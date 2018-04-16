Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области вновь вызвало горячую дискуссию. На этот раз поводом послужило обращение, подкрепленное живыми подписями сотен жителей районов, примыкающих к территории будущего строительства. Послание было передано президенту России Владимиру Путину в Калининграде 2 марта во время встречи с журналистами и представителями Общероссийского народного фронта на медиафоруме «Правда и справедливость».

High Contrast Дон

Тему строительства Багаевского гидроузла, которое может привести к экологической катастрофе, от имени жителей Донского края озвучил журналист из Санкт-Петербурга Сергей Лисовский. Он побывал в Ростовской области, встретился с неравнодушными селянами и экспертами, которые в один голос заявляют о том, что реализация проекта погубит реку. Багаевский гидроузел предполагается возвести на маловодном участке Дона в районе хутора Арпачин.

«Там происходит, на мой взгляд, медленное уничтожение реки Дон. О Волге говорят, о Байкале говорят, а река Дон вообще нигде на федеральных каналах не звучит. Судоходные компании пытаются построить там Багаевский гидроузел, то есть плотину, по сути дела, которая на нижнем Дону повысит уровень реки на два метра. Вода заливает полностью сельскохозяйственные угодья, лес вдоль Дона, туристическую инфраструктуру, частные дома. Люди в панике. С одной стороны, экономика судоходных компаний, с другой — полное уничтожение жизни. Четыре района попадают под затопление. Они не хотят перекрывать трассы, не бунтуют. Люди хотят просто внимания первого лица государства. Хочу передать это обращение. Здесь и академики, и простые жители, и бизнесмены. Поэтому, Владимир Владимирович, очень прошу, обратите внимание на защиту реки Дон», — обратился выступающий к главе государства.

СафроновАВ Бассейн Дона

Владимир Путин был удивлён. Как оказалось, он ничего не знает о той социальной напряжённости, которая возникла в связи с проектом. И пообещал принять во внимание обращение с подписями и разобраться в ситуации.

«Откровенно говоря, я не слышал, что такая проблема существует. И я вам обещаю, что обязательно этим займусь. Совершенно точно будет поручение правительству, мы обязательно посмотрим, что там в реалиях происходит», — ответил российский президент.

Вскоре на это отреагировала и пресс-служба губернатора Ростовской области. В заявлении сказано, что глава региона Василий Голубев поручил провести подробную экспертизу проекта, изучить все риски и исключить возможные негативные последствия при проектировании.

«Сегодня губернатор провел совещание, собрал туда всех представителей проектировщиков, Минтранса, Минприроды. Всем им он еще раз дал поручение максимально широко изучить все возможные экспертные мнения. Как итог — мы должны получить проект, который будет ни в коем случае не во вред, а только на пользу людям… природе, рыбоводству и так далее», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

По мнению региональных властей, строительство гидроузла на Дону позволит решить несколько проблем, существующих в Ростовской области. Это и нехватка питьевой воды, и недостаточность воды для хозяйственного, промышленного пользования, для сельского хозяйства, рыболовства и судоходства. Стоимость объекта — около 22 млрд рублей.

Стоит отметить, что идея строительства гидроузла на реке Дон впервые была озвучена в 1950-х, затем в 1980-е годы власти и эксперты вернулись к вопросу, но средства на объект так не были выделены. Вернуться к идее пришлось летом 2015 года, когда на проблемном участке Дона в районе станицы Багаевской наблюдалось рекордное маловодье, в связи с чем возникли проблемы с судоходством. Ещё в январе 2018 года губернатор в ходе пресс-конференции обращал на это внимание.

«Если вспомнить 2015 год, когда мы могли остановить судоходство по Дону, и это было очень очевидно. В двух местах глубина не превышала 3,2 метра, и это не позволяло пятитысячникам проходить по Дону. Мы должны были создать центры перегрузки: когда идёт судно, с него забирают 2 тыс. тонн, оно проходит этот кусок, а затем ему возвращают эти 2 тыс. тонн. Мы могли быть в ещё более худшей ситуации, но в 2016 году природа нас поддержала, и, собственно говоря, ситуация достаточно спокойная, даже на сегодняшний день Цимлянское водохранилище имеет объём заполняемости выше, чем обычно в этот период времени, это важно», — заявил Василий Голубев.

Alexander Roumega Исток Дона

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Глава региона рассказал, на что это влияет и что необходимо сделать.

