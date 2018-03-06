Официальные лица Вашингтона регулярно называют Турцию своим жизненно важным союзником, однако ее президент Реджеп Тайип Эрдоган и правительство регулярно выступают с угрозами в адрес США, сотрудничающих с курдскими формированиями на севере Сирии. Сам Эрдоган лично заявил, что Турция может дать «османскую пощечину» американским войскам, чем, к сожалению, укрепил свою популярность среди все более антиамерикански настроенной общественности Турции. При этом хотя никто всерьез не верит в открытое вооруженное противостояние между двумя странами, говоря о единстве целей Вашингтона и Анкары, политики США либо лгут, либо попросту заблуждаются, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Жозеф Стевенс. Враги. 1854

Copyright by World Economic Forum, swiss-image.chPhoto by Andy Mettler Реджеп Тайип Эрдоган

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Тем не менее угроза открытого конфликта между двумя странами не надумана. Она демонстрирует степень, в которой между двумя странами произошло расхождение, и с каждым новым днем и каждой новой операцией военных число противоречий лишь увеличивается. Поэтому вместо того чтобы жертвовать своими ценностями и интересами, Вашингтону следует отказаться от нереальных ожиданий от Турции, установив с ней более реалистические отношения.

Одна администрация США за другой закрывала глаза на очевидное отчуждение Турции. Анкара по-прежнему является членом НАТО, а ВВС США по-прежнему находятся на турецкой базе «Инджирлик». Однако кроме этого мало что связывает два государства, отношения между которыми построены на призраке прошлого. Холодной войне пришел конец: Россия больше не нападет на Турцию или того или иного члена НАТО. После обострения из-за сбитого российского самолета Эрдоган пошел на постепенное улучшение отношений с Кремлем. Теперь Анкара даже покупает российские системы С-400, тем самым подрывая оперативное единство с другими странами — членами альянса. Было бы глупо предполагать, что Турция пойдет на выполнение своих обязательств в рамках альянса в случае войны России с США и ЕС.

Alghad.com База ВВС США Инджирлик. Турция

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Более того, Анкара активно срывала цели США в Сирии. Сосредоточив внимание на свержении «режима» президента Сирии Башара Асада, правительство Эрдогана в течение многих лет позволяло боевикам и оружию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересекать границу Турции. Выдвигались также заслуживающие внимания обвинения в том, что сын Эрдогана был вовлечен в незаконную торговлю нефтью с исламистами.

Только после того, как группировка начала осуществлять террористические атаки в Турции, Анкара стала более активно им противодействовать, и даже тогда для нее была важнее борьба с растущим курдским влиянием, чем противодействие «халифату».

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Начав операцию, иронически названную «Оливковая ветвь», против курдских вооруженных формирований, оказавших значительную поддержку США в победе над террористами, Турция поставила крест на плане администрации президента США Дональда Трампа по созданию сил пограничной безопасности, которые бы осуществляли мониторинг сирийского севера.

Voice of America Демонстрация в Африне против турецкой военной операции

Целая вереница турецких официальных лиц с сокрушением заявили о своем недоверии Вашингтону, пригрозив нанести удар по американским военным, развернутым среди курдских формирований. Официальные лица США «ныли» о том, что политика Анкары не «помогает» Вашингтону , как будто в том состояла цель правительства Эрдогана.

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Кроме того, Анкара, уверен автор, перешла к агрессивным шагам и в других внешнеполитических вопросах. Так, при Эрдогане значительно обострились отношения Турции с Израилем, вместо снижения напряженности с Грецией произошло ее обострение. Эрдоган воспользовался войной в Сирии и прибывшими оттуда беженцами для того, чтобы вымогать у ЕС деньги и политические уступки.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

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Не минуло ужесточение и внутреннюю политику, где после попытки государственного переворота в 2016 году Эрдоган стал строить «выборную диктатуру». Введенный же режим чрезвычайного положения позволил ему подавить все несогласные с ним голоса. Эрдоган применил свою жесткую тактику и на территории США, «натравив» свою охрану на мирных демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне, где его «бандиты» под защитой дипломатического иммунитета нанесли ранения нескольким демонстрантам.

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Иными словами, заключает автор, Турция больше не является союзником США. Двухсторонние отношения никогда не играли для нее жизненно важной роли. Хотя нет необходимости в том, чтобы Анкара и Вашингтон становились противниками, обе стороны лишь выиграют, если откажутся от заблуждений относительно якобы хороших между ними отношений.