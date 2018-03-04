В недавнем Послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию мое внимание в первую очередь привлекло сообщение о разработке и принятии на вооружение принципиально новой ракетной и другой военной техники, по тактико-техническим показателям значительно превосходящей находящиеся на вооружении у потенциального противника — США — образцы. Показатели эти настолько впечатляющие, что президент даже счел необходимым подчеркнуть, что сказанное им «не блеф».

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Путина

Сказал он это не случайно, ибо, видимо, ожидал, что именно в этом его могут обвинить как за рубежом, так и в нашей стране. И не ошибся — обрушился шквал обвинений в стремлении выдать желаемое за действительное, запугать всех и вся, предстать главнокомандующим армии, способной преодолеть любые оборонительные системы противника. Посыпались обвинения в дилетантстве, отсутствии понимания законов физики, излишней доверчивости к военным, которые-де «подставили» своего главнокомандующего, клюнувшего на их «мультфильмы».

Не будучи специалистом по современной военной технике, не могу комментировать ни сказанное о новом оружии президентом, ни критику его опровергателей. Скажу лишь, что считаю сделанные заявления правильными и своевременными. Даже если военная техника, о которой говорит президент, является экспериментальной и пока не находится в войсках, противник должен знать, что «разорванная в клочья» экономика России, по крайней мере ВПК, способен не только поддерживать ракетно-ядерный паритет, но и создавать новые образцы оружия, позволяющие отбить охоту у потенциального противника, да что там, нагло, вопреки соглашениям, обложившего РФ по ее периметру врага, попробовать проверить обороноспособность вооруженных сил РФ.

Карикатура Противостояние

Ну, а что касается «блефа», то в военном деле это называется по-другому — маскировка, военная хитрость, введение противника в заблуждение и др. И ничего постыдного в этом нет, ибо это признанные в мире важные элементы военной стратегии и военного искусства. Никто же не осуждает военачальников за использование макетов ракет, танков и артиллерии. Отнюдь не исключаются подобные методы и в политике и дипломатии, тем более, когда речь идет о войне и мире.

Вовсе не желая проводить исторические параллели, тем не менее напомним, как пользовался этими кому-то кажущимися «безнравственными» методами, например, Никита Хрущев. Во времена его правления взаимное запугивание широко использовалось как советским, так и американским руководством. Начав производство в СССР межконтинентальных баллистических ракет, советский лидер широковещательно заявлял: «Пусть в Пентагоне не забывают, что, как показали последние испытания, у нас имеются ракеты, способные попадать точно в заданный квадрат на расстоянии 13 тысяч километров». И это говорилось про еще несовершенные ракеты, которые производились в небольшом количестве и имели конструктивные изъяны. Тем не менее Никита Сергеевич создавал образы массового изготовления в СССР МБР, заявляя, что «…советские заводы могут производить ракеты, как сосиски». Так это или не так, поди, проверь.

Для тех, кому не нравится такая спецпропаганда, сообщим, что американцы пользовались ею столь же широко. Помощник министра обороны Росуэлл Гилпатрик пугал Москву: «Наша страна обладает ядерными силами возмездия такой смертоносной мощи, что любой шаг противника, который заставит ввести их в действие, станет для него самоубийственным».

Иллюстрация из американских СМИ Дистанция от Кубы до крупных городов США

Конечно, долго блефовать о наличии всесокрушающего оружия без подтверждения его наличия сложно и опасно. Именно поэтому Хрущев распорядился сразу после создания осуществить испытание водородной «Царь-бомбы» до того, как аналогичная бомба была изобретена и испытана в США. Блеф опасен потому, что, запугав противника, можно подтолкнуть его на превентивные действия.

Как сообщает один из источников, служба внешней разведки докладывала Хрущеву, что, по мнению руководства США, их «преимущество временное, и через некоторое время Советы накопят достаточное количество ракет. Пока же Штаты могут эффективно использовать свою бомбардировочную авиацию для уничтожения советских ракетных баз и других военных объектов». Советской разведке удалось добыть американский документ, который гласил: «Существующее в настоящее время соотношение сил между США и СССР в военной области позволяет Соединенным Штатам рассчитывать в случае войны на успех. Через некоторое время положение изменится в пользу Советского Союза. Исходя именно из этих предпосылок, руководящие круги Пентагона хотели бы развязать превентивную войну против Советского Союза». Именно испытание «Царь-бомбы» охладило «руководящие круги Пентагона».

Хотелось бы верить, что опыт прошлого учитывается современным руководством России, и в соответствующее время наши заокеанские «партнеры» получат возможность убедиться в подлинности нового российского оружия и начнут относиться к нему не как к нарисованным мультфильмам.