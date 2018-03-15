



Zbitnev/Shutterstock.com Польша США

После того как популярный польский портал Onet.pl выступил со статьей, в которой заявил о серьезнейшем «похолодании» в отношениях между Вашингтоном и Варшавой, в дело вмешался государственный департамент США. Но вначале напомним, что именно утверждал Onet. По данным издания, причиной самого существенного разлада двух стран послужили принятые в Польше поправки в закон об Институте национальной памяти (IPN), точнее их часть, устанавливающая уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в участии или соучастии в Холокосте.

Следствием этого стало совещание польских дипломатов в Вашингтоне с представителями американской администрации, которыми были специальный советник вице-президента Майка Пенса по Европе и России Молли Монтгомери, ответственный сотрудник госдепа по вопросам, связанным с Холокостом, Томас К. Яздгерди и Аарон Уэсс Митчелл, один из ближайших помощников госсекретаря Рекса Тиллерсона. Американская сторона излагает свои требования. До тех пор, пока спор о поправках в закон об IPN (Вашингтон выступил против них) не будет разрешен, США вводят запрет на двусторонние контакты между президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Пенсом с польскими политиками. Поляков также предупредили, что в конгрессе растут антипольские настроения, а именно законодатели решают, будут ли США и дальше финансировать американские военные проекты в Польше, например, размещение там бронетанковой бригады.

Themalaymailonline.com Майк Пенс и Дональд Трамп

Данная публикация стала поводом для комментария официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Она заявила, что «сообщения, в которых содержатся утверждения о какой бы то ни было приостановке сотрудничества в области безопасности или диалога высокого уровня, — все это попросту неверно. Польша является близким союзником США по НАТО. Такая ситуация сохранится. Наша доктрина в сфере безопасности применительно к союзнице Польше не меняется. Люди стараются найти дистанцию или расхождения в давних отношениях между нами, а этих расхождений там нет». При этом Науэрт признала, что консультации по поводу «спорного» закона ведутся, но проводит их посол в Польше Пол Джонс, который, впрочем, скоро покидает свой пост. Помимо того, она сообщила, что ей неизвестно о готовящихся переговорах между президентом Польши и президентом или вице-президентом США, а также министра иностранных дел Польши с представителями госдепартамента. И, отвечая на вопрос, может ли такая встреча состояться в июле на саммите НАТО, уточнила: «Много чего может произойти, конечно, до этого времени».

Такая реакция Науэрт косвенно подтверждает, что на линии Вашингтон — Варшава не все так просто. Есть и другие признаки. То, что американские законодатели имеют все основания быть недовольными своими польскими коллегами, не секрет. В конце февраля двухпартийная группа конгрессменов по борьбе с антисемитизмом обратилась к польскому президенту Анджею Дуде с просьбой не подписывать поправки в закон об Институте национальной памяти. Однако Дуда не прислушался. Ряд наблюдателей считает, что все дело во внутренней политике. Как замечает профессор факультета истории и социологии Белостокского университета Даниэль Бочковский, руководство правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) «нащупало самое главное — убедило поляков в том, что именно с PiS мы встаем с колен, игра на чувстве национальной гордости и национализме всегда окупалась в нашей истории». В результате популярность «Права и Справедливости» бьет все рекорды, партия становится недосягаемой для конкурентов, и на это «не повлияла даже «путаница» с поправками в закон об IPN и ухудшение отношений с Израилем и США».

С этим мнением согласен и старший научный сотрудник Visegrad Insight Марцин Заборовский. Он отмечает, что Варшава, похоже, «неспособна сделать шаг назад из-за того, что это в глазах избирателей PiS будет выглядеть как откат от жесткой линии». А для лидера «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского, который принимает все решения на фоне отсутствия влияния у польских профессиональных дипломатов и министров иностранных дел, продолжение жесткой линии «более важно, чем реакция внешнего мира, даже если это означает антагонизм с таким величайшим союзником, как США». Однако, на наш взгляд, дело не только в PiS и Качиньском. Летом 2014 года Польшу потряс скандал с публикацией записей ведущих политиков, которые обнародовал журнал Wprost. На одной из пленок звучал голос министра иностранных дел Радослава Сикорского, супруга которого входит в американскую либеральную элиту.

«Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит, — говорил министр своему собеседнику. — Напротив, он даже вредит. Потому что он создает у Польши фальшивое чувство безопасности. Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера». А ведь Сикорский в то время входил в правительство, сформированное партией «Гражданская платформа» (РО), непримиримым оппонентом «Права и Справедливости». По факту его прогноз оправдался, Варшава перессорилась и с Москвой, и с Берлином. Вместе с тем пришедший осенью 2015 года на смену прежней власти кабинет PiS, похоже, задумывался и о состоянии польско-американских отношений. По крайней мере среди польских аналитиков ходят слухи о том, будто бы в самом начале правления Ярослав Качиньский ставил перед однопартийцами вопрос, не стоит ли начать дистанцироваться от США, но тогда его не услышали.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Но кое-что в Польше все-таки делать стали. С одной стороны, «Право и Справедливость» подхватила инициативу, начатую ее оппонентами из «Гражданской платформы», по размещению в стране дополнительных сил НАТО, основой которых оказались американские военные. С другой стороны, быстрыми темпами Варшава стала строить новую гвардию — Войска территориальной обороны (WOT). Было объявлено, что они будут противодействовать дезинформационным кампаниям, кибероперациям, поддерживать патриотические идеалы и помогать стабилизировать ситуацию в случае развития кризиса или введения военного положения. Численность сил территориальной обороны должна составить 15 тысяч человек. В настоящее время создан штаб WOT и завершается формирования трех бригад в трех восточных воеводствах — Подляшском, Люблинском и Подкарпатском.

Собирается PiS подтягивать и основные силы польской армии. В итоге может случиться так, что нужда в американских военных, часто попадающих на страницы местной польской печати в качестве участников дорожно-транспортных происшествий или криминальной хроники, отпадет. И тогда Качиньский может снова перед однопартийцами поставить вопрос, так ли Варшава нуждается в Вашингтоне или стоит сконцентрироваться на работе с польской диаспорой в США и точечных проектах.