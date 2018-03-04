



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Заявление турецких вооруженных сил об операции в Африне

Согласно информации TR724, турецкие вооруженные силы с начала операции «Оливковая ветвь» в Африне нейтрализовали 2184 террористов. В заявлении начальника генерального штаба говорится о том, что операция, начавшаяся 20 января, проводится с целью обеспечения безопасности и стабильности на границах и в регионе, а также для уничтожения террористов, принадлежащих к «Демократическому союзу», «Отрядам народной самообороны», Рабочей партии Курдистана, Союзу общин Курдистана и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе Африн на северо-западе Сирии, и спасения братского и дружественного народа от насилия и преследования. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в своей речи отметил, что с первого дня операции в Африне погибло «157 человек, из них 41 — представители турецких вооруженных сил и 116 — Свободной армии Сирии».

США могут ввести санкции в отношении Турции из-за С-400

По сообщению Shaber3, официальные представители государственного департамента США заявили о том, что в связи с поставкой систем ПВО С-400 Турция может столкнуться лицом к лицу с санкциями Соединенных Штатов. В то время, как активно принимаются меры по преодолению кризиса между Турцией и США, власти Вашингтона представили новый подход, привлекающий внимание. США, желающие, чтобы Турция отказалась от покупки у России систем С-400, предложили Анкаре совместное производство новой системы ПВО. Госдепартамент организовал встречу группы представителей европейской прессы со спикерами Пентагона и госдепа, где были сделаны заявления по поводу политики в отношении НАТО администрации США. Один из представителей американской администрации, подчеркивая угрозу, которую Москва представляет для альянса, а также значение преодоления кризиса между США и Турцией, сделал следующие заявления: «К 2024 году НАТО приняло решение довести соотношение расходов на оборону и ВВП до 2%. Больше всего расходы стали увеличиваться у тех стран, которым угрожает Россия. И проблема здесь не только в «больших тратах».

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Строгое предупреждение Турции от США

Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт напомнила о том, что решение о «30-дневном прекращении огня для осуществления гуманитарной помощи», принятое Советом Безопасности ООН, охватывает всю Сирию. Она призвала Турцию, осуществляющую операцию «Оливковая ветвь» против «Отрядов народной самообороны» в Африне, «внимательно прочитать» постановление о прекращении огня, единогласно принятое 15 членами СБ ООН. Науэрт отметила следующее: «Россия, выступая против решения о прекращении огня, продолжает поддерживать режим Асада. Это большая проблема. Прекращение огня для осуществления «гуманитарной помощи» охватывает всю страну. Только ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фронт ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанные с ними группы и люди находятся за пределами режима прекращения огня».

U.S. Army Турецкие солдаты

У знаменитого дирижера был изъят паспорт

Как сообщает SonDakika.com, судьба директора оркестра Измирского государственного театра оперы и балета Ибрагима Языджи, который отстранен со своей должности указом с силой закона, сейчас находится в центре внимания немецких СМИ. Немецкая газета Braunschweiger Zeitung объявила о том, что всемирно известный дирижер не может попасть на свои концерты за границей из-за конфискации паспорта. Журналист Андреас Бергер написал в своем материале: «Проблема с паспортом стала тонким намеком после того, как друг и соотечественник директора турецкого оркестра Фазыл Сай не смог исполнить «Стамбульскую симфонию» в государственном театре. Конечно, все те, кто выступает против всё более и более произвольного стиля управления президента Эрдогана и его Партии справедливости и развития, должны пробудиться и принять во внимание этот намек. То, что нам сообщил Языджи по телефону, нас совсем не порадовало. Он сказал: «Год назад меня отстранили от должности директора оркестра в Измирском театре оперы и балета. Я думал, что это была просто какая-то ошибка, потому что я никогда не выступал против закона и не делал никаких подобных заявлений. Мы живем при демократическом строе. Конечно, я высказал свои идеи и поделился ими в социальных сетях. Были времена, когда я критиковал правительство, но это вполне нормально в условиях демократии». Официально не было названо никаких причин увольнения».

