Наконец-то на немецком политическом горизонте появилось новое правительство. Это удалось сделать благодаря возрождению «великой коалиции» между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Обе стороны серьезно опасались того, что в случае провала коалиционных переговоров будут проведены новые выборы, в ходе которых указанные партии потеряют еще больше голосов, чем на всеобщих выборах в сентябре 2017 года, уступив свои позиции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Уэйн Мерри в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

Таким образом, основная цель «великой коалиции» заключается не в достижении политических целей, а в том, чтобы выиграть временную паузу, в течение которой АдГ может потерять свою популярность, а разочарованные немецкие избиратели вновь обратят свой взор к традиционным партиям правоцентристского и левоцентристского толка. ХДС/ХСС, СДПГ плюс Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «зеленые» надеются, что 13% голосов, которые АдГ получила во время выборов 2017 года, со временем уменьшатся, и данная партия потеряет свою привлекательность для избирателей. Возможен ли такой сценарий?

Читайте также: National Interest: Возможно ли воссоединение КНДР и Южной Кореи после Игр?

Логотип партии «Альтернатива для Германии» (AfD)

Безусловно, у АдГ есть огромные проблемы, отчасти это связано с еще недавней маргинальностью партии. На выборах произошел необычайный рост правых настроений, не имеющий аналогов в послевоенной истории Германии. Однако внутренняя напряженность в руководящем звене уже почти разорвала АдГ на части. У молодой партии, появившейся несколько лет назад, пока нет структуры и дисциплины, свойственной нормальной немецкой политической партии. Меркель и ее соратники справа и слева надеются, что АдГ окажется неспособной осуществить переход с улиц в парламентские палаты и смертельно дискредитирует себя из-за своей бессмысленной оппозиции и позерства.

Сначала АдГ воспринималась как реакция интеллигенции на финансовую политику Меркель в ЕС, но вскоре партия приобрела националистический окрас, озвучив антиисламистские и антимиграционные заявления. Устойчивый рост АдГ является отражением роста ксенофобии в немецком обществе. Поддержка АдГ также вызвана тем, что, согласно статистическим данным, официальный уровень бедности среди безработных немцев является самым высоким в ЕС. Пока пожилые безработные граждане ФРГ стоят в очередях за горячим супом, мигрантам предоставляют жилье, обучение и другие льготы. Эта весьма печальная картина не скоро исчезнет из сознания сторонников АдГ.

Руководство АдГ обязалось занять жесткую оппозиционную позицию практически по всем направлениям, подчеркнув, что предыдущее правительство «великой коалиции» проводило политику, которая не отвечала интересам большинства населения. Это касается миграционной политики, финансовых обязательств в ЕС и других противоречивых вопросов, включая однополые браки.

ХДС/ХСС и СДПГ сейчас заняты кадровыми перестановками в связи с разгромным результатом на сентябрьских выборах. У ХДС/ХСС и СДПГ появились новые партийные генеральные секретари — энергичные женщины из относительно небольших федеральных земель, расположенных вблизи французской границы, — которые останутся вне правительства и сосредоточатся на восстановлении партийных структур с упором на продвижение молодых кадров.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

В свою очередь СДПГ также столкнулась с серьезным расколом внутри партии, поскольку ее молодое крыло активно выступало против заключения коалиционного соглашения с ХДС/ХСС. С другой стороны, наступил последний срок нахождения Меркель на посту канцлера Германии. Некоторые немецкие эксперты сомневаются в том, что Меркель будет находиться у власти весь четырехлетний срок, поскольку фундаментом для коалиционного соглашения послужил страх того, что АдГ может завоевать новые позиции. Если популярность АдГ среди избирателей уменьшится, то СДПГ может попытаться спровоцировать проведение досрочных выборов.

Читайте также: Пора признать: Турция больше не союзник США — National Interest

Учитывая такой сценарий развития событий, Меркель, наконец, начинает задумываться о выборе преемника. Во время своих предыдущих сроков пребывания в должности она стремилась избавиться от потенциальных конкурентов в ХДС. Теперь Христианско-демократическому союзу Германии нужен преемник. В список возможных преемников можно включить министра внутренних дел страны Томаса де Мезьера и министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен.

С момента окончания процесса формирования немецкого правительства, намеченного на 14 марта, в ФРГ начнется постмеркельский переход, в котором примут участие будущие претенденты на национальное лидерство. Данный процесс начнется во всех политических партиях Германии. Делайте ваши ставки.