Долгое время YouTube был площадкой, где большую часть контента создавали совсем ещё юные блогеры. Однако мир меняется, и этот видеохостинг — вместе с ним. Он стал популярным для обсуждения остросоциальных, политических проблем, на YouTube уже давно можно увидеть взрослых, умудрённым опытом людей из совершенно разных областей нашей жизни, которые не боятся пробовать себя в качестве видеоблогеров.

Скриншот видео Павла Астапова Павел Астапов

В этот раз мы решили рассказать об одном из них — бывшем школьном учителе Павле Астапове. Ему немного за 30, а на своём канале он рассуждает о психологии, политике, проблемах современного общества и многом другом. У Павла — почти 11 тысяч подписчиков, а общее количество просмотров его видео перевалило за 360 тысяч.

Не могу сказать, что работа моей матери в школе как-то повлияла на мой выбор профессии. Просто к 11 классу я понял, что хотел бы связать свою жизнь с делом, которое бы приносило пользу окружающим. А тут, на мой взгляд, врачи и педагоги вне конкуренции: именно от них во многом зависит настоящее и будущее общества.

Русский язык и литературу. 8 лет.

Не думаю, что проблемы, с которыми сталкивается молодой специалист, переступающий порог школы, зависят от пола. Тут, на мой взгляд, мужчине даже проще: в российских школах такой дефицит представителей сильного пола, что дети тут же одаривают тебя тонной внимания.

Естественно, любому учителю приходится пройти «проверку на вшивость»: школьники в обязательном порядке попытаются сесть тебе на шею и устроить на уроке «восстание рабочих и крестьян». И вот от того, как ты себя поведешь, что позволишь, сможешь ли установить дисциплину и одновременно стать другом, и зависит твоя дальнейшая жизнь в этом классе.

Главная же проблема, с которой сталкиваются недавние пятикурсники, — это огромное количество бумаг, заполнять которые в педагогических вузах, увы, не учат. А в современном обществе, как мы все знаем, без бумажки ты… И вот тут уже всё зависит от администрации школы: поддержит ли, объяснит ли или просто будет с интересом смотреть, как молодой педагог тонет в море бумаг и уроков. У меня, к примеру, в первый год было почти 30 уроков в неделю, и этот период я до сих пор вспоминаю с содроганием.

Начнем с положительных моментов, их, пожалуй, было больше. Конечно же, это общение с детьми, даже после уроков в моем кабинете всегда были слышны голоса учеников: в обязательном порядке кто-нибудь придет что-то рассказать или поинтересуется, нужна ли помощь. Я уже говорил: дети любят молодых педагогов.

Я достаточно творческий человек, поэтому мне было очень интересно проводить различные литературные викторины, КВНы, готовиться вместе с классом к спектаклям (какое-то время я вел театральный кружок). Учитель — это творческая профессия, ты должен быть в какой-то мере актером, и это здорово.

Все наслышаны о трудностях работы в женском коллективе, но у меня сложились отличные отношения с коллегами. Поэтому обидно было прощаться не только с учениками, но и друзьями-педагогами.

Что же касается минусов… Опустим нагрузку, тетради, ненормированный рабочий день. Я никогда не понимал, почему ученик курит вечером у своего дома, а виноват в этом классный руководитель. Я что ему, сам сигарету в зубы засовывал? За любой проступок твоего ученика ЗА СТЕНАМИ школы отвечать будут не только родители, но и ты. Попал под машину — плохо объяснил ПДД, связался с плохой компанией — не привил нравственные ценности, и т.д. Я всегда считал и до сих пор считаю, что учитель никогда не заменит маму с папой, и как бы соловьем не разливался педагог у доски о морали и чести, если дома ребенка окружает бескультурье и грубость, толку от речей классного руководителя будет мало. Но, к сожалению, так считаю, похоже, я один, потому что на школу всё больше и больше перекладывают функции семьи.

