



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) недосягаема для своих конкурентов, пишет Kurier Poranny (Белосток). По данным Kantar Millward Brown, за объединенных правых во главе с PiS — будь выборы в сейм Польши завтра — готовы проголосовать 40% респондентов. Второе место у оппозиционной «Гражданской платформы» (РО) — 16%, третье у «Современной» (Nowoczesna) — 8%. Pollster дает еще более интересные результаты. Здесь «Праву и Справедливости» выражают симпатии почти 47%, РО — 19%, а вот на третьем месте оказывается Союз левых демократических сил (SLD). «Это показывает, что иногда лучше ничего не говорить, чем просто болтать, — отмечает профессор факультета истории и социологии Белостокского университета Даниэль Бочковский. — Я думаю, что избиратели всё сильнее и сильнее разочаровываются в оппозиционных партиях, поэтому срабатывает отрицательный выбор». Опросы показывают, что PiS превосходит противников, на популярность правящей партии не повлияла даже «путаница» с поправками в закон об Институте национальной памяти (IPN) и ухудшение отношений с Израилем и США. По мнению профессора, «Право и Справедливость» нащупала самое главное — убедила поляков в том, что именно с ней мы встаем с колен, игра на чувстве национальной гордости и национализме всегда окупалась в нашей истории». Однако дают ли результаты опросов правящей партии гарантию победы на местных выборах в этом году? Бочковский не уверен в этом, так как на местных выборах поляки голосуют в первую очередь за конкретного человека, а не за партию. Депутат от PiS Дариуш Пионтковский думает иначе — партийная символика в крупных городах и воеводствах играет большую роль, хотя конечный результат зависит от того, как кандидат проведет избирательную кампанию. В свою очередь представитель «Гражданской платформы» Мацей Бернацкий считает, что опросам не всегда можно доверять. Ведь президент Польши Бронислав Коморовский (2010—2015) в начале избирательной кампании 2015 года имел 60%, но проиграл. Что касается нынешних местных выборов, то, по мнению Бернацкого, магия партийной символики действительно работает. «Я думаю, что время для нас еще не наступило», — говорит он.

Проданы для секса: мальчики из Польши стали жертвы торговцев людьми, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Вместе с телеканалом TVN портал провел расследование и выявил банду, продающей юношей и мальчиков из Польши в гей-агентство в немецком Эссене. Некоторые из «рабов» знали, куда они едут, других вербовали обманом, а затем силой принуждали заниматься проституцией. Во главе преступной группировки стоял гражданин Германии Ганс М., которого девять лет не могла поймать польская прокуратура. Хотя его уже однажды задерживали, он находился под стражей во Вроцлаве, но потом был освобожден, а расследование приостановлено. Ганс вернулся к своему занятию. И вот что это за бизнес. «Мне было четырнадцать лет, я сбежал из детского дома, — рассказывает Павел. — Ко мне подошли на улице и спросили, хочу ли я отправиться на работу в Германию». Четырнадцатилетний Павел предложил «нанимателям» взять с собой и его друга, восемнадцатилетнего Марека. Павлу сделали фальшивое удостоверение личности. Они уехали в Эссен, не зная, что отправились в ад. В квартире, куда их отвезли, подростки встретили подручных Ганса, Макса и Мариуша. И тогда юношам объяснили, что им придется заниматься сексом с мужчинами за деньги. Иначе их побьют. Это продолжалось пять месяцев, каждый день приходилось обслуживать от трех до пяти клиентов. При проявлении недовольства Павла и Марека избивали плеткой. Наконец одному из подростков удалось сбежать. Его задержали на польской границе, где он рассказал о том, чем занимался. Центральное следственное бюро и прокуратура открыли расследование, это случилось в 2006 году. Некоторое время спустя квартиру Макса в Эссене посетила немецкая полиция. Бандитов то арестовывали, то отпускали. Польская прокуратура несколько раз отправляла запрос на арест Ганса в Германию. Процедура экстрадиции длится до сих пор.

