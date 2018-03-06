Когда ВВП начал говорить, я маялся в аэропорту «Шереметьево», рейс на Ростов-на-Дону отложили на пару часов, поскольку в Ростове бушевала метель и тамошний аэропорт не принимал самолёты.

Скифское золото Крыма

О том, что ВВП говорил, поведал мне между 14 и 15 часами в гостинице «Европа» в Ростове один молодой полковник.

Военному, как и мне, оказались более или менее безразличны инициативы ВВП для гражданской жизни, но зато затронули инициативы для военной.

Полковник с романтическим упоением и восхищением сообщил мне, что создан ракетный комплекс «Сармат». Он говорил о «Сармате», захлёбываясь от восторга и применяя нецензурные выражения, чтобы донести до меня его восторг.

Mil.ru РВСН России

Отличное название, кстати сказать, выбрано, мужественное и угрожающе заманчивое, все русские знают, что мы потомки древних скифов, но и ещё и загадочных сарматов, чьи захоронения во множестве находят в курганах в Ставропольском крае.

У меня есть книга «Скифо-Сарматская Космогония», изданная в городе Ставрополь в 2003 году Ставропольским госуниверситетом. Там всё дико интересно изложено. Я читаю и перечитываю «Скифо-Сарматскую Космогонию» и подчёркиваю близкие мне места карандашом.

Автор «Скифо-Сарматской Космогонии» опирается на изучение сарматских погребений на территории Ставрополья, в частности погребений у села Китаевки на Ставрополье.

Назову здесь хотя бы «погребение 6, скелет без головы ориентирован на ССВ, справа и слева его окружает разрубленный пополам лошадиный костяк. Каждая из разрубленных лошадиных частей положена так, что образует полукруг. Разрубленным частям лошади преднамеренно придана одна и та же поза, чтобы служила зеркальным отражением другой».

Требуется пояснение.

В индоевропейской мифологии кони — символы близнецов. Близнечный миф в индоевропейских мифопоэтических традициях связан с космологическими сюжетами, а сами близнецы выступают как «дети бога».

Близнечный культ, мотив жертвоприношения изначального существа, мотив коней, представление о рождении вселенной из яйца, семантическая связь коня и человека, все эти мотивы позволяют ориентировать нас — потомков скифов и сарматов — как древнюю воинственную цивилизацию, о чём мы беспрестанно забываем, и забывают наши враги.

Между тем забывать о нашей древней воинственности нашим врагам не следует. А то раздухарились, вошли во вкус, возомнили себя нашими надсмотрщиками. Пытаются вынудить нас согнуться перед их требованиями.

Скифы. Битва

Вполне естественно, что, создавая могущественный ракетный комплекс, мы вспомнили о загадочных и могучих сарматах — наших предках и назвали сверхоружие САРМАТ, поскольку гиперзвуковой «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, то есть он явно из породы детей бога.

Если у предшествующего комплекса, у «Воеводы», дальность — 11 тысяч километров, то у системы «Сармат» ограничений по дальности нет. Эти комплексы воистину «дети бога».

Понятно, что этому божественной силы оружию присвоили имечко народа, сооружавшего древние могильники.

Оказывается, у нас всё уже давно есть, чтобы отразить Америку и Европу, самые фантастические виды оружия у нас, оказывается, уже есть, и почти все поступили на вооружение российской армии.

Оказывается, что после того как США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия все эти годы «напряжённо работала над перспективной техникой и вооружением».

Помимо систем по преодолению ПРО, которыми теперь оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы, у нас, поведал ВВП, есть и лазерное оружие, и добавил, что с прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.

«Ты что, думаешь, всё это, правда, у нас имеется?» — спросил я полковника.

«Я полагаю, что разведка противника, во всяком случае разведка США, а у них очень неплохая разведка, уже бы сейчас разразилась опровержениями», — заметил полковник.

Цитата из видео Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Боевой лазерный комплекс

Мы поговорили некоторое время о генерале Трошеве, которого оба имели честь знать, о моих книгах, но неизбежно опять и опять возвращались к сенсационным заявлениям главы государства.

У меня лично создалось такое впечатление, что президент устал от накинувшихся на Россию все этих западных гарпий, всех их бессильных санкций до такой степени, что вынужден был припугнуть их нашим сверхсовременным оружием, соперничающим по силе с древними тяжёлыми верованиями в мощь богов.

Так что теперь мы боги.

Помните четырёхсерийное интервью Оливра Стоуна с ВВП? Там президент высказал немало горьких слов по поводу непонимания России богатой торговой республикой США. Даже бывал он в том интервью порою печален.

Новая позиция, высказанная ВВП в своём послании от 1 марта, свидетельствует о смене курса. Мы больше не хотим быть понятыми, мы просто указываем ИМ на нашу божественной силы мощь, и это предостережение.

Мэсидж наш гласит: «Оставьте нас в покое, а то хуже будет».

Это правильно. Давно бы так. Здравствуй, оружие!

Наши противники, конечно же, всполошились и поговорили о речи президента РФ по телефонной связи.

«В телефонном разговоре, состоявшемся между ними 4 марта, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и президент США Трамп сошлись во мнении, что заявления президента РФ о новом ядерном вооружении России — «безответственны», — сказано на официальном сайте администрации президента США.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля за вооружениями», — заявил Штеффен Зайберт от имени правительства Германии.

Ужас

Я бы послал Трампа на три буквы. Позвонил бы и сказал бы: «Слушай, Дональд, иди на (дальше следуют три эти буквы)…»

После этого я бы тотчас позвонил фрау Меркель и сказал бы: «Слушай, Ангела, иди на (дальше следуют те же три буквы)…»

Разумеется, это было бы недипломатично, но я уверен, что вместе с оружием богов подействовало бы.