«Первое, нужно услышать каждого эксперта, и это то, что необходимо продолжать делать, и для этого ещё есть время, потому что, с одной стороны, экспертиза в 2016 году состоялась, с другой стороны, целесообразность строительства будет, когда уже документ будет утверждён. Для этого нужно слушать абсолютно всех, и для этого мы эту площадку открыли. Это была задача, которую я поставил, и она выполнялась. Я ещё раз её подтвердил в начале текущего (2018) года, когда с руководителем нашего водного агентства встречался, мы договорились, что мы ещё раз послушаем, чтобы каждый мог сказать своё слово. И только после того, как мы понимаем, что оно состоялось, мы услышали, эксперты договорились, внесли коррективы», — уточнил Голубев.

Что касается изменений, то в изначальном варианте проекта высота подъёма уровня реки должна была равняться 2,8 метра. После долгих обсуждений и учёта мнений высоту опустили до двух метров.

«Но работу нужно продолжать, потому что водоснабжение, мелиорация, водный транспорт — это всё то, что зависит от будущего Дона. При этом обязательной является работа над выполнением требований, связанными с обходными нерестовыми каналами для того, чтобы сохранить рыбу, те требования, которые заложены по реализации, в том числе на Багаевском гидроузле. Насколько мне известно, это учтено и будет реализовано. Я считаю, что мы должны продолжить работу максимально много, ровно столько, сколько нужно, привлекая всех экспертов, имеющих самое разное мнение для того, чтобы выйти на проект, который не принесёт ничего плохого для нашей экологии и природы», — заключил донской глава.

Вместе с тем жители районов, прилегающих к территории, на которой планируется развернуть стройку, считают, что гидроузел повлечёт за собой крайне негативные последствия для донской природы, а вот экономическая целесообразность проекта вызывает сомнения.

Dikoepole.files.wordpress.com Хутор Пухляковский на Дону

Около 6,5 тысячи жителей донских хуторов и сёл поставили свои подписи под обращением к главе государства, генеральному прокурору России, министру транспорта России и губернатору два года назад, когда проект был на стадии обсуждения.

«Тихо, с минимальной оглаской, но стремительными темпами развернулась подготовка к строительству Багаевского гидроузла на реке Дон у хутора Арпачин. Для чего? Чтобы перевезти несколько десятков тысяч лишних тонн подешевевшей нефти? Чтобы отрапортовать об освоении нескольких десятков миллиардов бюджетных инвестиций? Еще в 2012 году проект этой плотины, выполненный какой-то сомнительной фирмой, определял ее стоимость в 43 млрд рублей. Сегодня плотина оценивается уже только в 22 млрд рублей, но понятно, что это только для начала. Даже прямой экономический эффект от этой операции подсчитать невозможно — его просто не может быть: основную прибыль получит турецкий перевозчик, который годами не платит в наш бюджет ни копейки налогов. Если бы экономический эффект и был, кто может наделить себя правом решать какие-либо экономические задачи за счет уничтожения ещё одного куска нашей, увы, «объятной» Родины», — говорилось в петиции.

По мнению жителей, экспертов, академиков, рыболовов, строительство плотины окончательно уничтожит всю ценную донскую рыбу вместе с Багаевским рыборазводным заводом, подтопит несколько населённых пунктов, а один из самых красивых участков реки с заповедными островами и песчаными пляжами превратится в заросшее камышом болото с фарватером. Реализация проекта может спровоцировать подъём грунтовых вод, в которых превышено содержание соли, что приведёт к засолению и заболачиванию почв.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении проекта в стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ до 2030 года. В ноябре 2017 года Главгосэкспертиза одобрила проект первого этапа строительства гидроузла, который был разработан московской компанией «Акватик». В ходе работы над проектом был проведен обширный комплекс различных изысканий: геологических, геодезических, экологических, археологических, также применено математическое моделирование.

Азовский Научно-Исследовательский Институт рыбного хозяйства Исследование

Вместе с тем специалисты ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» считают, что проект сильно навредит рыбохозяйственной деятельности. Первый этап был отклонён в связи с несоответствием документации федеральному законодательству и недостоверностью ряда расчётов в части положительного влияния строительства на состояние водных биоресурсов, а также в связи с отсутствием программы экологического контроля.

«Также эксперты считают невозможным оценивать влияние строительства Багаевского гидроузла на рыбные запасы только по первому подготовительному этапу и считают, что это необходимо делать только в совокупности с рассмотрением полного комплекса запланированных работ», — считают учёные.

Остаётся надеяться, что проверка, которую пообещал устроить в Ростовской области президент России, будет выполнена не для галочки. Обеспокоенные жители Дона не хотят, чтобы членам правительства РФ региональные власти пускали пыль в глаза, и верят в объективность результатов инспекции по вопросу строительства Багаевского гидроузла на реке.