Оружейный магазин

Другим шагом Трампа и другим проявлением его независимости стало заявление «лидера свободного мира» о том, что Америка вскоре введёт ввозные пошлины на сталь и алюминий. Несколько недель назад то же было проделано со стиральными машинами и солнечными панелями. Как и в прошлый раз, глава Белого дома объясняет своё решение защитой американского рынка и американских рабочих от нечестных заграничных дельцов, обдирающих США до нитки. И все же, сталь и алюминий товары несколько более популярные у производителей различной продукции, а значит дело не обойдётся без вмешательства лобби. Сразу же после анонса своё несогласие выразили несколько авторитетных экономистов, включая советника президента Гэри Кона. В ответ на критику глава Белого дома дал понять, что для него повышение итоговой стоимости металла куда менее важно, чем возврат промышленности в США и связанное с ним создание рабочих мест. Кон ушёл в отставку, а решение о введении пошлин осталось в силе.

Дональд Трамп пытается управлять Америкой вручную, но пока он занимается одним, другое полностью выходит из-под контроля. Президент как-будто не замечает больших и малых поражений и уверенно идёт намеченным курсом. Выбор приоритетов очевиден: главное, чтобы республиканцы выиграли на выборах в ноябре и дали ему карт-бланш на любые реформы, а все остальное — второстепенно.