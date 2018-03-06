



ru.wikipedia.org Алексей Попов. Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами 12 августа 1877 года. 1893

Как сообщила пресс-служба Кремля, вчера, 5 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Информация российской стороны лаконична. Говорится, что Путин и Борисов обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. Подчеркнуто, что это историческое событие имеет особое значение для укрепления дружбы, взаимного уважения и духовной близости народов двух стран. Обсуждены перспективные направления российско-болгарского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Канцелярия болгарского премьера была более информативна и делилась подробностями. Как утверждает София, обсуждалась инициатива Болгарии по строительству газового хаба «Балкан» под Варной и «возможности прямых поставок газа в Болгарию при взаимовыгодных условиях и полных гарантиях со стороны Европейской комиссии». Президент России проинформировал о строительстве газопровода «Турецкий поток», который в основной части выполнен. В свою очередь Борисов заявил, что к 1 июня 2018 года должен быть готов газопровод-интерконнектор между Болгарией и Турцией и в этой связи был рассмотрен вариант строительства ответвления от газопровода «Турецкий поток», которое дойдет непосредственно до хаба. Болгарский лидер также представил свою идею развития проекта АЭС «Белене» в качестве общебалканского и отметил, что она встретила поддержку со стороны его коллег из стран Западных Балкан, а «президент России выразил готовность российской стороны участвовать в обсуждениях по возобновлению работы над проектом».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Южный поток»

Осторожность Москвы понятна. К сожалению, София в последние годы уже показывала, что способна на слишком резкие зигзаги. Это касается и имевших место проблем с АЭС «Белене», и более серьезного срыва проекта строительства газопровода «Южный поток», который был заблокирован после окрика Евросоюза и срочного визита в Болгарию американских сенаторов. Тогда ЕС и США работали в тандеме, считая, что смогут заставить Россию пойти на серьезные уступки в деле обеспечения Европы и ряда других стран газом. Но сегодня ситуация меняется. Европейские концерны и правительства готовы противостоять американским конгрессменам, грозящим санкциями за кооперацию с российской стороной в энергетических проектах. Намечаются определенные подвижки и в позиции Евросоюза, что отражается на позиции Софии. Как заявил Борисов на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, «то, что мы делаем под эгидой ЕС на Западных Балканах в целом, не направлено ни против России, ни против Турции, ни против кого-либо из наших соседей». Судя по всему, София сейчас рассматривает для себя возможность проведения более широкого политического маневра, чем раньше, определяя себя не только как члена Евросоюза, который руководствуется исключительно командами из Брюсселя, но и в контексте исторически обусловленной геополитики. Это подразумевает воспоминания о событиях общего прошлого, культурном и религиозном компоненте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В начале марта с визитом в Софии побывал предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он принял участие в праздновании 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. На встрече с главой РПЦ премьер Борисов, начав с того, что «Бог впереди нас, мы следуем за Ним», выразил надежду в том, что «дружба и православие приведут к добрым делам». А президент Болгарии Румен Радев, выступая перед памятником на Шипке в присутствии патриархов Кирилла и Неофита, заметил: «Мы собрались сегодня на этой дивной знаменитой вершине, чтобы поклониться героям болгарской свободы и выразить уважение нашему общему прошлому. Под снегом в земле Свети-Никола, Околчица, Орлово гнездо лежит много костей. После 140 лет будет трудно сказать, какие из них болгарские, какие русские, но из этих костей построен скелет нашей болгарской свободы. Русской и болгарской славы». Он поблагодарил глав БПЦ и РПЦ за сослужение, за мудрые мысли, за признательность и благодарность и за христианский дух, который не только помнит, но и прощает.

Хорошие слова. Но Москве уже недостаточно того, чтобы они говорились лишь во время юбилеев, а потом ораторы возвращались к своей прежней политике, когда российские заслуги мгновенно забываются или даже оскорбительно выворачиваются наизнанку. Об этом по завершении визита заявил патриарх Кирилл в аэропорту Софии. «Для себя я выношу очень много положительного из своего посещения Болгарии, но есть и нечто такое, что меня огорчает, — сказал предстоятель Русской православной церкви. — Меня огорчило то, что по официальной риторике представителей государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль в освобождении Болгарии играли Польша, Литва, Финляндия… Ни в истории Польши, ни в истории Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии. Она кровавыми буквами написана в истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы эта историософия ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию».

Аналогичного мнения придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью болгарскому журналу «Международные отношения» он отметил, что «опора на совместное историческое прошлое, на общие культурные и духовные корни, на глубокие чувства взаимной симпатии и дружбы, соединяющие наши братские народы, остается прочным фундаментом для поступательного развития разнопланового двустороннего сотрудничества». Что означает: Москва тостам не верит и рассматривает отношения со своими партнерами во всей их полноте.