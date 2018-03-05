Информация МИД о начинающемся сегодня визите Сергея Лаврова в Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию, а также в находящуюся в Аддис-Абебе штаб-квартиру Африканского союза — это повод для положительных политических эмоций. Особенно для тех, кто, как автор этой статьи, посвятил развитию отношений со странами Африки значительную часть своей жизни.

Мозамбик

В том, насколько динамично и в каком направлении в 1950-х — 1970-х годах шёл процесс крушения колониальной системы империализма, решающую роль сыграла именно наша страна. Примечательно, что все из запланированных для посещения министром стран после завоевания независимости в той или иной форме провозглашали цель построения социалистического общества, а их правящие партии сохраняют в своих программах левые, марксистские идеи.

Советский солдат в Анголе

В том, что некоторые из находившихся в условиях традиционного общества африканских стран вставали тогда на путь построения основ социализма, не было искусственности. И не потому, что в обстоятельствах холодной войны у них не было другого выбора, — он был. Просто это был бы выбор в пользу неоколониализма, нового поглощения западным миром, и примеров тому немало. В свою очередь, выбор в пользу социалистической модели давал африканцам возможность творить самостоятельную политику, сохранять свою самобытную культуру, развивать своё общество в соответствии со своими традициями. И делать всё это, приобщаясь ко всему тому огромному объёму культуры, знаний, политического ресурса и экономических возможностей, который открыла им наша страна.

Именно поэтому сотрудничество с ними во времена СССР носило системный и многосторонний характер. И именно поэтому те силы, которые привели свои народы к независимости, смогли сохранить за собой власть в сложный период, когда великий союзник в лице Советского Союза ушёл с международной арены, а его продолжатель — Российская Федерация — оказался далеко не на высоте в своих внутренних и мировых делах.

Период, который условно можно назвать «уходом» или «отсутствием» России в Африке, продолжался более десяти лет: с конца 1980-х до начала 2000-х годов. В 2000 году МИДом России была подготовлена новая концепция африканской политики, которая исходила из того, что решение задачи преодоления однополярного мирового устройства предусматривает необходимость восстановления нашей страной прочных политических и экономических связей со странами Африки.

В это время стали возобновляться российско-африканские политические контакты на высоком и высшем уровне. В 2006 году Владимир Путин побывал в ЮАР и Марокко. В 2009 году Анголу, Египет, Намибию и Нигерию посетил Дмитрий Медведев. Неоднократно с визитами в африканских странах побывал Сергей Лавров.

Возвращение России в Африку шло неровно, и дело тут не только в нехватке ресурсов. Что хуже — не хватало политической последовательности и воли, как в случае с попустительским голосованием в Совете Безопасности ООН в 2011 году по ливийской резолюции, облегчившим США решение задачи по ликвидации народной политической системы Муамара Каддафи и последовавший разгром этой страны. Такие поступки не проходят бесследно, особенно для обострённого столетиями белой эксплуатации африканского сознания.

Муамар Каддафи

На волне интереса Российского государства к возвращению тех позиций, которые наша страна имела на Африканском континенте до 1991 года, российские частные и государственные компании активизировали свою работу в Африке. В значительной мере их интерес был связан с разработкой различного рода минеральных ресурсов, особенно тех видов стратегического сырья, которые после развала СССР оказались для нашей промышленности в дефиците. Это марганцевые, урановые, хромовые и титановые руды, а также бокситы. Небезынтересными для нас, естественно, являются и африканские запасы нефти и газа.

Именно об этом, как следует в упомянутом материале МИД, пойдёт речь на переговорах Сергея Лаврова в Луанде, Виндхуке, Мапуту, Хараре и Аддис-Абебе, но не только. Если говорить об экономике, то это энергетика, включая ядерную, транспорт, сельское хозяйство, банковское дело, связь и телекоммуникации. Восстанавливает наша страна и такие важные направления сотрудничества, как здравоохранение и подготовка для своих партнёров в Африке их национальных кадров в российских учебных заведениях, помощь им в сфере образования и науки.

Ещё большее значение в современных обстоятельствах международной жизни имеет политическая составляющая визита российского министра. Руководители Анголы, Намибии, Мозамбика, Зимбабве и Эфиопии, как и многих других стран Африки, имеют схожее с нами восприятие происходящих в современной международной жизни процессов, и в этом нет ничего удивительного: нашему внешнеполитическому взаимопониманию и сотрудничеству не один десяток лет. Поддержка ими инициатив России, направленных на формирование справедливого мирового порядка, создание прочных гарантий против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, реальна и важна для нашей страны. Тесное взаимодействие с ними в ООН и в рамках других международных организаций и форумов давно даёт взаимно полезные плоды. Россия в свою очередь готова оказать поддержку их усилиям в урегулировании конфликтов в важных для них «горячих точках», обеспечение устойчивого социально-экономического развития всего Африканского континента. Немалое значение имеет также обмен опытом и совместные действия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Осталось добавить то, что в сообщении МИД не фигурирует, но очевидно подразумевается. Со всеми из стран, в которых побывает Сергей Лавров, в период существования СССР у нас имелось плотное сотрудничество в военной сфере. В постсоветский период оно значительно сократилось, но так или иначе, в силу большого количества наших вооружений и техники, поставленных ранее и нуждавшихся в обслуживании, поддерживалось. Сегодня оно вновь начинает развиваться, и это важный аспект двусторонних связей не только с точки зрения интересов российских производителей, но и под углом зрения активной конкуренции за позиции на континенте, которую ведут все современные мировые центры влияния.

Итак, начинающийся визит министра — хороший повод не только поговорить о настоящем, но и вспомнить о том, что наша страна сделала в Африке в ключевой период её развития. Дело освобождения народов мира, которое с первых лет своего существования и на протяжении всей своей истории делал Советский Союз, — это одно из величайших культурно-исторических свершений, которым у нас всегда будут основания гордиться. Это, однако, был не просто альтруизм или, как мы тогда говорили, наш интернациональный долг. Это было долгосрочное вложение культурного и политического капитала. Африканские элиты, в том числе и в перечисленных странах, помнят, благодаря кому они смогли обрести независимость, выжить и удержать власть. Помнят об этом и народы соответствующих стран: такой помощи на пути развития их независимой государственности, да и их собственного культурного возрастания не оказала ни одна страна мира.

Африка борется, Африка победит! Советский плакат

В широком смысле эти заделы дают возможность России при желании «вернуться в Африку» в той мере, в которой это было бы ей на благо в современных обстоятельствах. В конкретной привязке к начинающемуся визиту — рассчитывать на дополнительную расположенность и доверие. Советский «багаж» в этом случае оказался прочным.