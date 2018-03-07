Назначение совладельца и бывшего гендиректора угледобывающей компании «Колмар» Сергея Цивилева на должность вице-губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку породило много разговоров, слухов и предположений.

Виктор Васнецов. Варяги. 1909

Атаки на главу Кемеровской области Амана Тулеева случаются периодически. Активно о его скорой отставке говорили весной 2017 года, после того как Аман Тулеев несколько раз продлевал свой отпуск, а потом стало известно, что он перенёс серьезную операцию.

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Появление варяга в Кузбассе многих вновь натолкнуло на мысль о скорой отставке Тулеева.

Некоторые политтехнологи заявили, что Цивилев, скорее всего, станет преемником Амана Тулеева, и для подкрепления своей позиции напомнили, что он 27 февраля встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Тулеев подаст в отставку в мае сразу после утверждения нового правительства России. Новый президент её примет, и.о. губернатора назначат Цивилева, Тулеев станет сенатором. Лаврик Александр (ныне сенатор от исполнительного органа Кемеровской области) уйдёт на пенсию. Зачисток не обещают. Угольщики продолжат контролировать область. Тулеев отстоял свой вариант», — поспешил сообщить один из телеграмм-каналов — «Политджостик».

»Нового заместителя в нарушение традиции представили коллективу в закрытом режиме. Эксперты считают, причин этому может быть две: недовольство Амана Тулеева, которому в очередной раз политтехнологи навязали ранний уход и нового «преемника», либо временные позиции в регионе самого господина Цивилева», — написал в свою очередь «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

Своевременно вышло и интервью Амана Тулеева на сайте «РИА Новости».

«Да меня же постоянно хоронят! Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но всё равно бесполезно. Конечно, пока я лежал после операции, тут уже власть начали делить. Это природа человеческая, никуда от этого не денешься. Если честно говорить, обидно. Но заодно поучительно: всё встало на место, кто есть кто. Ты у власти — ты нужен, великий. А нутром понимаешь: ну враньё! Я же трезвый человек, понимаю: уйдёшь — через три дня про тебя забудут. Всё это я чётко понимаю. Обидно? Да, обидно. И здесь тоже все считали, что не встану, это бесполезно. Вот и началось. Со многими я сейчас порвал отношения. Пусть живут спокойно», — рассказал Тулеев.

Аман Тулеев отметил, что не «цепляется за кресло» и «страха нет», но в то же время считает, что «если можно, то почему бы не поработать».

«Если не можешь — надо честно сказать: я выдохся. Если можешь — тяни дальше, потому что в 70 лет только, честно говоря, ума-то и набираешься, если по-крупному говорить. Ты здесь уже осознанно принимаешь решения, потому что это прошло через призму твоей жизни. И второе — доверие людей. Если оно есть, работай и тяни дальше свой возок. Мне кажется так. Во всяком случае, я так подхожу к этому вопросу», — заявил он.

Обозреватель Сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын считает, что разговоры о том, что Сергей Цивилев может сменить на посту губернатора Кемеровской области, совершенно не оправданны.

«Сергей Цивилев — бизнесмен, и это самый главный момент. Он не имеет опыта административной работы, не знаком с регионом, и у него очень мало привязок к региону — только то, что он когда-то выкупил акции у Андрея Бокарева, совладельца угольной компании «Колмар». Это, по сути, единственная привязка к Кузбассу. Я думаю, в Кремле сидят люди понимающие, которые не собираются выделять какую-то конкурентную финансово-промышленную группу в Кемеровской область. Нужен человек совершенно иной», — высказал ИА REGNUM своё мнение относительно происходящих в Кемеровской области событий Спицын.

Однако Сергей Спицын считает, что назначение Цивилева вице-гебернатором — это некий путь к будущему губернаторству, но не в Кемеровской области, а в Якутии. Потому что, по сути, угольная компания «Колмар» — главный резидент территории опережающего развития «Южная Якутия».

