На днях власти Турции объявили о введении комендантского часа в Диярбекире, блокирована информация из илов Агри и Хаккяри, в которых, по сообщениям турецких и курдских СМИ, в феврале имели место нападения пешмерга Курдской рабочей партии (PKK) на турецкую армию и жандармерию. Приходится признать, что регион переживает серьезный кризис именно из-за Курдского вопроса в целом.

Alexas_Fotos Сирия в огне

При этом вопрос о сохранении, допустим, Ирака и Сирии как самостоятельных государств отходит где-то на второй-третий планы. К ухудшению ситуации вокруг курдов региона наложилась и конфронтация между США и Турцией, а то и ЕС-Францией, а с другой стороны — тандемом Иран-Россия. Визуальные проявления этой конфронтации вполне заметны и осязаемы. Даже несмотря на то, что ожидается очередной саммит Турции, России и Ирана на высшем уровне (ориентировочно, в апреле в Турции).

Многократно турецкий президент Реджеп Эрдоган декларировал, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном из-за анклава Африн. Таким же заявлением он отметился и в самом начале марта. Но развитие событий показывает, что турецкий лидер как бы даже сам ищет проблемы с Россией и Ираном, пусть даже и не из-за Африна. Игнорируя замечания и призывы не только России и Ирана, но и США, Франции и ООН прекратить военную операцию в Северной Сирии, поскольку «сирийское соглашение о прекращении огня, которое было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН 24 февраля, относится и к курдскому городу Африн», Турция заявляет, что это относится только к дамаскскому пригороду Восточная Гута.

Onedio.com Сирийская армия

Анкара по-своему трактует ситуацию, ибо не может не знать, что в Восточной Гуте с террористами продолжают воевать именно сирийская армия и отряды шиитских и палестинских добровольцев из состава Сирийских народных сил (Quwāt ad-Difā al-Watanī) при поддержке российских ВКС. И что после того, как силы, верные президенту Сирии Башару аль-Асаду, освободили от террористов примерно 40% Восточной Гуты, Минобороны России предложило террористам сдаться и гарантировало безопасный коридор для выхода из анклава, с семьями и лeгким стрелковым оружием.

То, что двуличны в вопросе Восточной Гуты США и их союзники, военные Сирии, России и Ирана отмечали и отмечают, продолжая выдавливать из этого дамаскского пригорода именно тех, о которых заявляла Анкаре представитель госдепа Хизер Науэрт: «Исключенные из режима прекращения огня ООН группы — это «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также лица или группы, связанные с ними». И весь мир знает, что в Восточной Гуте сопротивляются законной антитеррористической коалиции именно террористы из указанных представителем госдепартамента США бандитских группировок. Однако 6 марта Эрдоган раскритиковал резолюцию СБ ООН 2401 (о прекращении огня в Сирии и гуманитарной паузе), назвав документ «глобальным обманом и манипулированием человечеством» и обвинив СБ ООН в бездействии.

Эрдоган своими нападками по Восточной Гуте всего лишь потрафил своим хозяевам — США, хоть и допустил как бы «упрeк» в адрес всех стран-постоянных членов СБ ООН: «Мир больше, чем пять членов СБ ООН». До Эрдогана пытались откровенно спасти «своих террористов» в дамаскском пригороде и сами американцы, заявив о якобы игнорировании со стороны РФ выполнения резолюции Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте. При этом американцы сделали вид, что это не их Хизер Науэрт процитировала для Эрдогана, в отношении каких террористических группировок не будет никакой гуманитарной паузы.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

В Госдуме 5 марта заявили, что заявления США являются очередной бездоказательной ложью. И вот 6 марта — предложение российских военных о капитуляции террористов с правом беспрепятственной эвакуации. Анкара, как и Вашингтон, не могут не знать, что основными нарушителями и всяких режимов прекращения огня, и соглашений о зонах деэскалации (в т. ч. и Восточная Гута), остаются именно боевики-исламисты (сунниты). А перед началом антитеррористических военных действий в этом пригороде именно отсюда наносились ракетные и артиллерийский удары по Дамаску, в том числе — по районам, где расположены посольства России и Ирана. Впрочем, слова всe той же Хизер Науэрт полезно изо дня в день повторять не только для президента Турции, но и для администрации Белого дома, самого госдепартамента и Пентагона США. «Я думаю, что резолюция была ясной, назвав, какие именно группы считаются освобожденными от прекращения огня, — сказала 27 февраля госпожа Науэрт. — Я хотела бы призвать Турцию вернуться и прочитать эту резолюцию».

