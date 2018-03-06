«Весенний праздник орла» — одно из самых привлекательных для туристов мероприятий в современной Монголии. Впервые праздник провели 19 лет назад в аймаке Баян-Улгий, где большинство населения составляют этнические казахи, а с 2007 года к торжествам присоединилась и столица страны.

Цогбадрахын Нямжаргал Урянхайская стрельба из лука

Искусство охоты с орлом — одна из разновидностей соколиной охоты. О том, что птиц кочевники приручили еще в древности, свидетельствуют наскальные рисунки, относящиеся к бронзовому веку, обнаруженные на территории современной Монголии.

16-летняя Нургейвтын Айшолпан — из семьи потомственных охотников. Девочка-беркутчи стала известной всему миру после выхода посвященного ей документального фильма.

«Участвую в празднике орла третий раз. С 2014 года, после фильма «Девочка-беркутчи», побывала во многих странах мира, распространяла культуру охоты с орлами. В ноябре прошлого года в США получила награду Asia Game Changer Awards. В последний раз охотилась на лису. Эта шапка сделана из шкуры моей трофейной лисы», — рассказала Нургейвтын Айшолпан корреспонденту ИА REGNUM.

Конечно, нельзя было не спросить такую хрупкую девочку, не тяжело ли ей приходится во время охоты. В зимний период вес ловчей птицы достигает 8—10 кг, а летом — около 5 кг. Девочка-беркутчи лишь улыбнулась в ответ. Она начала сопровождать отца во время охоты, когда ей было всего 10 лет. А с 13 лет стала охотиться самостоятельно. В 2013 году участвовала в осеннем празднике орла, который проходил в аймаке Баян-Улгий, и заняла на соревнованиях первое место. Тогда Айшолпан была единственной девочкой-беркутчи среди участников.

Цогбадрахын Нямжаргал Девочка-беркутчи Нургейвтын Айшолпан

Но, по словам отца Айшолпан, после документального фильма «Девочка-беркутчи» девочки аймака Баян-Улгий решили активнее участвовать в местных праздниках орла. Одна из них, девочка-беркутчи Айгерим, в этом году впервые стала участницей соревнований в столице.

Перед основной частью праздника проходят соревнования и в других национальных видах спорта: скачки, кокпар и т.д.

Цогбадрахын Нямжаргал Кокпар

В аймаке Баян-Улгий, где возобновили традицию проведения таких состязаний, живут урянхайцы (этническая группа Монголии). На этот раз в программу соревнований включили урянхайскую стрельбу из лука.

Цогбадрахын Нямжаргал Урянхайская стрельба из лука

Кроме того, в рамках мероприятия прошел и конкурс на лучший национальный костюм.

После вступительной части участники «Весеннего праздника орла» приступили к основным состязаниям. Охотники и их птицы соревновались в скорости, ловкости и точности.

Мастерство беркутчи было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2016 году. Мероприятие, направленное на развитие этой традиции, становится одним из туристических брэндов Монголии, привлекая все больше туристов в страну.

По данным туристического агентства Монголии, в 2018 году на праздник собралось более 5000 местных и иностранных туристов. Благодаря организации весеннего и осеннего праздников орла и пропаганде фестивалей на международном уровне, в последние годы быстро растет приток туристов в аймак Баян-Улгий.

Согласно данным историков, охота с ловчими птицами является древней традицией кочевых народов Центральной Азии — ей не менее 6000 лет. В Монголии она была почти утеряна во время маньчжурского ига. Но кочевники смогли восстановить этот обычай.

Цогбадрахын Нямжаргал Беркутчи

Ныне в Монголии насчитывает более 400 беркутчи, около 80% из них — люди в возрасте 30—70 лет.

Монгольские казахи из аймака Баян-Улгий используют беркутов для охоты лишь пока птицам не исполнится 5 лет, после этого их отпускают на волю.