Ключевым событием в визите Владимира Путина в Калининградскую область, безусловно, стал запуск двух новейших газовых ТЭС. Несмотря на то, что некоторые федеральные телеканалы подали этот факт ужасающе некомпетентно (к примеру, «Первый канал» заявил, что «теперь независимость в энергетике у Калининградской области полная»), калининградцы реально могут перевести дух — первый шаг по укреплению энергетической безопасности российского эксклава сделан.

За рекордный для строительства подобных энергообъектов срок — полтора года — были построены Маяковская ТЭС в г. Гусеве и Талаховская ТЭС в приграничном с Литвой г. Советске. Одна лишь Маяковская электростанция сможет вырабатывать треть энергии, необходимой Калининградской области. К концу этого года будет сдана в эксплуатацию Приморская ТЭС, а в 2019 году — якорная станция «Прегольская».

Все эти объекты позволят получить 100-процентный запас мощности для Калининградской области, и тем самым российский «остров» перестанет зависеть от энергетического квинтета, вот-вот распущенного — т. н. кольца БРЭЛЛ.

Прежде всего, в этом «ансамбле» гадит Литва, и вчерашний путинский запуск калининградских ТЭС — это в том числе щелчок по носу Вильнюсу (мои литовские единомышленники сетовали: «Ах, вот бы Владимир Владимирович запустил станции не 2-го, а 1-го марта — в день рождения Дали Грибаускайте. Был бы подарочек что надо! Я парировал — на Далины именины испекли мы «Авангард»). Путинский запуск — это, если хотите, начало панихиды по БРЭЛЛ. И новая геополитическая страница Балтийского региона.

Но калининградцы прекрасно понимают (и красноречивое молчание федеральных и региональных властей по этому поводу — лучшее подтверждение сказанному ниже), что успешная электрификация Калининградской области в изолированной системе — это всё равно риски. Дело в том, что открытые накануне станции работают на магистральном газе, который приходит в эксклав с территории Литвы. Да, резервное топливо Маяковской ТЭС — солярка, которая может поступать наземным и морским путем, но, во-первых, это очень дорогое удовольствие и может применяться действительно лишь на всякий пожарный, а во-вторых, цистерны с дизелем колесят транзитом опять-таки по Литве, а Балтийское море может мгновенно стать объектом пристального внимания европейских зелёных, которые по команде, сами знаете чьей, поднимут вой про «грязные» российские танкеры и кильку-бедняжку.

И если Литва сказала «а», выйдя из БРЭЛЛ, то надо понимать, что скажет и «б», начав процедуру демонтажа газопровода, по которому в Калининград течет голубое топливо. Тем более, что труба, идущая по территории Литвы, «Газпрому» не принадлежит, и мы платим Вильнюсу за прохождение газа, как и Украине. Но если в «Незалежной» газопровод не трогают, потому что боже упаси связываться Киеву с замёрзшей Германией, то в литовском случае конечного европейского покупателя нет.

Владимир Путин, на мой взгляд, косвенно и завуалированно обозначил этот аспект, сказав, что четыре станции позволят создать резервы — цитата — «на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с какими-то технологическими сложностями».

Очевидно, что в таких обстоятельствах Россия также должна сделать «б», начав работы по формированию источника (или источников) энергии непосредственно в Калининградской области. Идеальный вариант, конечно, атомная станция, которая бы на десятилетия закрыла вопрос не только энергоуязвимости российского эксклава, но и вдохнула в Калининград новые геополитические смыслы. Вчера о Балтийской АЭС не вспоминали, хотя она, полуживая, лежала в заснеженном поле всего в нескольких десятках километров от президента.

Учитывая ставку Москвы на газ, можно предположить, что при реализации проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря будет проложено ответвление на Калининград. В таком случае вопрос о независимом источнике энергии для эксклава будет закрыт. Более того, безопасность калининградской «нитки» будет гарантировать «старая Европа», поскольку какие-либо «технологические сложности» в трубе враз аукнутся ключевым интересантам проекта — Германии, Франции и Австрии.

Начавшаяся намедни шумиха вокруг «Северного потока-2» свидетельствует о новом энергетическом «замесе» в Балтийском регионе. Вот лишь некоторые факты.

Сегодня стало известно об иске немецких «экологов», оспаривающих разрешение на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ под предлогом «серьёзных последствий для морской среды» (вот вам привет от балтийской кильки). Вчера же появилось открытое письмо глав парламентов стран ЕС, где о «Северном потоке-2» говорится как о «факторе дестабилизации». Бумагу уже подписали председатель Верховной рады Украины Парубий и спикер парламента Молдавии Канду, на очереди — главы сеймов Литвы и Польши Пранцкетис и Кухциньски.

Наверняка, им больше известно, чем калининградцам…