80 женщин, находящихся под стражей, подвергались пыткам

Согласно материалу SonDakika.com, существуют предположения о том, что 80 девушек, находящихся под стражей в полицейском управлении города Мерсин, среди которых также есть школьницы старших классов и студентки, подвергались пыткам. В группе арестованных присутствует мать двухмесячного ребенка. Мать и ребенок находятся под стражей в течение четырех дней. Утверждается, что женщин арестовали за то, что они продавали приготовленную дома еду по причине затруднительного положения их семей. 15-летняя школьница в одиночку содержится под стражей в Детском отделении полиции. «Если нужно, бросьте меня в тюрьму, но не оставляйте здесь одну», — умоляет девочка.

Салих Мюслим задержан в Праге

По сообщению CNN Turk, экс-лидер «Демократического союза» Салих Мюслим, имя которого было внесено Турцией в «красный бюллетень», был задержан в Праге. Посол Турции в Праге Ахмет Неджати заявил о том, что Анкара направила министерству иностранных дел Чехии запрос об экстрадиции преступника. Имя бывшего главы «Демократического союза» находится в «красном бюллетене» разыскиваемых «террористов», за которое министерство внутренних дел Турции обещает награду в 4 миллиона лир. Согласно газете Hurriyet, чешская пресса сообщила о том, что Мюслима хотят обменять на двух чешских граждан, задержанных в Турции за сотрудничество с РПК.

И освобожден!

Как передает Shaber3, несмотря на запрос об экстрадиции из Анкары, пражский суд освободил Мюслима. Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль выступил с заявлением в отношении освобождении экс-главы «Демократического союза». По его словам, «мы не согласны и категорически не принимаем это решение. Мы будем использовать все наши права, которые нам обеспечивает международное правосудие. По политическим причинам не было вынесено решение об аресте. Мы ожидаем компенсации этой ошибки от наших партнеров». МИД Турции опубликовало письменное заявление: «Отказ чешского суда от временного задержания лидера террористической организации «Демократический союз», которая является сирийским представительством РПК и Союза общин Курдистана, показывает разногласие чешской судебной системы с международным правом и отсутствие ответственности в борьбе с терроризмом».

Удар по двум депутатам ДПН

Согласно газете BirGün, вице-президент прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Ахмет Йылдырым и депутат от ДПН Ибрагим Айхан лишены своих мандатов в связи с выдвинутым обвинением и наказанием в виде лишения свободы. Причиной отстранения Йылдырыма был названо «оскорбление президента», за которое он получил 1 год и 2 месяца тюремного заключения (вице-президент ДПН назвал Эрдогана «сумасшедшим султаном во дворце»). Впервые в истории парламента депутат был лишен своего статуса по такой причине. В свою очередь, причиной задержания и отстранения Айхана является публикация им в социальных сетях фотографии Азиза Гюлера, бойца Объединенных свободных сил (BÖG), скончавшегося в Сирийском Курдистане, что было оценено как «пропаганда террористической организации», за которую депутату был назначен 1 год и 3 месяца лишения свободы. После лишения мандатов Йылдырыма и Айхана депутаты ДПН покинули генеральную ассамблею парламента.

Умер от пыток, реабилитирован посмертно

Газета Cumhuriyet рассказывает, что преподаватель Гёкхан, погибший в результате пыток во время заключения, спустя полтора года был восстановлен в должности по причине «ошибочного ареста». После попытки государственного переворота 15 июля 2016 года Гёкхан провел 13 суток под стражей. Как утверждается, он был замучен до смерти, его хотели похоронить на кладбище для предателей. Управление по делам религии даже не разрешило провести похоронную молитву. Спустя 1,5 года судом было установлено, что преподаватель не виновен, и его восстановили в должности. Этот случай был назван пиком несправедливости, царящей в Турции.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецкой тюрьме

«Иран создал новую базу в Сирии»

