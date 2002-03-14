Нижегородская область, 14 марта, 2002, 10:28 — ИА Регнум. В преддверии праздника Масленица и проводов зимы в городской администрации Нижнего Новгорода составлен список городских мероприятий, которые будут проведены 17 марта. Праздник Масленица начнется на центральной площади Минина и Пожарского, где впервые вниманию зрителей будет представлено "Кулинарное шоу" от фирмы "Магги", в которое включены "Русский обед от "Магги", "Масленица "Магги", конкурс зрителей "Русские кулинарные забавы", конкурс поваров лучших ресторанов Москвы и др. городов. Желающим будет предоставлена возможность бесплатной дегустации ряда блюд. Ведущая "Кулинарного шоу" - известная актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Позднее здесь же состоится эстрадно-цирковое театрализованное представление "Широкая масленица". В нем примут участие нижегородские артисты цирка, в т.ч. дрессированный медведь, а также эстрадные, хореографические, фольклорные коллективы. Добровольцы смогут помериться силами, попытаться взобраться на гладкий столб. Основные призы веселых соревнований - блины. Вечером руководители города и области поздравят горожан с праздником. А завершится все сожжением чучела "Масленицы". Также праздничные мероприятия предусмотрены во всех районах города.