Но откровенные провокационные инсинуации, которые сейчас исходят не только от Турции, но и от США (в ход вновь вброшены обвинения в «химатаках»), судя по всему, призваны отвлечь внимание международной общественности от того факта, что Запад во главе с США лишь на словах требует от Анкары прекращения военных действий против сирийских курдов в Африне. И лишь для проформы напоминает Эрдогану, что резолюция СБ ООН 2402 в полной мере относится и к курдам Африна, которые не являются террористами и составляют костяк так называемых Сирийских демократических сил (SDF), якобы опекаемых и курируемых именно США.

Со дня заявления Хизер Науэрт прошла неделя, а турки и союзные им силы туркоманов под флагом «Свободной сирийской армии» (ССА) оккупировали городки Раджо и Шаран, разные сeла и т. д. Правда, наконец, турки назвали свои потери за время операций в Африне — это примерно совпало с заявлением командования курдскими отрядами YPG о том, что им удалось сбить ещe один турецкий военный вертолeт, что никак не было прокомментировано Анкарой. «Из состава наших вооружeнных сил и жандармерии погиб 41 наш военнослужащий», — цитирует Эрдогана телеканал Haber Turk. Если судить по признанию пресс-центра проамериканских SDF от 4 марта, то только в ходе боeв за 3 марта в Африне были убиты 2 турецких военных и 21 боевик ССА.

Hajij.com Курдские ополченцы

Тут же американцы делают два вроде бы нелогичных шага. С одной стороны, США на уровне Пентагона 5 марта заявили агентству РИА Новости, что «арабо-курдский альянс SDF по-прежнему остаeтся союзником коалиции США по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Это заявление вызвало в Анкаре, можно сказать, гомерический хохот и издевательства над США. 6 марта представитель МИД Турции Хами Аксой на пресс-конференции в Анкаре заявил: «Представитель Пентагона в очередной раз сказал чушь», добавив, что сирийские отряды YPG и их политическое крыло партия «Демократический союз» (PYD) являются частью запрещeнной в Турции, США и ЕС партии PKK. И что «Соединeнные Штаты прекрасно знают, что сирийские курды являются террористической организацией». Турция ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений, в частности, отказа от поддержки сирийских курдов, подытожил Аксой.

Обратим внимание на то, что вслед за подтверждением союзнической связи с SDF и курдскими отрядами YPG, 6 марта представитель пресс-службы Пентагона CIF Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй — в долине Евфрата в Сирии прекратили участие в антитеррористической операции некоторые подразделения SDF, основу которых составляют курдские отряды, отметив, что это «создало проблемы с курдами». «Мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Рэнкин-Гэллоуэй. — Любые военные действия, кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не получают и не будут получать поддержки коалиции». Он напомнил, что международная коалиция США продолжит поддерживать SDF и местные сирийские «военные и гражданские советы» на уже освобождeнных территориях, пока они будут сосредоточены на борьбе с членами незаконных вооруженных формирований. Именно уходом курдов из состава SDF в сторону Африна объяснил другой представитель Пентагона — полковник Роб Мэннинг, то, что «военные операции SDF против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставлены на операционную паузу», передало агентство France-Presse.

Итак, США откровенно «бросают» сирийских курдов, невзирая на то, что «по инерции» продолжают называть отряды YPG, да и весь SDF, союзниками «коалиции США». При этом никак не останавливают турок в Африне. Американцы время от времени заявляют, что под контролем боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются небольшие анклавы на востоке Сирии, в долине реки Евфрат. Но ведь активные боевые операции против них не ведутся уже больше двух месяцев, пусть даже Пентагон решил объяснять паузу перемещением части курдских бойцов на афринский фронт.