Согласно CNN Turk, Иран, который заявил о себе в Сирии с помощью революционной гвардии и сил «Кудс», основал еще одну военную базу недалеко от столицы Дамаска. Интернет-сайт американского канала FOX, который первый сообщил об этом, опубликовал спутниковую фотографию, полученную из западных разведывательных источников, на которой предположительно изображена база. Она управляется иранскими силами «Кудс» и расположена примерно в восьми милях от Дамаска. Согласно разведке, ангары на базе оснащены реактивными снарядами, способными нанести удар по Израилю. Спутниковые снимки другой базы, похожей на эту, предстали перед общественностью в прошлом году. Сооружение, находящеся к югу от Дамаска, в декабре было разрушено израильскими ракетами типа «земля-земля».

Джихадисты пойманы в Шанлыурфе

По сообщению CNN Turk, группа из 31 человек, незаконно проникшая из Сирии в Турцию, среди которых находились лица из «красного бюллетеня» Интерпола США, была обнаружена в городе Акчакале провинции Шанлыурфа. В рамках расследования прокуратуры Шанлыурфа были проведены работы сил безопасности в отношении лиц, обвиняемых в оказании помощи и связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Саргсян отменил сделку с Турцией

По информации Sputnik, президент Армении Серж Саргсян объявил об отмене протокола о нормализации отношений с Турцией, подписанного в 2009 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимир Акопян, выступая на государственном телевидении Армении. Протоколы, предусматривающие нормализацию отношений Армении с Турцией, были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе министрами иностранных дел обеих стран Ахметом Давутоглу и Эдвардом Налбандяном. Впоследствии они должны были быть одобрены парламентами двух стран, однако не были представлены после того, как Анкара выставила условия в отношении Нагорного Карабаха.

President.am Серж Саргсян

Ответ Путина США по поводу ядерных ракет

Hürriyet пишет, что президент России Владимир Путин в прямом эфире заявил: системы противоракетной обороны НАТО и США оказались неэффективны перед созданной Москвой военной технологией. Путин также добавил, что Россия готовится к созданию крупной ядерной ракеты, способной поразить все точки планеты. Президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва разрабатывает ракетные комплексы, которыми не располагает никакая другая страна в мире. И добавил, что в конце 2017 года Россией были проведены испытания новой ядерной ракеты, которая сможет достичь практически всех уголков земли. Путин отметил, что Москва не намерена нападать на какую-либо страну, однако не постесняется отреагировать на любые ядерные атаки против нее самой. Подчеркивая, что Россия «обеспокоена» новой ядерной доктриной Соединенных Штатов, президент заявил, что Москва будет прибегать к ядерному оружию лишь в случае нападения. Путин также затронул тему новых российских ракетных систем. По его словам, уничтожить новые виды ракет с помощью систем противоракетной обороны будет гораздо сложнее, чем прежде.

Реакция НАТО

CNN Turk передает, что НАТО сделало заявление в ответ на послание российского президента Федеральному собранию. «Угрожающие заявления России в адрес членов альянса неприемлемы и могут причинить вред», — заявили там. «Мы отметили заявления, сделанные президентом Путиным 1 марта», — говорит пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Лунгеску несколько раз подчеркнула тот факт, что система противоракетной обороны НАТО не нацеливается на Россию, а обеспечивает защиту от угрозы баллистических ракет, которые могут появиться из-за пределов евроатлантического региона. Отмечая, что НАТО является оборонным альянсом, готовым защищать всех своих союзников от любых видов угроз, Лунгеску заявила: «Мы не хотим новой холодной войны или гонки вооружений».

Операция по поддержанию мира и 50 тысяч полицейских

По сообщениям sondakika.com, в рамках запущенной в Турции «операции по поддержанию мира» полицейские проводят поиски во всех уголках страны. Она идет при поддержке морского и воздушного сообщения. Группы службы безопасности в рамках операции проводят проверки в густонаселенных районах. Подозрительных граждан проверяют, автомобили досматривают. Целью действий, в которой участвуют 50 тысяч сотрудников полиции, является предотвращение возможных террористических актов и обеспечение общественной безопасности.