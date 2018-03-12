В Свердловской области шесть дней назад у семьи Савченко отняли пятерых детей. Отняли хладнокровно, цинично, не представив никаких документов, на основании которых были произведены столь радикальные действия. С 26 февраля дети находятся в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы, на одном этаже с туберкулёзным отделением, и, несмотря на то, что законность их нахождения там под вопросом, всех ответственных лиц, по всей видимости, устраивает такое положение вещей.

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Со стороны это может показаться дикостью, но именно так развиваются события. Приходят чиновники опеки и сотрудники полиции, отбирают детей, не предъявляют никаких постановлений и обвинений, ссылаются на поступивший сигнал и необходимость проведения проверки и… неделю держат детей (14, 8, 6, 4 и 2 лет) в больнице. И такое может случиться с каждой семьёй, потому что всё это называется ювенальная юстиция, которой в нашей стране «как бы нет».

Слезы ребенка

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Ювенальная юстиция — это система законов, в которой права ребёнка ставятся выше прав семьи. При этом права ребёнка определяют чиновники из опеки на своё усмотрение и при необходимости отнимают детей во внесудебном порядке. А ювенальная юстиция — это запрет на воспитание, так как с точки зрения ювенала любое воспитание нарушает права ребёнка. Сделали дочери внушение — «психологическое» насилие, запретили пользоваться компьютером и не дали денег на кино из-за невыученных уроков — совершили «экономическое» насилие» над ребёнком, шлёпнули за то, что сын украл мелочь из кармана, — совершили физическое насилие над заведомо слабым «из личной неприязни». Это нам с вами кажется, что мы воспитываем детей, хотим сделать их лучше, чтобы хорошо учились и выросли добропорядочными честными гражданами, а поборники ювенальной юстиции уверены, что самые большие враги детей — их собственные родители. И в этом смысле инцидент в Карпинске — образцово-показательный шаблон реализации ювенальных технологий в России.

Семья под прицелом

Светлана и Иван Савченко сошлись в 2011 году, после того как она рассталась с предыдущим мужем. Он много пил, распускал руки и в итоге был лишён родительских прав. Иван, который освободился после отбывания наказания за имущественное преступление (кража), поселился в общежитии. Они начали встречаться и вскоре поженились, а когда Светлана забеременела, приобрели дом на материнский капитал. Дело в том, что у Светланы Савченко уже было четверо детей от предыдущего брака.

Гром грянул летом 2013 года. Пока Иван был на работе, в дом пришли сотрудники опеки и полиции. Они забрали детей и Светлану Савченко, которую буквально заставили оговорить мужа и обвинить его в побоях детей, в ином случае ей угрожали, что и она «останется без детей». Сразу после инцидента семья обратилась за помощью в Общероссийскую общественную организацию защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), и вскоре Светлана с детьми вернулась домой. Несмотря на то, что впоследствии она отказалась от своих показаний, заявив, что они были сделаны под давлением, Иван был осуждён на условный срок и впоследствии попал под амнистию.

George Hodan Детские руки

В тот год мне довелось побывать в Карпинске и познакомиться с семьёй Савченко. Нуждались ли они в помощи? Да. Выросшие сами в неблагополучных семьях, Светлана и Иван, безусловно, привнесли весь свой багаж прошлых лет и в свою семью, но… Они очевидно искренне пытались построить крепкую «ячейку общества», оба к алкоголю относятся негативно, по мере своих сил исполняют свои родительские обязанности. Всё это не без проблем, но когда вместо помощи от «социальной защиты» вы получаете преследования, грубое вмешательство в семью, личную жизнь и уголовное дело, то приходится постоянно защищаться, а не решать пресловутые проблемы «социализации».

Уже в прошлый визит в Карпинск меня смутили заявления сотрудниц опеки и попечительства, которые рассказали, что «вся проблема в Иване» и, мол, если бы Светлана рассталась с ним, то всё было бы хорошо. Как при этом должна жить многодетная мать с грудничком на руках, этих сотрудниц вовсе не беспокоило. А Иван честно тащит свою лямку отца и отчима. Он все эти годы исправно ходит с детьми (со старшими, которые от другого брака Светланы) в инстанции и учреждения. И, по его словам, всё это могут подтвердить люди, чиновники и врачи, с которыми приходится контактировать.

Сама Светлана говорит про Ивана, что он «строгий папа», но любит всех детей в семье, как родных, так и «чужих». При этом стоит отметить, что на данный момент Светлана Савченко получает 11 тыс. рублей пособий на всех несовершеннолетних детей, и как жить, если семья останется без кормильца, она не представляет.

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!»

История получила продолжение в конце февраля 2018 года. Вечером 26 февраля в 20:50 по местному времени в дверь постучали сотрудники управления социальной политики по городу Карпинску в сопровождении четырёх сотрудников патрульно-постовой службы и двух представителей подразделения по делам несовершеннолетних.