Курдские ополченцы Kurdishstruggle

Между тем, по словам представителя американского военного ведомства, «природа нашей миссии в Сирии не изменилась, операционная пауза не приведeт к потере нами основной цели, которой остаeтся ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Вот бы из-за чего Эрдогану обвинить США в двойных стандартах, а не в том, как заявила 1 марта Анкара, что США не так идентифицируют в Сирии террористов. Ведь и Турции, и всему миру известно, что США под разными предлогами незаконно ввели в Сирию, по примерным оценкам, от 2,5 до 6 тысяч военных. По данным Совбеза РФ и Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана, в Сирии уже развeрнуты около 20 американских военных баз. При этом тот же полковник Мэннинг и не скрывает, что коалиция во главе с США добьется своих целей в Сирии, но возросшая сложность ситуации в этой стране может привести к тому, что операции против террористов продлятся дольше». То есть американские солдаты намереваются «застрять» в Сирии на неопределeнно длительный период. И что интересно — в этом пункте намерения США и Турции полностью идентичны, т. е. согласованы.

Планы США и Турции разоблачены и в России, и в Иране. И поэтому из Москвы и Тегерана в последние дни звучат жeсткие обвинения, которые, видимо, в обозримой перспективе станут стартовой базой для конкретных контрмер. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта заявил: «У нас всe больше свидетельств того, что наши западные партнeры, прежде всего Соединeнные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сейчас меняет своe наименование, вывести из-под удара и сберечь на случай всe более откровенных планов вернуться к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске».

США и страны Запада игнорируют резолюцию СБ ООН 2401, закрывая глаза на действия подконтрольных им незаконных вооружeнных формирований: «Надо работать честно. На стороне наших западных коллег этого не хватает. Главный пункт этой резолюции требует от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня. Наши западные партнeры предпочитают этот параграф игнорировать». При этом, подчеркнул Лавров, США и их сателлиты «настаивают на том, чтобы в одностороннем порядке сирийское правительство прекратило боевые действия и чтобы Россия перестала эти боевые действия поддерживать, хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Central Intelligence Agency Регионы расселения курдов

Как видим, Лавров конкретно не говорит о «двойном стандарте» США и проамериканских режимов в отношении курдов Сирии и положения в Африне. Но ведь понятно, что при желании, да ещe размахивая резолюцией СБ ООН, США и Европа в два счeта могли бы принудить Турцию прекратить военные действия в Северной Сирии. Однако это и не входит в интересы и цели США, как, впрочем, и их союзников.

Ещe дальше идут в те же дни в Иране. 5 марта президент ИРИ Хасан Роухани на переговорах в Тегеране с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, заявил: «Для урегулирования кризиса в Сирии нет иного пути, кроме укрепления центрального правительства в Дамаске». Он добавил, что терроризм в Сирии ещe не уничтожен и угрожает другим странам региона. Уже видно, для чего «американская марионетка» (по крайней мере, так характеризовал в феврале президента Франции Макрона главный советник аятоллы Али Акбар Велайети) отправила своего министра иностранных дел в Иран — попытаться «уговорить» Тегеран «согласиться на устранение» аль-Асада. Проводим параллель — в этом же обвиняет США глава МИД России Лавров.

Но Иран не был бы самим собой, если параллельно не предпринял «атаку» не только на Запад, но и на Турцию. Как сообщает Mehr News, 4 марта военный помощник Верховного лидера Ирана Яхия Рахим Сэфэви заявил, что США, Израиль, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Турция создали кризис в Сирии, нацеливаясь на еe независимость, национальную идентичность, территориальную целостность, желая уничтожить всю еe инфраструктуру. Он выразил надежду, что народ Сирии и правительство смогут вытеснить американские войска с восточной части реки Евфрат , заявив: «США и Турция являются агрессорами в соответствии с международным правом, поскольку они нарушают целостность территории Сирии». То есть это аятолла Али Хаменеи огласил свой приказ — вытеснить агрессоров из Сирии. И это относится не только к США, но и к Турции.

