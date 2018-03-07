2019 и 2020 годы для Чувашии особые. В республике отметят 550-летие Чебоксар и 100-летие Чувашской автономной области. Даты — не только исторические, но и политические. Примечательны они участием президента Владимира Путина, который пять лет назад подписал указ о праздновании. Планка была поднята высокая, «президентская», однако чем ближе юбилеи, тем реже говорят о них в Чувашии. После существенного урезания федеральных средств основная часть «юбилейной» подготовки свелась к реконструкции и строительству объектов, что в целом логично. Но пока одной рукой строили, другой уничтожали.

ИА REGNUM Защита проекта

Речь идёт об исторических местах, которые в год 550-летия могли бы обрести новое звучание и быть проявлением заботы о будущих поколениях. Прежде всего, это старейшая (из сохранившихся участков, значительная часть древнего посада ушла под воду после запуска ГЭС) и малоизученная археологами территория — сквер К. Иванова в Чебоксарах, где ранее располагался Кремль и храмовый комплекс. В прошлом году он был раскурочен под эгидой «благоустройства», в результате ряд древних слоёв безвозвратно уничтожен. Под этими же знамёнами может быть уничтожена Геронтьевская пустынь, которая в XVII веке занимала часть современной Московской набережной, ныне реконструируемой. С особым цинизмом идёт постепенное освоение территории рядом с мемориальным комплексом «Победа», где расположен монумент и горит Вечный огонь: по периметру начали появляться высотки и небоскрёбы. Исторического и святого остаётся всё меньше, бизнеса — всё больше.

Первая дискуссия: «нам что-то пытаются впарить»

В марте в Чебоксарах властями инициировано обсуждение дальнейшей реконструкции Московской набережной. В этом году за счёт федеральных средств (около 30—40 млн рублей) планируется обустроить второй пляж и два спуска — проект разработан и участвует в числе других 17 проектов в рейтинговом голосовании, которое пройдёт 18 марта. Как, кстати, и благоустройство сквера им. К.Иванова.

А дальше, по задумке властей, горожане должны определить концепцию развития территории и свои ожидания относительно 5-километрового участка набережной.

«Здесь как раз концептуальное видение всей набережной. Если это будет противоречить основной идее — тому, что мы уже сделали — то, возможно, будет предложено, каким образом её преобразовать», — поясняет главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин.

Выглядит это довольно странно, поскольку любой проект должен начинаться с концепции, а не быть четвёртым этапом в реализации. Тем более, что любые преобразования требуют денег.

Для обсуждения был выбран формат воркшопа (обучающая групповая мастерская), для чего пригласили группу молодых москвичей из неизвестной широкой публике «Московской архитектурной школы «МАРШ-лаб». Согласно данным сайта «МАРШ-лаб», она была создана в 2012 году. Данные ОГРН или ИНН найти не удалось, но на странице есть указание о консорциуме (Британская высшая школа дизайна, московская школа кино, школа компьютерных технологий Scream school).

ИА REGNUM В центре — главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин

Активная фаза должна занять неделю и пройти в разных вариациях — от «мозгового штурма» до лекций, мастер-классов и обсуждений. Итогом работы должен стать проект.

Выяснилось, что молодые архитекторы приехали из Москвы без концепции и разрабатывать её, в общем-то, видимо, не собираются: идеи должен привнести народ, а представить на бумаге — отделфинстроевский «Чувашгражданпроект». Напомним, в 2016 году 100% акций «Чувашгражданпроекта» были проданы правительством за 118 млн рублей ООО «Отделфинстрой». Отметим, в числе учредителей ООО, согласно данным ЕГРЮЛ, Александр Черкунов, Любовь Черкунова, Светлана Черкунова, Ирина Слепухина и избравшийся в Госсовет Чувашии Алексей Мурыгин.

Выяснилось также, что молодые архитекторы находятся в Чебоксарах уже несколько дней и провели «какие-то исследования». Публичным дебютом и первым мероприятием стала сессия открытого проектирования, которая прошла в администрации Чебоксар. Она едва не провалилась на старте: самореклама «москвичей» заняла 20 минут. И представленное удивляло: к примеру, было заявлено, что в Ижевске, где также работали представители школы, в рамках воркшопа было организованы три вечеринки, потому что «без веселья ничего не работает», а когда говорили об общественных обсуждениях, то на слайдах мелькали кадры из военной хроники со взятием высоты, завершаясь фрагментом из криминального фильма. И три минуты ушло на Московскую набережную со скаченными из интернета картами, что вызвало недоумение, переходящее в разочарование и агрессию.

Из зала начали выкрикивать, что «это имитация обсуждения», «нам что-то пытаются впарить», требовали озвучить «свою точку зрения», а затем стали звучать заявления, что власти «отвлекают внимание публичками, которые никакого значения не имеют и просто снимают пар в обществе».

Ведущий и представитель архитектурной школы Филипп Якобчук, держа руки в брюках, в этот момент вспомнил, что «забыл важную часть» — ожидания от проекта.