Скриншот видео Павла Астапова О работе классным руководителем

В какой-то момент я понял, что от современного учителя ждут только хороших баллов на ЕГЭ. Не знаний, а именно баллов. Это и есть показатель «хорошей» работы. А еще у нас всех любят чесать под одну гребенку. Приведу простой пример. В школе два 11 класса: в один класс отбирали школьников с высокой учебной мотивацией, во второй попали все остальные (в том числе и те, кто на русском языке говорить толком не умеет, так как только приехали из Средней Азии). Первый класс получает отличные баллы на экзамене, и все поют дифирамбы гениальному учителю. Ты справился со своей задачей — получай прибавку к зарплате. Второй класс, естественно, получает совершенно другие результаты. Учитель бился годами, чтобы эти дети хотя бы минимальный порог преодолели, и они это сделали. Но, разумеется, ни о каких пятерках и речи быть не могло. И что происходит дальше? Дальше начинается сравнение бумажек. Делается вывод, что второй учитель сидел на печи и ничего не делал, раз результаты хуже, чем у коллеги. За время работы в школе я побывал на месте и первого, и второго.

В нашем образовании любят сравнивать цифры, а дети — это не спички в коробке, они все разные. И очень часто дотянуть условного двоечника Петю до тройки гораздо сложнее, чем хорошистку Машу до пятерки. Надо не детей друг с другом сравнивать, а смотреть, конкретно этот ребенок сделал шаг вперед, сдвинулся с мертвой точки. Педагог, работающий со слабыми учениками, ничего, кроме вечного осуждения, не получает, вместо того, чтобы поддержать подобных учителей, у нас их называют отстающими.

Я работал и с победителями региональных олимпиад по русскому языку, и с детьми, которые делали ошибки в своем имени (хотел бы я, чтобы это была шутка), и могу с полной ответственностью заявить: работа со вторыми должна оцениваться и поощряться совершенно по-другому.

В какой-то момент мне просто надоело играть по изначально нечестным правилам. Я не хочу натаскивать детей на ЕГЭ, а нужно сейчас именно это.

Скриншот видео Павла Астапова Рассуждение на тему

Всё получилось спонтанно. Я не думал об этом долго: просто взял и записал первое видео

Цель… Цель — миллион подписчиков, чего уж размениваться по мелочам?! А если серьезно, хочу чтобы каждый ролик получался интереснее и качественнее, чем предыдущий, хочу говорить о том, о чём большинство молчит.

Я никогда не боялся сцены и привык общаться с аудиторией, поэтому был уверен, что никаких сложностей при съемке видео у меня не возникнет. Как же я ошибался… Не знаю, что на меня так действует… Камера? Свет? Но дублей приходится делать массу.

Скриншот видео Павла Астапова Удивление

Некоторые из них до сих пор со мной переписываются в соц.сетях. Было очень приятно, когда они благодарили меня после ЕГЭ, хотя к тому моменту я уже 2 года с ними не работал. В свою первую школу (мне довелось поработать в двух) я ездил на выпускные вечера.

О канале они знают, потому что свои первые шаги на YouTube я делал, еще работая в школе, и никогда не скрывал свое хобби.

Над роликами я работаю один. Около двух дней уходит на написание сценария, пара часов на съемки, и еще пара дней на монтаж. Начинается всё в понедельник и чаще всего заканчивается в пятницу.

У меня есть специальный блокнот, куда я записываю идеи для видео. Где бы еще найти время, чтобы всё это снять? А вообще чаще всего темы роликов приходят мне в голову во время прогулки с собакой по лесу.

В последе время YouTube ужесточил правила монетизации видео и очень долго рассматривает заявки от молодых каналов. До моей вот уже полтора месяца дойти не могут, поэтому и рекламы перед роликами нет.

Работаю в сфере полиграфии.

Не могу сказать, что с кого-то беру пример. Мне нравится творчество Наташи Красновой, она тоже бывший учитель. Люблю, когда о серьезных проблемах говорят с юмором.

Слава Богу, никаких криминальных историй на ум не приходит.

В нашей стране фантазировать — абсолютно бесперспективное занятие: всегда появится что-нибудь такое, от чего у всех остальных челюсть отвалится. Поэтому свои безумные педагогические теории я оставлю при себе, с придумыванием новых школьных концепций у нас и министерство образования справляется. Скучно точно не будет!

Ежедневно получаю негативные комментарии, но их количество не идет ни в какое сравнение с положительными откликами, можно сказать, что с серьезной критикой я пока еще не сталкивался. Но смерти мне, конечно же, уже желали.

У канала уже есть свой маршрут, и, думаю, его стоит придерживаться и в дальнейшем. Продолжу говорить на темы, связанные с образованием, саморазвитием и психологией. Хочется затронуть проблемы различного вида дискриминаций, которые, к сожалению, процветают в нашем обществе. Думаю, что впереди еще много интересного.