Riafan.ru

Ещe дальше идeт 5 марта советник спикера Мажлеса (парламента) Хоссейн Амир-Абдоллахиян, ссылаясь на то, что командующий спецназом «Кодс» КСИР Ирана Кассем Солеймани передал МИД Ирана документы, свидетельствующие о том, что США находятся в союзе с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Когда я был в МИД, у меня была встреча с генералом Солеймани, он дал мне документы и сказал, чтобы я ударил ими по лицу Запада и ООН». Но вопрос о «пакете документов Солеймани» всe-таки требует отдельного рассмотрения…

В мире не раз и не два уже писали, что с началом турецких операций в Африне США начали «сливать» курдов. Но вспомним — годом раньше, спровоцировав иракских курдов на нелегитимный (даже по законодательству автономного Курдистана) референдум по независимости, США, Европа и Израиль точно так же «слили» иракских курдов, даже своих коллективных агентов в лице клана Барзани. После того, как 2 марта парламент Ирака призвал правительство установить сроки вывода из страны возглавляемых США сил коалиции, и обнаружения в тот же день силами безопасности Ирака и ополченцами «Аль-Хашд аш-Шааби» массового захоронения с телами 40 христиан неподалеку от Мосула, и в этой стране начали развeртываться «странные» события. Вначале депутат Ашвак Джафф угрожала, что «глава курдских парламентских фракций предложил иракскому президенту [который является курдом] рассмотреть вопрос об их полном выходе из иракского политического процесса», призвав курдские фракции «объединиться перед Багдадом». Затем последовали сообщения о том, что вокруг города Дахук «появились группы от 20 до 30 террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и они планируют напасть… на Киркук. Одновременно исламисты похитили людей в северной провинции Дияла. Правда, 4 марта иракские силы безопасности арестовали в Мосуле группу людей, подозреваемых в причастности к деятельности информационного агентства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — ресурса Amaq. А с 5 марта власти Иракского Курдистана всe-таки начали процесс передачи Багдаду функций «администрирования своих международных пограничных переходов» с Турцией и Ираном.

Однако 6 марта Саад аль-Хадити, представитель офиса иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади, снова внeс тревожные нотки, признав, что есть план «передислокации военных США в суннитские провинции». Действительно, в январе некоторые суннитские арабские племенные лидеры заявляли, что они просили помощи США «для защиты от шиитов во время выборов» и утверждали, что США согласились с этим предложением. А в середине февраля иракские сунниты обратились к правительству Ирака с просьбой о выводе шиитских ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби».

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Из этих информационных сообщений, сопоставленных с ситуацией в Северной Сирии и «играми» вокруг сирийских курдов, следует, что США, судя по всему, создают предпосылки для того, чтобы «задержаться» и на севере Сирии, и на севере Ирака. Ради этого следует попытка «наказать» тех из сирийских курдов-членов YPG, которые ослушались приказа и уходят с восточного берега Евфрата в Африн, т. е. , в сущности, открывают дорогу сирийской армии и шиитским ополчениям к Эр-Ракке, Дэйр-эз-Зору и Эль-Камышлы, где и находится значительная часть военных баз США.

А в Ираке часть курдов вновь толкают к противостоянию с Багдадом, и параллельно «оживляются» вроде бы разгромленные отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ведь это же именно Вашингтон объявлял, что «победил ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке». Приостановив операции в Сирии против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «из-за курдов» и, одновременно, показав пальцем на «возрождение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Северном Ираке, США начнут, возможно, даже настаивать на увеличении своего военного присутствия «на неопределeнный срок» и в Сирии, и в Ираке.

Отметим: под предлогом «борьбы с боевиками PKK» 1 марта Турция нанесла авиаудары и по Северному Ираку. А 6 марта во время визита в Багдад генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически отказался считаться с решением иракского парламента, заявив, что никуда западные военные из Ирака не уйдут: «Мы останемся здесь до тех пор, пока не убедимся, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не возрождается». Слова Столтенберга означают: США никуда не хотят уходить из Ирака.

Учитывая заявления Лаврова, а также иранских генералов Сэфэви и Солеймани, надо полагать, что в скором времени при обсуждениях в формате Россия-Иран-Турция по инициативе Тегерана будет затронут и вопрос: либо Анкара помогает добиться вывода войск США из Сирии и Ирака — либо же Турцию официально признают агрессором и… вот тогда-то шиитские ополчения, введeнные в Африн, начнут активные военные действия против турок и протурецкой ССА. А вот лишeнные «американской опeки» курды YPG, не исключено, предложат свои услуги и возможности оппонентам Вашингтона в регионе.