Гей

Генерал Ярослав Крашевский, ближайший сотрудник президента Польши Анджея Дуды, снова имеет доступ к секретной информации. Как считает Dziennik Polski (Краков), это еще одно доказательство того, что конфликт между канцелярией президента и министерством обороны ушел в прошлое. Крашевский утратил доступ к секретной информации в июне 2017 года, что стало итогом проверки, проведенной Службой военной контрразведки (SKW) по инициативе на тот момент министра обороны Антония Мачеревича. SKW начало интересоваться сотрудником Дуды после того, как президент отказался присваивать генеральские звания выдвиженцам Мачеревича. Попытки примирить противостоящие стороны не принесли никакого эффекта. В декабре 2017 года контрразведчики окончательно отобрали у генерала право доступа к секретной информации без указания конкретных причин такого решения. Крашевский подал апелляцию премьер-министру. Уже после отставки Мачеревича всё указывало на то, что Дуда сможет помочь своему подчиненному. Так и произошло, координатор спецслужб Мариуш Каминьский подтвердил полномочия генерала. В ответ президент Польши пошел навстречу министерству обороны и подписал указ о присвоении звания генерала семи полковникам, а еще семь генералов получили очередные «звезды».

Политики Союза левых демократических сил решили рассказать правду о «проклятых солдатах», сообщает Echo Dnia (Кельце). И сделали это 1 марта, когда память о «проклятых» празднуется по всей стране. Представители SLD подчеркнули, что среди этих солдат были как честные люди, так и свиньи. «Мы единственная партия в Польше, которая расскажет правду о «проклятых солдатах», — заявил глава отделения Союза в Кельце Влодзимеж Чажастый. — Среди них были честные люди, борющиеся за достоинство и свое видение страны, но были и убийцы, воры, насильники. Были люди, которые убили 187 детей. К «проклятым» относят Ромуальда Райса «Бурого», и я напомню, что мы недавно находились в Залешанах, где он убил 18 человек, в том числе восемь детей, только потому, что они исповедовали православие». Чажастый добавил, что в связи с этим его партия будет защищать генерала Войцеха Ярузельского. Потому что историю нельзя переписать. Конечно, генерал — спорная фигура, которая имеет хорошие и плохие элементы в своей биографии, но SLD ценит его за поведение в переходный период, когда в Польше происходило изменение политической системы, в том числе посредством привлечения к «круглым столам» различных сил, отметил глава Союза в Кельце. В свою очередь Анджей Шейна, возглавляющий отделение SLD в Свентокшиском воеводстве, обратился к теме бригады Святого Креста (Brygada Swietokrzyska). По его словам, она является предметом очень серьезного исторического спора. «Те, кто входил в ее ряды, являются героями, но, на наш взгляд, бригада во многих случаях заслуживает осуждения, — заметил Шейна. — Бригада Святого креста вышла из Польши, убежала, когда другие — как генерал Ярузельский или солдаты Народного Войска Польского — освободили Польшу от рук немцев. Что более шокирует, эта бригада маршировала под защитой немецкого вермахта, сотрудничая с гестапо».

Prezydent.pl Президент Польши Бронислав Коморовский на церемонии в честь «отверженных (проклятых) солдат» 1 марта 2011 года

Историк из Университета Адама Мицкевича в Познани Павел Стаховяк не столь однозначно оценивает «проклятых солдат». Любой, кто говорит, что «проклятые» были только героями или только изменниками, упрощает вопрос, заявил он в интервью Głos Wielkopolski (Познань). Сначала надо разобрать сам термин. Концепция «проклятых солдат» появилась лишь в начале 1990-х годов для идентификации различных групп антикоммунистического подполья. Они все руководствовались идеей пользы родины. Но у них были совершенно разные взгляды на Польшу. Среди «проклятых» были и герои, и бандиты. Нужно говорить не о группировках таких солдат в целом, а опуститься на персональный уровень. Сегодня политики и СМИ часто говорят, что поляки обязаны свободой «проклятым». Однако это лишь лозунг, который невозможно подтвердить фактами. После 1945 года роль солдат постоянно понижалась. В 1945 году деятельность этих формирований имела смысл, поскольку ожидалась Третья мировая война, на что рассчитывало «подполье». Когда выяснилось, что ялтинский мир и новая политическая система в Польше устоялись, деятельность «проклятых» можно рассмотреть в категориях исповедничества. Их борьба и смерть не были бессмысленными. Они погибли, отстаивая идею, что Польша способна существовать без Советского Союза. Оценивая принятое несколько лет назад сеймом Польши решения об установлении национального дня памяти «проклятых солдат» (празднуется 1 марта), Стаховяк говорит следующее: «Я ничего не имею против памяти проклятых солдат, но давайте делать это исторически, а не посредством манипуляций. Сегодня «проклятые солдаты» — это миф, который разделяет, а не объединяет поляков».

