Президент США Дональд Трамп объявил о введении жесткой 25% пошлины на весь импорт стали и 10% пошлины на импорт алюминия. Данная мера была принята вскоре после введения пошлин на стиральные машины и солнечные панели. Такая политика не позволит сохранить рабочие места в горнодобывающей промышленности, она приведет к увеличению цен на готовую продукцию и стимулированию вывода производства за рубеж, пишет Майкл Фументо в статье для The American Conservative.

Литейный цех

Импорт составляет около трети от 100 млн тонн стали, используемой американскими предприятиями каждый год, и более 90% от 5,5 млн тонн алюминия. Это очень много. Давайте проясним ситуацию. Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что Китай занимается демпингом цен (цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги) на сталь, на самом деле речь не идет о демпинге. Откуда это известно?

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Все очень просто. Если установлено, что та или иная страна занимается демпингом, то США могут принять необходимые меры. Как оказалось, США уже ввели 111 антидемпинговых пошлин на сталь в отношении 32 стран мира по состоянию на июнь 2017 года, а также так называемые компенсационные пошлины против пяти из этих стран. Действительно ли эти страны занимались демпингом? Или США препятствовали ввозу чужой стали под ложным предлогом?

Литейный цех

Что касается Китая, который является крупнейшим в мире производителем и экспортером стали, то он почти не экспортирует сталь (по крайней мере напрямую) в США, поскольку Вашингтон ввел против КНР 24 санкции, включая огромную 522% пошлину на прокатную сталь, доставленную два года назад.

Новые пошлины были введены Белым домом не из-за демпинга, а, скорее, в соответствии с редко используемым разделом 232 «Закона о торговле» 1962 года, который позволяет устанавливать пошлины без разрешения конгресса, если присутствует угроза для национальной безопасности. Сюда можно отнести потерю кадров или инвестиций, рост безработицы и сокращение государственных доходов. Также в качестве угрозы для национальной безопасности может рассматриваться влияние иностранной конкуренции на конкретные внутренние отрасли и вытеснение продуктов внутреннего производства за счет чрезмерного импорта.

Действительно, с точки зрения национальной безопасности есть о чем задуматься. В США только компания Century Aluminium, располагающая тремя заводами на территории США и еще одним в Исландии, производит высокочистый алюминий, необходимый для строительства таких истребителей, как Lockheed Martin F-35 и Super Hornet Boeing F/A-18, а также некоторых ракет и бронированного покрытия для кораблей. На это указано в докладе министерства торговли США. Если бы Century Aluminium пришлось закрыть, то США зависели бы от поставок алюминия из КНР и ОАЭ. Неужели нужно было вводить тарифы для всех экспортеров стали и алюминия, чтобы спасти одно американское предприятие? Можно было просто предоставить Century Aluminium субсидии.

С другой стороны, численность рабочих, занятых в металлургической промышленности, продолжает сокращаться. В 2016 году компания U.S. Steel объявила, что она увольняет четверть своих наемных работников. Вся проблема в том, что США стали потреблять меньше стали. Производство остается стабильным с января 2009 года, а вот импорт сократился с января 2015 года примерно наполовину. Трамп хочет нанести удар по импорту стали и алюминия, а он и так резко сократился. Еще одна причина того, что число рабочих мест в металлургической промышленности сокращается — это введение автоматизации производства. Машины выпускают более качественную сталь по более низкой цене.

Металлургия

Между тем, процент алюминия, добываемого из руды, резко сократился с примерно 75% в 1950 году до чуть более 30% сегодня. Это произошло потому, что переработка уже использованного алюминия увеличилась с 8% до 30%, в то время как улучшение производства позволило значительно увеличить эффективность использования металлолома. Переработка металлолома — вот в чем корень проблемы. Кроме того, общее потребление алюминия в 2017 году было чуть выше, чем в 2006 году. Это уже двойной удар. Теперь добавьте к этому процесс автоматизации — это третий удар. Вот почему сокращаются рабочие места в металлургической промышленности.

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Так что не следует ожидать, что новые пошлины улучшат положение горнорабочих или металлургов. Эти пошлины выгодны только металлургическим предприятиям, акции которых начали резко расти после заявления Трампа о введении пошлин. С другой стороны, акции компаний, покупающих сталь, резко упали. Сюда можно отнести и крупнейших автопроизводителей США. Почему их акции упали? В 2017 году на автомобильный сектор приходилось 26% спроса на сталь в США, а использование алюминия автопроизводителями США увеличилось на 400% с 1975 года.

Жесткие пошлины почти неизбежно приведут к росту цен и снижению продаж, а также будут стимулировать введение автоматизации или вывод производства за рубеж. Однако, возможно, самая главная проблема заключается в том, что более 100 стран экспортируют сталь только в США. К этим странам нужно добавить еще те, которые экспортируют алюминий. Многие из них готовы предпринять ответные меры против США. В ближайшем будущем Вашингтон столкнется с контрмерами. В этой войне не будет победителей. США наносят удар по экспортерам стали, даже если это причиняет ущерб Вашингтону, экспортеры наносят ответный удар, даже если это связано с собственным ущербом. Это можно охарактеризовать как взаимное гарантированное уничтожение только в меньшем масштабе, если сравнивать с ядерным конфликтом.