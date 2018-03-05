За прошедшую неделю одной из центральных тем стали прогнозы. Явка на выборах президента России, которые пройдут 18 марта, может составить от 60% до 75%. Напомним, явка избирателей в Башкирии на выборах президента РФ 4 марта 2012 составила 76,38%, в 2008 году она составляла 90,06%.

Infourok.ru Курай

Налоговики обнародовали данные по сборам налогов в 2017 году — собираемость повысилась на 21% по сравнению с 2016 годом, в то же время доходы бюджета Башкирии в 2017 году от продажи и использования государственного и муниципального имущества сократились на 26%.

Ещё одна тревожная новость — кабмин республики ухудшил прогноз показателей уровня безработицы и роста номинальной заработной платы, коэффициента напряженности на рынке труда и числа малоимущих граждан, получающих господдержку по социальному контракту.

Политика: выборы и рост зарплаты

По сообщению «Коммерсантъ в Уфе», глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что явка на выборах президента России, которые пройдут 18 марта, в Башкирии составит 60−70%. Как считает Хамитов, «народ голосует активно», «население в Башкортостане грамотное, все понимает».

Политолог Николай Евдокимов полагает, что явка в марте 2018 года будет коррелировать с явкой на аналогичные выборы предыдущих лет.

«Люди лучше ходят на выборы президента в силу доминирования персоналистского типа политической культуры и более широкого освещения этой кампании в СМИ. Нужно также учитывать, что Башкирия достаточно консервативный регион с большой долей сельского населения. Поэтому можно согласиться с прогнозами многих экспертов и должностных лиц о том, что показатель явки в пределах 70−75% здесь можно считать вполне ожидаемым», — заключил эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Для сравнения: осенью 2016 года на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, кандидатов в Горсовет Уфы и довыборов в Госсобрание Башкирии явка составила 72,23%. Явка избирателей на выборах в Госсобрание республики в 2013 году составила 53,35%. В сентябре 2017 года на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления явка составила 52%Тем временем уже более 20 тыс. жителей Башкирии воспользовались возможностью голосовать по месту нахождения, а не на своих участках. Из них около 11 тыс. избирателей воспользовались этой возможностью, подав заявление через единый портал госуслуг, затем идут МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии. Почти 13 тыс. человек выбрали другой участок на территории республики, а семь тысяч будут голосовать за ее пределами. Численность избирателей В Башкирии на 1 января 2018 года составляет 3 млн 059 тыс. 787 человек.

Правительство Башкирии пересмотрело ряд целевых показателей работы, которые закладывало в программу деятельности на срок полномочий до 2019 года. Как следует из документов кабмина, в правительстве ожидают, что уровень безработицы в 2019 году составит 5,4%, а не 5,3%, как предусматривалось ранее, среднемесячная номинальная зарплата увеличится до 34,3 тыс. руб., а не до 36,3 тыс. руб. Целевой показатель коэффициента напряженности на рынке труда увеличен с 2,5 до 3,4, показатель удельного веса работников, охваченных коллективно-договорными отношениями, снижен с 82% до 77%. При этом доля трудоспособного населения, занятого в экономике, должна увеличиться, как полагают в кабмине, с 73,3% до 77%. Количество малоимущих и одиноких граждан, получающих госпомощь на основании социального контракта, согласно пересмотренным параметрам программы, составит 1 тыс. человек в год (ранее планировалось, что их будет 1,5 тыс.).

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О налогах, доходах и долгах

Налоговые органы Башкирии в 2017 году собрали 336 млрд 612 млн руб. сборов (на 21% больше суммы 2016 года). Из них 131,7 млрд поступили в консолидированный бюджет республики, 204,89 млрд направлены в федеральный бюджет. Кроме того, налоговая служба с прошлого года администрирует страховые взносы: в социальные фонды направлено 101,3 млрд рублей. Свои плоды принесли контрольные проверки, добавившие в бюджет 3,2 млрд, и принудительные взыскания через суд — 19,9 млрд. При этом траты бюджета Башкирии на 2018 год определены в размере 156,7 млрд руб. при доходе в 147,7 млрд.

Доходы бюджета Башкирии в 2017 году от продажи и использования государственного и муниципального имущества составили 15,4 млрд руб. — на 26% меньше, чем в 2016 году, следует из данных минземимущества республики. В 2017 году эта статья дохода обеспечила республике 9,3% налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета (в 2016 году показатель составлял около 13%). В бюджет республики было зачислено 8 млрд рублей из 15,4 млрд руб. поступлений по этой статье, в местные бюджеты — 7,4 млрд руб. (в том числе 4,4 млрд руб. — от аренды земельных участков). Дивиденды от предприятий с госучастием в 2017 году составили 6,7 млрд руб., что на 40% меньше сборов по этой статье за 2016 год (составляли тогда 11,46 млрд руб.).