«Конечно, они сейчас проигрывают «Мечел-Майнинг» в Якутии и проигрывают вообще всем угольным компаниям в Кузбассе, но тем не менее показатель вполне хороший. Не только сосредотачиваются на угледобыче, они собираются заниматься углеводородным делом как в Якутии, так и в Приморье. Собираются активно развивать туристическое направление в Якутии. Компания, к которой, по сути, сейчас Цивилев не имеет отношения, потому что акции передал жене, сосредотачивает свой бизнес в Якутии, в Кузбасс она не планирует заходить. А Цивилев, как бы он кому акции не передавал, всё равно остаётся связанным с угольной компанией «Колмар». Поэтому на встрече с президентом официально шёл разговор о развитии угольной отрасли Якутии, про Кузбасс ничего и не было сказано. Потому, я думаю, будущее Цивилева — Якутия», — считает Спицын.

Kremlin.ru Аман Тулеев

В то же время Кемеровская область — регион сложный, потому что там большое количество финансово-промышленных групп, население, которое привыкло жить по социально ориентированной политике, и достаточно сильное противостояние между двумя городами — Новокузнецком и Кемерово. И по мнению Сергея Спицына, человек со стороны, который не в курсе всего этого, без сильной команды поддержки, просто не выдержит. Поэтому должен быть человек, который так или иначе связан с Кузбассом. Таких людей, считает эксперт, которые опытные, имеют определённый политический вес, которых так или иначе поддерживает Кремль и которые в хороших отношениях с Тулеевым, можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Но они все не преемники, потому что тот же Сергей Неверов отказывается от того, что он будет преемником, а сенатор Сергей Шатиров — ему это не совсем надо, потому что ему в этом году исполнилось 69 лет. Он человек очень опытный, много где работал и был как раз вице-губернатором, а потом автоматически стал сенатором. Он очень интересный политик, но почему-то о своих предпочтениях не высказывается. Но эти люди достаточно возрастные и опытные. Есть также группа молодых депутатов. Допустим, Дмитрий Исламов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Но они не имеют должной поддержки со стороны населения, они особо нигде не фигурируют, держатся в тени. У Амана Гумировича очень чёткая политика — он не выделяет никого из своих подчинённых. Наоборот, он их осаживает. Поэтому приемников, их просто нет. Я думаю, что если не будет серьёзных проблем со здоровьем и если антиугольный протест на юге области не выйдет уж совсем на федеральный уровень (он сейчас пытается выйти путем публикаций в СМИ, путем заинтересованности Общественной палаты), Тулеев спокойно досидит до окончания своего срока», — считает Сергей Спицын, но отмечает, что если в Кузбасс назначить варяга (чего, скорее всего, не произойдёт ещё и потому, что советником президента работает Антон Кобяков, который был вице-губернатором Тулеева и может рассказать президенту о положении дел в регионе), то возможен некий передел власти, потому что местные элиты кучкуются возле конкретного кандидата, «если, конечно, у кого-то из кемеровских хватит пороху заявить о себе». В качестве такового Спицын назвал Кузнецова — «очень мощный политик, и запала у него может хватить».

Однако есть и другое мнение. Один из сибирских политологов на условиях анонимности, поведал ИА REGNUM что с назначением Цивилева на должность не всё так просто.

«Безусловно, назначение связано с попыткой центра начать процесс кадровой ротации в региональной власти. Начинается борьба двух проектов — «преемник из ближайшего окружения», инициированного администрацией Кемеровской области, и условного проекта «эффективный менеджер из другого региона на замену», инициированного из центра. Инициатива у федерального центра, и многое будет зависеть от результата президентских выборов по Кузбассу», — сказал политолог.

Отметим, что 73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью в общей сложности более 20 лет. За это время его не раз отправляли в отставку. Однако Аман Тулеев всегда опровергал свой уход и, судя по его интервью, готов оставаться на посту ещё долгое время. Срок его полномочий истекает в 2020 году. Но есть ещё один момент, в бюджет Кемеровской области на 2018 год заложены средства на выборы губернатора. И это также тянет за собой волну догадок и предположений.