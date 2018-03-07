Уничтожение всех пусковых установок баллистических ракет КНДР было бы важнейшей задачей военных США в случае начала боевых действий на Корейском полуострове. С помощью своего арсенала Пхеньян может нанести громадный удар по южнокорейским городам и базам ВВС, также контингенту США, размещенному в Республике Корея. Однако обнаружение мобильных пусковых установок с воздуха или с помощью специальных сухопутных подразделений было бы сопряжено со слишком большими трудностями. Более того, в прошлом подобные меры уже доказали свою малую эффективность, пишет Роберт Бекхузен в статье для американского издания War is Boring.

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Автор указывает на пример войны в Персидском заливе, во время которой войска США и их союзников столкнулись с необходимостью уничтожать иракские баллистические ракеты советского производства «Скад». Определенных успехов в этом направлении удалось добиться в результате так называемой «охоты на Скад».

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Тем не менее нет оснований полагать, что с помощью этих мер удалось ликвидировать значительную часть ракетного арсенала Ирака. Как показал анализ, проведенный после войны 1991 года, часть мобильных пусковых установок уничтожена не была, тогда как США и их союзником удалось лишь замедлить темп пуска ракет, что спасло жизни многих людей.

Несмотря на то что за прошедшие с той войны 27 лет ВВС США сделали значительный шаг вперед, тогдашний арсенал Ирака не сравним с тем, которым на сегодняшний день располагает Пхеньян. Так, в 1991 году Багдад имел лишь 400 баллистических ракет и несколько десятков мобильных пусковых установок. КНДР же сегодня располагает тысячами баллистических ракет, часть из которых может быть оснащена ядерным оружием.

К тому же у КНДР было не одно десятилетие для изучения принципов работы ВВС США по всему миру, вследствие чего в стране, где много гор, построено большое число туннелей, в которых можно скрыть ракеты. Поэтому в случае горячей войны с КНДР США столкнутся с противником, который подготовлен и вооружен лучше, чем кто-либо, с кем США сталкивались за последние десятилетия.

Обостряет ситуацию также и то, что для уничтожения баллистических ракет США прежде всего потребуется ослабить ПВО КНДР в достаточной мере, чтобы самолеты-разведчики смогли получить доступ на территорию страны.

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С высокой долей вероятности, подчеркивает автор, ВВС и ВМФ США удастся добиться этой цели, однако для этого придется переправить в регион большее число летательных аппаратов, в том числе с Ближнего Востока, где существует высокая в них необходимость.

И даже в этом случае война на полуострове всё равно станет испытанием для логистических систем США — возможности переправлять войска и снабжение, эвакуации мирных жителей и раненых с полуострова.