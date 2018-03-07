



Состоялся очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такие разговоры между лидерами двух стран приобретают системный характер, что свидетельствует о существовании фактора политического доверия и стремлении еще теснее координировать совместные военные и политико-дипломатические усилия на сирийском направлении.

Конечно, каждый раз затрагиваются и обсуждаются конкретные проблемы. Что было и на сей раз. Источники в администрации турецкого президента сообщили СМИ, что речь шла о реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны конфликта прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Обсуждалась, безусловно, ситуация в Восточной Гуте. Как говорит турецкий источник, «два лидера подчеркнули важность как можно более быстрого создания условий для доставки в регион гуманитарной помощи». Но дело в том, что документы готовят дипломаты в кабинетах, а в Сирии сейчас многое решают полевые командиры. К тому же Анкара, приветствуя резолюцию, сразу заявила, что та не распространяется на операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Да и российская сторона подчеркнула, что перемирие не должно распространяться на группировки, которые, по ее мнению, являются террористическими.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Не случайно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в резолюциях Совета Безопасности «есть смысл, только если они эффективно выполняются». По всем признакам, такой полевой работы в масштабах всей Сирии не проводилось. Зато налицо попытки США придать резолюции широкое толкование. «То, что происходит сейчас в Восточной Гуте, еще раз подтверждает то, что мы уже обсуждали неоднократно… кто несет ответственность за провал Астанинского процесса», — заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Эрдоганом выразил «серьезное беспокойство» по поводу продолжения авиаударов по мирным жителям и больницам в занятой повстанцами Восточной Гуте и потребовал одновременно свертывания операции «Оливковая ветвь» в Африне, явно намекая на то, что Москва и Анкара координируют свои военные действия в Сирии.

Именно этот факт вызывает наибольшее раздражение у США и других партнеров Турции по НАТО. Они заявляют, что сейчас Путин решает в регионе сразу две проблемы, Сирии и Турции. Что касается первой, то буквально на днях в США опубликовали 28-страничный доклад разведсообщества, в котором содержатся утверждения, что «в ходе конфликта в Сирии был достигнут решающий перелом в пользу президента Башара Асада», и что «сирийская оппозиция, которую поддерживают США, вероятно, уже не способна свергнуть его». И далее: «Однако повстанцы, вероятно, располагают достаточными ресурсами, чтобы поддерживать конфликт по крайней мере в течение следующего года». Так американцами обозначается главный тренд развития событий в Сирии, одна из сторон которого сводится к фактору долгосрочного присутствия в этой стране России, Ирана и, возможно, Турции.

При этом Анкару и Тегеран объединяет стремление предотвратить появление автономных или даже независимых курдских территорий в Сирии, к чему стремится Вашингтон. Но всё дело идет к тому, что США перестают играть решающую роль в сирийской войне. Кроме того, последнее наступление турецкой армии на курдские формирования поставило американцев перед дилеммой: являются ли США и Турция партнерами по НАТО? Как пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман, «вопрос ставится ребром — выйдет ли Турция из состава НАТО и будет ли дальше сближаться с Россией, если она и дальше станет раскручивать механизм, заставляющий Анкару отдаляться от западного альянса». Херман также утверждает, что «Путин, в принципе, уже решил сирийскую проблему, и сейчас для него на первые позиции выходит уже Турция». Об этом серьезно размышляют и многие турецкие эксперты.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Комментируя недавнее послание российского президента Федеральному собранию, особенно часть о новейших российских вооружениях, генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ в интервью Sputnik Турция выделил слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александра Шерина о том, что страны ОДКБ, а также Сирия, Иран, Северная Корея, Китай и Турция являются партнерами России, за которых Москва будет готова «заступиться в случае ядерного нападения на них». Караташ отметил, что Анкаре дают понять: «Она совершенно спокойно может выйти из НАТО и в этой ситуации будет иметь гарантии того, что не столкнется с какой-либо угрозой в вопросе обеспечения национальной безопасности в случае, если окажется в положении ядерной мишени со стороны США». Генерал усматривает слабость, а не силу США, которые вынуждены создавать коалиции для того, чтобы осуществить военное вмешательство в Афганистан, Ирак, Сирию или какую-либо другую точку мира.

Конечно, только время и реакция на ход событий в регионе со стороны Москвы, Анкары и Тегерана покажут, насколько устойчивой является созданная ими коалиция. Бесспорно, что каждая из сторон имеет свои собственные интересы. Однако есть и общий базовый интерес: предотвратить фрагментацию Сирии, что затронет в первую очередь Турцию и Иран. Конечно, Анкара не будет сейчас демонстрировать стремление покинуть альянс, если этот блок не постигнет глубокий системный кризис. Ясно другое. Сирийская война давно перестала быть лишь проблемой внутри страны, хотя она распадается на отдельные эпизоды. За всем этим просматриваются интересы региональных и мировых держав. Не исключено и то, что в Сирии будут возобновляться военные действия на старых фронтах и появляться новые очаги вооруженных столкновений. И из большого числа конфликтов будет непросто найти быстрый выход.

Анкара это хорошо понимает, предпринимая активные дипломатические усилия. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем заявил, что «две страны выступают за политический и территориальный суверенитет Сирии». А 12 марта Чавушоглу прибывает с очередным визитом в Москву. 19 марта отправляется в Вашингтон на переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. В первых числах апреля в Стамбуле состоится саммит лидеров России, Турции и Ирана. Впереди главные и серьезные решения, которые могут изменить ход событий на Ближнем Востоке. И не только там.