В марте этого года исполняется 50 лет со дня депортации евреев из Польской Народной Республики в Израиль, напоминает Radio Szczecin (Щецин). «Прерванные судьбы — воспоминания марта 1968 года» — под таким девизом пройдут в Щецине мероприятия в ознаменование этого события. «Полвека назад коммунистические власти ПНР вынудили эмигрировать около 20 тысяч поляков еврейского происхождения», — говорит Ружа Круль из Социально-культурного общества евреев Щецина. Из региона тогда в Израиль уехало около 820 евреев. «Есть много тех, кто чувствуют себя поляками, а не евреями. То есть они знали, что они евреи, но чувствовали себя поляками, полнокровными жителями Польши. И для них это больно по сей день», — сказал Круль. Он вспоминает, как «товарищи» ждали квартиры, которые освобождали евреи. Депортированные еще собирали вещи, а новый кандидат на их жилье стоял уже с ключами у двери. В основном это были сотрудники партийного аппарата или милиции. В память о событиях марта 1968 года в Щецине пройдет фестиваль кинофильмов.

Янина Тушиньская-Джонсон, родившаяся в 1934 году в селе Гута Мыдзская на Волыни, поделилась личными впечатлениями о войне, рассказывает wDolnymŚląsku (Вроцлав). Она вспоминает, как в предвоенные годы жили в поселении вместе с цыганами и украинцами, вместе праздновали свадьбы и вместе работали. Если и проявлялось иногда напряжение, то только с украинцами. После прихода Красной армии всё изменилось. Украинцы полностью изменились по отношению ко всем другим народам, особенно евреям и полякам. «В июне 1941 года они начали убивать евреев, — сказал пани Янина. — Я удивлена, что об этом не говорят. Потому что на наших землях, то есть на нынешней Украине, евреи были убиты украинцами. Конечно, с разрешения немцев. Почему евреи не обвиняют их? Почему поляков всё еще обвиняют в антисемитизме? В конце концов, мы никогда не были ими, хотя евреи не святые, обманывали в магазинах. Если у них было несколько магазинов в городе, а поляк хотел открыть свой, то евреи тут же снижали цены, чтобы тот обанкротился. А после того сразу цены повышали. У них есть поговорка: «Если еврей не обманет гоя, то не сможет заснуть». Несмотря на это, когда украинцы начали расправляться с евреями, поляки спасли их. В нашем сарае отец прятал семью евреев из Осова. Они пришли на Рождество 1941 и оставались до конца апреля 42 года. Затем папа отвел их в лес в подготовленную землянку. Со временем пришло много других евреев. Украинцы, как правило, убивали всех евреев, их квартиры и дома грабили, а затем сжигали. Когда закончили с евреями и цыганами, украинцы принялись за поляков. Нападения начались ночью, в 1943 году, потом больше уже они не скрывались. Деревню за деревней убивали жестоким образом. Грабили, затем сжигали дома, часто с людьми внутри. Рассматривая старые и новые карты, трудно поверить, что на месте сегодняшних полей когда-то были поселки, где била ключом жизнь».

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Украинские националисты устроили марш, на котором выкрикивали: «Город Львов не для польских панов!», информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Около тысячи человек прошлись по львовским улицам в воскресенье, 4 марта. Они несли плакаты с антипольскими лозунгами. Марш был организован правыми партиями — «Национальным корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в годовщину смерти Романа Шухевича, командующего УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был убит в бою с войсками НКВД в 1950 году. Комментируя лозунг «город Львов не для польских панов!», Святослав Сирый из львовского «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что он «связан со скандальным законом, принятым в Польше. Этот закон неприемлем для нас. Мы никоим образом не против поляков, но мы против популистского польского правительства, принявшего этот скандальный закон. Мы специально выбрали такой лозунг, чтобы показать, что Львов — бандеровский город». Однако Ярослав Иваночко, заместитель редактора львовского портала Zaxid.net, считает, что это «кто-то хочет поджечь западную границу Украины и поссориться с нашим самым великим союзником — Польшей. Мы хотели бы, чтобы вы знали в Польше — эти люди не представляют мысли украинцев. Они провокаторы и маргиналы. Украинцы хотят мирного сосуществования с соседями, тесных экономических связей. Им не нужны конфликты».