Как заявил начальник генерального штаба армии Индии генерал Бипин Рават, вооруженные силы должны быть готовы к войне на два фронта, однако командующий Западным военно-морским командованием адмирал Суриндер Пал Сингх считает, что война на два фронта — это не очень хорошая идея. Данная ситуация вызывает серьезное беспокойство, пишет Пракаш Каточ в статье для Asia Times.

AkshaySeth20 Здание министерства обороны Индии

Возникает впечатление, что мнение командующего Западным военно-морским командованием противоречит словам начальника генерального штаба. Однако при более детальном рассмотрении понимаешь, что нет никакого противоречия, учитывая контекст, в который были помещены два этих заявления.

Выступая на семинаре под названием «Будущие контуры и тенденции войны», генерал Рават указал на возможность войны на два фронта, подчеркнув, что разногласия с Пакистаном кажутся неразрешимыми из-за продолжающейся опосредованной войны, которую ведет Исламабад. Китай, по словам Равата, не откажется от территориальных претензий, в связи с чем возможно обострение ситуации и начало открытого конфликта. Пакистан может этим воспользоваться.

ВС Индии на учениях

Будут ли эти конфликты носить локальный характер или перерастут в тотальную войну по всему фронту, покажет время. Но вероятность войны реальна, и Индия должна приготовиться к борьбе как на пакистанском, так и на китайском фронте. Фактически Рават призвал к борьбе с опосредованной войной, которую ведет Исламабад, и экспансионистской политикой Китая, которая угрожает индийской территории. Всё это, вероятно, приведет к конфронтации между двумя азиатскими гигантами.

Всё это созвучно недавнему заявлению государственного министра обороны Индии Субхаша Бхамре: «На линии фактического контроля [с Китаем] ситуация острая, зафиксированы инциденты во время патрулирования, случаи трансграничной агрессии и противостояния имеют потенциал для эскалации».

Также нужно учитывать сотни боевиков, поддерживаемых Пакистаном. Боевики сосредоточены в приграничных районах и ждут удобного момента для проникновения в долину Кашмира. Существует реальная возможность того, что Индии будет навязана война либо с Пакистаном, либо со стороны Китая из-за его территориальных претензий.

Выступая на конференции в университете Панджаб, командующий Западным военно-морским командованием упомянул о возможности войны на два фронта, отметив, что никто, включая нынешнего начальника генерального штаба, не считает такую войну лучшим из возможных вариантов.

Суриндер Сингх также говорил о необходимости улучшить отношения с Китаем, чтобы получить рычаги влияния на Пакистан. Это хороший вариант. Однако возможно его реализовать или нет — еще предстоит выяснить, учитывая тесные китайско-пакистанские отношения.

Сингх сосредоточился на военной дипломатии, которую Индия не оптимизировала после проведения совместных учений. Совместные индийско-китайские военные учения уже проводились в прошлом. Что касается китайско-индийских двусторонних отношений, министр внутренних дел Раджнатх Сингх недавно заявил, что обе страны имеют хорошие отношения. Если возникнут какие-либо разногласия по приграничным вопросам, будут проведены переговоры.

С другой стороны, возникают опасения, что Пакистан де-факто превратился в китайскую провинцию. Этому могли поспособствовать китайско-пакистанский экономический коридор и китайская инициатива «Один пояс и один путь». Бесстрастный анализ указывает на то, что такая возможность реально существует.

В китайских СМИ звучат угрозы о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может войти в индийский штат Джамму и Кашмир. Также говорится о том, что Китай может дестабилизировать ситуацию в северо-восточном регионе и отделить его от Индии. В целом Китай и Пакистан являются единым субъектом, угрожающим Индии на нескольких фронтах.

Hemantphoto79 ВС Индии

Китай умеет посягать на территорию. Сначала он заявляет, что та или иная область является «спорной», а затем занимает ее, заявив, что она входит в состав китайской территории. Отношения между Китаем и Индией могут пойти по такому сценарию, особенно это касается северо-восточного штата Аруначал-Прадеш, который Китай называет «Южным Тибетом». В случае конфронтации Китай, скорее всего, возложит всю ответственность на Индию.

КНР, возможно, предпримет такой шаг либо в 2018 году, либо в 2019, до того, как будут проведены всеобщие выборы в Индии. Китай и Пакистан никогда не симпатизировали укреплению позиций правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди. Стратегическая конфронтация, направленная на дестабилизацию, вполне возможна.

Индия должна подготовиться к войне на два фронта. Развертывание войск должно затронуть те области, в которых традиционно поддерживается низкий уровень присутствия. Срочно необходимо заняться развитием пограничной инфраструктуры.

Также индийскому правительству необходимо создать комплексную сеть наблюдения. Индийской организации космических исследований необходимо запустить несколько небольших спутников для осуществления наблюдения за линией фактического контроля с Китаем на круглосуточной основе. Правительство должно централизовать свой пограничный контроль. Это крупнейшая стратегическая задача, которую должно решить индийское правительство.