1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в феврале 2018 г.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Традиционно усиливают позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 54-го на 44-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется позиция губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 60-го на 59-е место).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) — после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

Значимым фактором остаются инфраструктурные и иные масштабные проекты в регионах. Укрепляет позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов (перемещается с 10-го на 9-е место) — после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы». Заметно укрепляется влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 32-го на 26-е место) — после сообщений о том, что около 1,9 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог региона. Отыгрывает позиции глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 47-го на 35-е место) — в рамках программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в 2018—2020 годах региону будет выделено 26 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов. Укрепляет влияние глава Карелии Артур Парфенчиков (с 44-го на 37-е место) — после того, как Дмитрия Медведев поддержал проект создания на территории республики специальной зоны для привлечения иностранных инвесторов.

На региональную политику повлиял Российский инвестиционный форум в Сочи. Усиливается влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (поднимается с 23-го на 19-е место) — после подписания соглашения с Татарстаном и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов. Кроме того, подготовлен проект по строительству железнодорожного обхода Саратова. Продолжает усиливать влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (с 51-го на 42-е место) — после подписания в Сочи первого соглашения с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах, а также кооперации между промышленными предприятиями обоих субъектов. Усиливается влияние главы Брянской области Александра Богомаза (с 58-го на 52-е место) — его регион на выставке инвестиционных проектов в Сочи представил семь проектов на 11,8 млрд рублей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Укрепляют влияние губернаторы, сумевшие эффективно выстроить отношения с крупным бизнесом. Серьезно усиливается глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (поднимается с 29-го на 24-е место) — она и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее документу о социально-экономическом сотрудничестве на 2016−2018 годы. Заметно отыгрывает позиции глава Хакасии Виктор Зимин (с 80-го на 68-е место) — очевидно, после того, как владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в этой республике. Усиливает влияние врио главы Приморского края Андрей Тарасенко (с 43-го на 34-е место) — после подписания соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.

Кадровые решения способны укрепить позиции губернатора. Усиливает влияние врио главы Воронежской области Александр Гусев (поднимается с 37-го на 28-е место), поддержавший своего бывшего заместителя в мэрии Вадима Кстенина в конкурсе на соискание должности главы города. Заметно укрепляются позиции губернатора Астраханской области Александра Жилкина (с 48-го на 41-е место), возглавившего рабочую группу Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе.

На позиции губернаторов влияли резонансные скандалы и вооруженные инциденты. Инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова при посадке на рейс «Аэрофлота» в Москве заметно ослабляет его влияние (перемещается с 38-го на 48-е место). Теряет позиции и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 7-го на 11-е место) — негативный резонанс вызвала ситуация с долгами по зарплате футболистов ФК «Тосно». На фоне откровенно негативных последствий январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127 теряет влияние глава Пермского края Максим Решетников (с 16-го на 22-е место), после стрельбы на школьном дворе в Ярославской области ослабевают позиции главы региона Дмитрия Миронова (с 43-го на 54-е место). Кроме того, на позициях Миронова могут негативно сказаться ставшие известными медиа разногласия по поводу списков членов облдумы, которые могут быть поддержаны командой губернатора на выборах в сентябре 2018 года, и по будущей кандидатуре члена Совета Федерации от законодательной власти региона.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов

После коррупционных скандалов в регионе сохраняется нисходящий тренд для главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 41-го на 47-е место): уголовное дело возбуждено против экс-министра экономического развития республики, в отделении Фонда социального страхования по региону прошли обыски. Заметно слабеют позиции главы Ставропольского края Владимира Владимирова (с 49-го на 55-е место) — на фоне обсуждения состоявшихся в январе задержаний крупных региональных чиновников.

2.Федеральная политика в отношении регионов

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поддержал модель пространственного развития, основанную на органичном развитии всех территорий. Он фактически отверг «московскую» модель, заявленную ранее мэром Сергеем Собяниным и основанную на приоритетном развитии мегаполисов, концентрации в них жителей, возможностей и ресурсов. В логике Путина мегаполисы, напротив, должны быть одним из источников развития для остальной страны.

Темы, поднятые Владимиром Путиным в ходе февральских визитов на места, свидетельствуют о сохранении основных стратегических приоритетов региональной политики Кремля: инфраструктурного развития, усиления позитивной социальной динамики, укрепления промышленного потенциала, решения экологических задач (прежде всего в наиболее проблемных в этом отношении индустриальных территориях).

При этом аспекты подготовки к мундалю-2018 и Универсиаде-2019 в Красноярске, вероятно, носят не тактический, а долгосрочный характер. Для президента важно развитие потенциала российских регионов и в качестве площадок для крупных международных мероприятий в будущем. Это один из примеров позитивного воздействия внешнеполитической активности российского руководства на социально-экономический потенциал регионов.

Приоритеты региональные политики и крупные проекты, на которые обращает внимание Владимир Путин, носят не предвыборный, а стратегический характер. Вероятно, заданные президентом РФ приоритеты определят региональную политику Кремля в перспективе 2018−2020 годов.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вновь был поднят вопрос о перераспределении части полномочий между Центром и регионами. Как и ранее на Гайдаровском форуме, ряд инициатив был обнародован федеральными чиновниками. Например, вице-премьер России Дмитрий Козак предложил передать субъектам РФ полномочия контрольно-надзорных органов, за исключением имеющих межрегиональный характер. Но пока речь идет скорее о начале обсуждения подобных инициатив. Сейчас Центр скорее настроен на более жесткий контроль над региональными элитами и реализуемыми на местах проектами с федеральным участием. С этим связаны и продолжающиеся антикоррупционные процессы.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В регионах, где в сентябре 2018 года ожидаются достаточно конкурентные кампании, становятся интенсивнее сообщения о противоречиях между значимыми фигурами местной политики. Например, в Бурятии появилась информация о разногласиях между главой Алексеем Цыденовым и главой Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Подобная тенденция может отражать намерение представителей «старых» элит в предвыборных регионах подчеркнуть неустойчивость позиций соответствующих губернаторов. Вероятно, наиболее активные информационные атаки в этом направлении будут предприниматься в регионах, возглавляемых губернаторами-«варягами», по отношению к которым сообщения о подобных конфликтах будут выглядеть правдоподобно в глазах общественности.

Другим направлением информационных атак в подобных регионах становятся обвинения в адрес их руководства в неверном информировании Центра о положении дел на местах. Так, в Иркутской области (где в сентябре также пройдут выборы в заксобрание) появились публикации, в которых утверждается, что губернатор Сергей Левченко сообщил Владимиру Путину неверные сведения о размере госдолга региона. Подобные обвинения могут вновь усилить уверенность региональных элит и общественности в неустойчивости позиций губернатора, что будет сказываться и на предвыборной ситуации в области.

По мере приближения чемпионата мира по футболу, скорее всего, актуальными станут информационные атаки против глав регионов — хозяев мероприятия с наименее консолидированным элитами. Если в 2017 — начале 2018 года такие атаки касались готовности спортивных объектов и туристической инфраструктуры, то непосредственно в преддверии мундиаля могут затронуть более широкий круг тем (криминогенная обстановка, внешний вид городов, приобретающая дополнительное значение в период чемпионата работа городского транспорта).

Stanislavgubaydullin Вид на стадион Казань Арена

В целом можно ожидать новой серьезной активизации информационных войн, публичных политических и аппаратных конфликтов в регионах уже с конца марта 2018 года, когда на ситуацию на местах перестанет влиять фактор президентской кампании.

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Cvm.ncsu.edu Осмотр питомца

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).