«Почему вы? Конкурса же не было», — недоумевал бывший главный художник Чебоксар Юрий Пичугин.

«Нас пригласили. Мы специалисты», — заявил Якобчук.

«А я вот сомневаюсь!» — был категоричен оппонент.

И последовали призывы отправить в отставку главного архитектора и вице-мэра по строительству. Зрел бунт.

Ситуацию спас наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье), которого, кстати, предложили сделать одним из брэндов Чебоксар. Он призвал «слушать мнение всех», напомнив, что «это первый раз, когда нас спрашивают, чего мы хотим». Спорить никто не посмел. Худо-бедно люди начали откликаться. А когда им предоставили возможность творить, то работа закипела. Втянулись и оппоненты, ранее вносившие в работу смуту. По итогам работы в группах было предложено несколько вариантов наименования набережной — «Вау-набережная имени 550-летия», «Волга-мама», «Счастье на Волге», «Северная Марина», «Променад», «Волжские сувары», «Пятое гиперпространство», «Жемчужная».

Главная проблема, которую обозначали все, — транспортная недоступность: «тяжело добраться», «крутые спуски», сели и оползни, «коммуникации с городом слабые». Было предложено построить фуникулёры, канатную дорогу, по набережной пустить «паровозики» или узколейку.

«Необходимо как минимум 10 спусков, чтобы обеспечить транспортную доступность. Где-то подъёмники надо сделать, фуникулёры ставить, потому что одними лестницами не обойтись. Нужен доступ для маломобильных групп населения. Будут лифты, будут обязательно, но это дорого стоит», — говорит Вениамин Мамуткин.

Другие актуальные проблемы — сезонность использования (зимой она почти не используется), отсутствие доступа к воде и бетонно-металлические ограждения, которые перекрывают вид на Волгу.

«Нет видового открытия Волги. У Волги есть эмоция — это волна. Так вот эта волна — дорожка. И прямые линии отупляют человека, все дороги должны быть волновыми. И перила непригодные, которые закрывают вид на Волгу, надо запретить. И светильники не фэншуйные», — отметил краевед Вадим Оньков.

Территорию предлагали разбить на зоны, учитывая интересы различных категорий населения, — молодёжи, пожилых, семейного отдыха, «влюблённых парочек», туристов, любителей спокойного отдыха. И у каждого участка должна быть связующая инфраструктура и сервис, которые должны вписаться в общую схему.

«Это пятое гиперпространство, потому что нужно сделать большое усилие, чтобы проект реализовался. Переносим пользователей на такое лакомое место — 5 км набережной. Нужно встать с дивана и перенести себя в другое место, в другое пространство. На самом деле некоторые пользователи уже прыгнули в этой пространство. Велосипедисты уже являются пользователями, причём самыми активными. А дальше тишина и пляжи. Наполняем пространство сервисами», — звучало с «трибуны».

Что касается насыщения территории, то, к примеру, поступили предложения организовать этнический комплекс, кинопоказы, танцплощадки, спортивные участки, фудкорты, гольф-кары, рикши, плавучую сцену, причалы для рыбной ловли, школы обучения, хабы, шашлычные зоны, скалолазание.

Тихим голосом звучало предложение по обустройству территории, где ранее была Геронтьевская мужская пустынь.

Защита от чумы

Московская набережная имеет свою историю. Ранее часть территории занимала Чебоксарская Спасо-Преображенская Геронтьевская подгородная мужская пустынь, которая была одним из духовных центров города. С тех времён сохранился только источник, который освящён в честь Николая-Чудотворца.

«В связи с благоустройством Московской набережной вновь возник интерес к месту, где находилась обитель. Источник святой воды является живым свидетелем прошлых времён. Он продолжает питать своими водами горожан, сюда не зарастает «народная тропа», — говорят общественники и горожане, сплотившиеся вокруг архимандрита Василия.

Священник выступил с инициативой возродить историческое место, поставить небольшую часовню в память о насельниках монастыря, обустроить святой источник, оборудовать купели для омовения и сделать место «для духовного отдыха и очищения».

«К святому источнику приходят люди, обливаются, берут воду. Хотелось бы, чтобы были построены часовня и небольшой музей, которые бы напоминали о том, что здесь была пустынь. Чтобы люди, прогуливаясь по набережной, знали историю этого места, тесно переплетённую с историей города. В прошлом году мы обращались в администрацию с этой инициативой. Сначала отказали из-за отсутствия денег, но сейчас потихонечку понимание идёт», — говорит архимандрит Василий.