Как сообщил Иван Савченко, они буквально вломились в квартиру и в ультимативной форме потребовали одеть детей для доставки их в городскую больницу. На протест родителей они попросили «не усугублять ситуацию» и пригрозили Ивану тем, что заберут и его, только не в больницу, а в полицию. Сам Иван, памятуя о том, что имел проблемы с законом, не стал оказывать никакого сопротивления, а позвонил на горячую линию РВС и по инструкции оператора сделал видеозапись отбирания. Увидев это, сотрудница управления социальной защиты Ольга Ивановна Феликс заявила, что запись «незаконна». И это крайне странное заявление, так как каждый гражданин в собственном доме вправе вести аудио или видеозапись. А вот действия сотрудников соцзащиты, действительно, вызывают вопросы.

Никаких документов или постановлений они не представили. После отбирания детей никаких «бумаг» не составили и не предложили написать. Уходя, они велели матери прийти на следующий день в органы опеки и попечительства, чтобы написать «добровольное» заявление на помещение всех детей в социально-реабилитационный центр. Что это значит? Это значит, что если мать подписала бы подобное заявление, то сотрудники соцзащиты ссылались бы на то, что «она сама попросила» поместить детей в центр «для оказания социальной реабилитации».

А вот теперь их действия вызывают вопросы. Как называется отбирание детей без законных оснований? Правильно, похищение. Если сотрудники соцзащиты ссылаются на полицейскую проверку по факту сигнала в органы полиции, то почему забрали детей, а не «виновника торжества»? И, простите, если детей забирали только для того, чтобы провести в рамках проверки экспертизы и опросы (всё это можно сделать за пару дней), то почему их до сих пор держат в больнице? Они что, заложники? Как бы то ни было, соответствующие запросы были отправлены общественниками во все инстанции, но на данный момент официальных ответов не получено.

А что произошло?

Учитывая то, что официальные структуры либо «играют в молчанку», либо представляют дозированную информацию, мы вынуждены самостоятельно разбираться, что всё-таки произошло? На данный момент известно, что в органы полиции позвонил ребёнок и сообщил о том, что в семье якобы били детей. Кто звонил — не уточняется. Более того, в органы опеки ранее поступал сигнал о том, что у одного из детей в конце января был синяк под глазом. Как сообщили родители, всё произошло случайно: дети играли, и один из них ударился. При этом Иван Савченко вообще находился в больнице и узнал об этом после выписки.

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А вот в госпиталь он попал после того, как 23 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на него напал 20-летний старший сын жены Олег (он же родной брат 14-летней дочери). Он нанёс Ивану ножевые ранения со спины и в область сердца. На данный момент возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщила Светлана Савченко, вероятнее всего, звонок 26 февраля сделала подружка её 14-летней дочери, которая при этом ещё как раз дружит с её старшим 20-летним сыном Олегом. При этом нельзя исключать вариант, что и сама дочь могла инициировать звонок на горячую линию. Дело в том, что у неё и Ивана Савченко действительно был до этого конфликт, когда он запретил ей встречаться с мальчиками, которые у Ивана не вызвали доверия. Поначалу ей разрешили даже пригласить их домой, но они вели себя шумно, устроили потасовку, чем создали для семьи и других детей неудобства. Их попросили на улицу, а 14-летней дочери запретили с ними встречаться.

Связаны все эти случаи или нет, утверждать нельзя. Но совершенно точно ясно, что анонимный звонок (а сейчас чуть ли не в каждой школе размещают объявления с номерами «телефонов доверия») стал причиной вторжения в семью, после чего детей просто забрали, по сути, ничего не поясняя.

Анонимный звонок

Ювеналка как она есть

В итоге мы имеем все проявления пресловутой ювенальной юстиции. Действия сотрудников управления социальной защиты имеют все признаки превышения должностных полномочий и самоуправства. Светлане Савченко чиновницы заявили, что детей вернут только в том случае, если Иван Савченко покинет семью и переселится. А что это как не вторжение в частную жизнь? И как быть Светлане одной с детьми от 2 до 14 лет? И хотя на данный момент, по всей видимости, никакого уголовного дела против Ивана не возбуждено, но причиной инцидента, вероятно, стало именно то, что он воспитывал детей, то есть не проявлял равнодушия к их судьбе, но с точки зрения ювенального сознания «он совершал насилие».

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На данный момент родители и общественники пишут во все возможные инстанции, чтобы получить ответы. За что изъяли детей, на каком основании их удерживают в больнице, когда их вернут и кто понесёт ответственность за то, что дети понесли страдания после того, как были разлучены с матерью? И несмотря на то, что дети уже неделю находятся в больнице, с ответами никто не торопится, хотя многие ответственные чиновники любят неустанно повторять, что приоритетом их деятельности является защита прав несовершеннолетних.