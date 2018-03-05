Администрация президента США Дональда Трампа справедливо может похвастаться тем, что смогла развить курс бывшего главы Белого дома Барака Обамы в уничтожении террористов в Сирии и Ираке. Теперь же, когда эта промежуточная цель достигнута, пришло время для создания серьезной стратегии решения более широкой задачи окончания войны. Если этого не будет сделано, продолжатся страдания мирных жителей, террористы могут вновь захватить огромные территории, тогда как у Ирана и шиитской «Хезболлы» появятся более обширные возможности для расширения своего влияния в арабской республике за счет союзников Вашингтона, пишет Майкл О’Ханлон в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Так, эксперт Брукингского института отмечает, что в своей речи в Стэндфордском университете глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон сделал в этом направлении первых шаг, очертив несколько принципов разработки более многосторонней стратегии США по Сирии. В частности, он указал на продолжение военного противодействия филиалам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), развитие дипломатического процесса под эгидой ООН в Женеве, целью которого является создание нового правительства в стране, сокращение влияния Ирана, возвращения беженцев на родину, а также указал на необходимость сделать все, чтобы в Сирии не было оружия массового поражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Тиллерсон также пообещал продолжить оказывать помощь в стабилизации — военными, дипломатическими и экономическими инструментами — той части Сирии, которая не находится под контролем президента страны Башара Асада. Дипломат подчеркнул, что сирийский лидер не получит поддержки в восстановлении тех частей республики, которые он по-прежнему контролирует. Тиллерсон также указал на то, что Вашингтон примет во внимание опасения Турции относительно курдских автономии и террористических группировок, и пообещал расширить применение местных режимов прекращения огня для сокращения жертв среди мирного населения.

Тем не менее в рамках действительно серьезной стратегии нужно делать больше. В первом проекте заслуживающей внимания многосторонней стратегии Тиллерсона по Сирии имеются просчеты и недостатки. В целом, если их исправить стратегия США будет носить более реалистический, более сильный и действенный характер. В частности, в нее необходимо внести три изменения.

Во-первых, Вашингтон должен реалистично подойти к политическому аспекту сирийского конфликта. Так, стране необходимо отказаться от убежденности, что в рамках переговорного процесса под эгидой ООН можно добиться отстранения Асада от власти в пользу демократического и более представительного правительства. Для Асада подобный шаг будет означать поражение тогда, когда победа уже близка. Поскольку сам он из алавитского меньшинства, любое правительство, составленное из представителей большинства, почти наверняка будет означать отстранение от управления страной его близких союзников и повышение рисков ответных действий против него.

Автор подчеркивает, что, хотя Асад и должен уйти со своего поста, Вашингтон должен согласиться на то, чтобы Асад мог выбрать себе преемника. Белый дом также должен гарантировать четкое распределение ролей в ходе разделения власти и включения всех крупных групп в то или иное соглашение.

Youtube.com Асад

Во-вторых, США и их партнеры должны повысить интенсивность оказания помощи освобожденным и автономным районам. Недостаточно направить им несколько миллионов долларов через фонд USAID. Для восстановления домов, школ и больниц, для создания способных защитить себя сил, которые бы больше походили на полицейские подразделения, нежели на оппозиционные группировки, нужны огромные суммы, в том числе от стран Персидского залива, ЕС, Японии и Всемирного банка.

Определение путей, по которым эти спонсоры смогут направить средства неофициальным формированиям внутри суверенного государства в обход правительства страны, является сложной задачей, решать которую пока никто не начал. Впоследствии также могут потребоваться неформальные миротворческие меры для создания буферных зон между автономными зонами и удерживаемыми «режимом» территориями на севере и юге страны.

Тем не менее эти средства не должны направляться Асаду или регионам, находящимся под его контролем, до тех пор, пока он не откажется от власти. Исключением могут быть незначительные суммы гуманитарной помощи, направляемые после того, как он начнет соблюдать режимы прекращения огня.

Наконец, если целью США действительно является разработка стратегии, основанной на помощи автономным зонам в самоуправлении, тогда Вашингтону необходимо более четко ответить на вопрос о курдах, поскольку Турция и впредь будет расценивать любую такую стратегию как фундаментальную угрозу своей безопасности. Так, одним элементом этого подхода должно стать долгосрочное присутствие американских военных на севере Сирии, где они будут следить за тем, чтобы не происходил обмен бойцами и оружием между Отрядами народной самообороны (YPG) в Сирии и Рабочей партией Курдистана (РПК) в Турции.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Еще одним условием должно стать недвусмысленное заявление Белого дома, что у курдов должно быть по меньшей мере две отдельные автономные зоны, между которым на неопределенный срок помещаются турецкие военные. В таком случае некурдские города, расположенные в этих зонах, должны также иметь определенную долю дополнительной автономности.

Однако США могут пойти и дальше, выступая за более широкую панкурдскую политику, в рамках которой Вашингтон должен дать понять, что не будет поддерживать никакой курдской независимости в любой части Ближнего Востока. В практическом смысле США не будут делать этого и так, однако до сегодняшнего дня Белый дом избегал делать столь жесткие заявления. Пришло время занять четкую позицию в этом вопросе.

Даже с учетом указанных выше улучшений в стратегии, заключает автор, Сирия останется крайне сложной проблемой на протяжении большей части нынешнего президентского срока Дональда Трампа. Мало радоваться поражению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После семи лет конфликта пришло время реалистической и всесторонней стратегии по стабилизации Сирии.