Башкирия занимает 13-е место по уровню долговой нагрузки. За 2017 год госдолг снизился на 23% и составляет 13,8% от суммарного объема налоговых и неналоговых доходов региона. Годом ранее он составлял 18,5% от собственных доходов. В фактических цифрах долг республики превышает 18 млрд рублей. Если сравнить с ближайшими соседями региона, то Пермский край имеет долг в 18,3% от собственных доходов, Свердловская область — почти 39%, Оренбургская область — 45,6%, Татария — 43,7%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Экономика: нашествие «пылесосов», виды на урожай, три банка на регион

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал, что глава Башкирии Рустэм Хамитов в очередной раз выступил против экспансии крупных розничных сетей в регионы.

«Монополизм в ритейле зашкаливает. Нужны ограничения на федеральном уровне», — полагает господин Хамитов.

Он заметил, что «эти гиганты все унифицируют, душат местную торговлю, попасть на полку маленькому производителю практически невозможно». Хамитов привел опыт зарубежных стран, где «эти маленькие магазинчики с местными товарами на прилавках поддерживают». Возмущение деятельностью крупных ретейлеров Рустэм Хамитов высказывал и в 2014, и в 2017 годах и называл их «пылесосами», которые платят в регионах, где работают, налоги в размере меньше 1% от выручки. В противовес экспансии федеральных и мировых розничных операторов власти Башкирии пытались создать сеть «Продукт Башкортостана», но она оказалась неконкурентоспособна на рынке.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что посевную-2018 в республике оценили в 8,9 млрд рублей, основным источником финансирования кампании по-прежнему остаются краткосрочные кредиты. Это 4,5 млрд руб. Остальные затраты покроют за счет авансов перерабатывающих предприятий, это 1,2 млрд руб., собственных средств сельхозпредприятий — около 2 млрд и господдержки в размере 1 млрд 244 млн руб. В расчете на гектар затраты на весенне-полевые работы в этом году составят 4,3 тыс. руб., в прошлом году они составляли 3,8 тыс. руб.

Три региональных банка Башкирии являются участниками системы страхования вкладов и имеют право на привлечение денежных средств физлиц, сообщает представительство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Приволжском округе. По данным агентства, на начало 2018 года их было четыре. Однако 15 февраля наступил страховой случай в отношении «УралКапиталБанка» в связи с отзывом лицензии. Объем вкладов физлиц в региональных банках республики на 1 января превышал 41 млрд руб. — рост против начала 2017 года на 5,3%. Всего же в ПФО на начало 2018 года зарегистрировано 66 таких кредитных организаций против 72 годом ранее: у пяти были отозваны лицензии, а одна реорганизована в форме присоединения к другому действующему банку.

ДТП

Криминал: 9 жертв трагедии на трассе М5 и микрофинансовые мошенники

Полиция в Башкирии возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры Man, действия которого привели к смерти девяти пассажиров микроавтобуса. 27 февраля на трассе М5 погибли водитель и восемь пассажиров автобуса — жители Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей, еще четверо пострадавших были госпитализированы. Водитель фуры — житель Аскинского района Башкирии 1977 года рождения. По версии следствия, он допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Управление СКР по Башкирии возбудило второе уголовное дело по этому же ДТП. Действия неустановленных лиц квалифицируются по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следствие намерено отработать версию о вине в произошедшем дорожных служб, которые не обработали трассу от гололеда.

В Башкирии микрофинансовая организация отняла у граждан имущество на 76 млн рублей. По предварительным данным, 38-летний учредитель и директор, а также их 34-летний соучастник обманом отняли у 14 граждан движимое и недвижимое имущество. В офисах обвиняемых проведены обыски, изъята документация. Один из них сейчас находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде. Протестные акции в Уфе обманутые этой организацией люди начали еще год назад, в феврале 2017 года. На митинг возле ДК «Химик» тогда вышли более 20 клиентов микрофинансовой конторы «Уфимские деньги». Как рассказали тогда потерпевшие, схема отъема имущества была проста. Выдавая людям займы, руководитель фирмы требовал оставить что-нибудь в залог. Однако вместо договора залога юридически слабо «подкованные» граждане подписывали подсунутый им договор купли-продажи или договор дарения. Пока установлена причастность к 14 эпизодам обмана.

YouTube Азат Аиткулов

Культур-мультур: брендированный курай и о чем расскажет новый музей

По сообщению ИА «Башинформ», Федеральный институт промышленной собственности Роспатента зарегистрировал территориальное место происхождения духового инструмента курай. Заключение экспертной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ было получено летом прошлого года, к концу года была подана заявка, а к началу весны курай был зарегистрирован как территориальный бренд республики. Работа по регистрации места происхождения народного инструмента была начата в 2014 году, инициатором стал народный артист Башкирии, известный кураист Азат Аиткулов, который в то время возглавлял Союз кураистов РБ. Республиканский центр народного творчества провел консультации со специалистами, было собрано большое количество архивных материалов.

В Калининском районе Уфы будет свой музей. О намерении создать музей района сообщил глава райадминистрации Сергей Кожевников. Уфимцев просят присылать архивные фотографии и документы, семейные истории и рассказы о людях, которые жили и работали в Калининском районе, принимали участие в его застройке. В свою очередь, краеведы выражают надежду, что в новом музее будет отражена история населенных пунктов, на месте которых построен район, и судьбы их жителей, в частности офицеров Уфимского пехотного полка, участников Бородинского сражения.