Новый украинский «газовый» скандал по своему сюжету оказался запутаннее предыдущих. Раньше все было просто: Украина не платила за российский газ, воровала его из трубы, и газ ей отключали; Украина начинала воровать транзитный газ, предназначенный европейцам, поднимался скандал, и совместными условиями Киев склоняли к выполнению контрактов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Теперь же проблема возникла неожиданно даже для граждан Украины. Ведь они уже который год слышат от майданной власти, что Украина не покупает газ у России и в этом вопросе не зависит от России. Возмущение «Газпрома» тем, что стокгольмский арбитраж призывает помогать экономике Украины, и последовавший за этим возмущением разрыв контракта — все это не должно было оказать на жизнь Украины никакого заметного влияния.

Но вдруг выяснилось, что Украина зависит от прямых поставок из России так сильно, что местным властям приходится закрывать школы и детские сады, а президенту страны — призывать сограждан сделать в своих квартирах более прохладную температуру, чтобы тем самым противостоять «агрессии».

Никто ничего «прикручивать» по совету Петра Порошенко, разумеется, не стал, и проблему решили другим способом: купили газ у поляков по цене на 320% выше российской. В итоге «Нафтогаз» получил скандал на ровном месте и потерял немало денег. Но самое интересное состоит в том, что сложившаяся ситуация полностью устраивает украинскую власть.

Газовые конфорки

Первая причина их довольства состоит в том, что нынешняя ситуация позволяет майданной власти «перевести стрелки» на «Газпром». Цена на газ для жителей за четыре года без всяких экономических причин выросла в десять раз. Это приходилось объяснять неясными для потребителей рассказами про МВФ, свободный рынок и российскую агрессию. А сейчас все просто: в том, что газ дорогой, «виноват» «Газпром».

Отсюда — вторая причина: население нужно подготовить к новому росту цен на газ, и никто не понимал, как это делать, а тут вдруг такой подарок. Цены вырастут не из-за «Газпрома», но все можно будет списать на «Газпром». Это же просто праздник какой-то.

Третья причина носит уже прямо финансовый характер. Украина закупает российский газ через словацких и прочих европейских посредников не потому, что майданной власти нравится переплачивать. Отчасти им хочется задобрить европейцев, отчасти — иметь поводы говорить, что «мы не покупаем газ у агрессора». Но все это — второстепенные причины.

Главная же причина состоит в том, что «словацкий» газ покупается через компании-прокладки, которые имеют самое непосредственное отношение к первым лицам майданной власти. В этом смысле за последние двадцать лет на Украине ничего не изменилось: «газовый» вопрос по-прежнему является источником бесконтрольного обогащения олигархов.

Почему газ при закупках в эти дни стоил Украине так дорого? Потому что закупается он по краткосрочным контрактам, а в Европе сейчас холода, лишнего газа мало, и цена на него высокая. Почему майданные власти покупают газ по краткосрочным контрактам? Потому что они тратят не свои, а бюджетные деньги, и высокие цены для них — не проблема, а лишнее преимущество: чем выше цены, тем выше заработок посредника.

Gazprom.ru Газопровод

Итого новый газовый скандал имеет для майданной власти целых четыре важных достоинства. Он отвлекает от вопроса, почему газ подорожал в десять раз. Он позволяет списать эту — а заодно и все остальные — беды на «российского агрессора» и таким образом заработать политические дивиденды. Он создает подходящий контекст для нового подорожания. И, наконец, этот скандал дает им заработать.

На таком превосходном фоне всякие мелочи вроде низкой температуры в жилых домах, закрытия школ и детских садов или миллионных бюджетных потерь не имеют никакого значения.

Гробовое молчание украинского общества (высказываются разве что в соцсетях) дает майданной власти основания полагать, что у нее все под контролем. Акция «Прикрути» — ярчайшая демонстрация установки на приватизацию прибылей и национализацию убытков. Газ стоит дороже, потому что это политически и финансово выгодно власти. Температуру в домах понизят, потому что «нация должна дать ответ агрессору».

В довольно обозримом будущем транзитная газовая история Украины закончится, и топливо придется покупать уже по совсем другим ценам. Но по состоянию на сегодня майданные власти полностью довольны ситуацией. У них «сильные аргументы» в виде возможности переплачивать сколько угодно и отключать газ своим гражданам. Извне Украины с властями страны, которые руководствуются такой логикой, ничего нельзя сделать. С ними могут что-то сделать только сами граждане Украины.