Чебоксарская Спасо-Преображенская Геронтьевская подгородная мужская пустынь возникла в Чебоксарах в 17 веке по многочисленным просьбам жителей. Она стала форпостом, где молились о задержании эпидемии чумы, которая бушевала в городе. В одной из рукописей отмечается, что монастырь был основан во исполнение обещания о постройке пустыни в благодарность за избавление от «морового поветрия». На средства горожан была построена деревянная церковь с приделом в честь Богоматери Одигитрии, затем был пристроен придел во имя св. Алексия человека Божьего и церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской, в которой находились святыни монастыря, в том числе Тихвинская икона Богоматери «с чудесами» большого размера, принесённая из Великого Новгорода и Великих Лук. Достопримечательностью пустыни был родник с деревянной часовней над ним.

Отметим, что в 100 метрах от пустыни рос огромный вяз, которому в старину чуваши поклонялись и приносили жертву. При пустыни (в 130 метрах ниже по Волге) возникла небольшая Подгородная (Геронтьевская) слобода. Пустынь хорошо просматривалась с Волги.

Жизнь пустыни переплеталась с историческими событиями в стране и городе: она приходила в упадок и возрождалась, вокруг неё появилась рыбацкая слобода, здесь устраивались городские праздники и крёстные ходы. Её посещали церковные иерархи, ей благодетельствовали чебоксарские купцы. В советское время пустынь закрыли, храмы и постройки были разобраны.

Набережную — в концессию

В ходе обсуждения прозвучало предложение разделить набережную «на 5 тыс. метров, где каждый человек может быть инвестором какого-то участка». На что тут же парировали, что не надо «развивать принцип, что распилим между друзьями» чиновников. Главный архитектор столицы Вениамин Мамуткин подтвердил, что набережную, где ранее были реконструированы сети, планируют после благоустройства отдать в концессию.

«Предприниматели за свой счёт будут реализовывать проекты. То, что они сделают, останется собственностью города. Вся набережная не будет отдана в концессию, только те участки, где у них (бизнеса) будут интересы. Потому что потом участок этот необходимо содержать. Эксплуатация будет стоить денег, и эти деньги ежегодные. Нужно создать инфраструктуру, чтобы она сама себя чинила, ремонтировала, содержала за свой счёт и при этом концессионеры понимали, что работают не в ущерб», — сказал Мамуткин.

ИА REGNUM Вениамин Мамуткин

Говоря о московских архитекторах, он пояснил, что было принято решение пригласить «поколение молодых, инциативных, креативных людей, которые занимаются созданием креативной среды». По его словам, в «Чувашгражданпроекте» «таких нет».

«В «Чувашгражданпроекте» есть специалисты, которые всё это превратят в рабочую документацию и посчитают, сколько это будет стоить», — пояснил Вениамин Мамуткин, подчеркнув, что при отборе проектов будет «авторский надзор».

Это мероприятие показало, что спрос у жителей — очень высокий. И горожане, даже самые протестующие, готовы сесть за стол переговоров, а известные художники готовы бесплатно отдать свои наработки. Но возникают сомнения в результативности таких встреч, в том, что это не холостой выхлоп, и жители останутся услышанными.

Попытки докричаться касаются не только набережной. В прошлом году наиболее ярким и резонансным примером стал сквер имени Константина Иванова, который вошёл в программу «Формирование современной комфортной городской среды» и является объектом культурного населения. Сквер находится в исторической части Чебоксар и является старейшей частью столицы, поэтому его называют ещё «старым городом». Ещё до старта программы археологи, историки и общественники вместе со священнослужителями на публичных слушаниях предупреждали, что до проведения земляных работ необходимо провести раскопки — и это даже не требование учёных, а требование федерального закона. Их слушали, но по факту проигнорировали.

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В результате начало строительных работ стало неожиданность даже для минкультуры Чувашии, на которое возложены функции по охране объектов культурного наследия. В ходе экстренно созванного совещания с участием чиновников и археологов было принято решение о «ведении археологического наблюдения» в сквере, что предполагало раскопки. Попав в сквер, археологи с горечью констатировали, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

Набережную готовят для бизнеса: мнение

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, говоря о планах по передаче территории в концессию, полагает, что «кто-то положил глаз на эту территорию».

«Говорят, что «МАРШ-Лаб» настоятельно рекомендовал пригласить Минстрой России. Ничего крамольного в этом нет, вдруг у ребят что-то получится. Наши архитекторы-профессионалы варятся в собственном соку, чуть ли не нормой стали недоделки, ошибки, просчёты, их проекты зачастую приходится дорабатывать. И чтобы выйти из своего окружения, увидеть что-то новое, привлеки этих ребят. Что получится и в какой форме будет всё реализовано — под большим вопросом. Но если хоть что-то будет реализовано, пусть не шедевр, то уже хорошо.

Проект развития набережной — хороший, интересный, перспективный, но уже ходят слухи, что кто-то положил глаз на эту территорию. На бюджетные средства здесь обеспечена инфраструктура, коммуникации, берегоукрепительные сооружения, будут и транспортные связи. Всё это сумасшедшие деньги. Плюс такое богатство, как вода. И уже под готовую территорию может появиться хозяин. Скоро, вероятно, нам следует ожидать его появления».

Продолжение следует.