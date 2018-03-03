



Валентина Андреева ИА REGNUM Россия

— На вот, возьми. Ты что, тут много, поживешь!

— Что русскому хорошо, немцу смерть.

(диалог из фильма «Брат»)

В Послании Президента Федеральному собранию 1 марта граждане России услышали много интересных и обнадеживающих слов. Главное, что наша страна в состоянии ответить на глобальные вызовы, оседлать волну нового технологического уклада и технической революции следующего этапа модернизации, достойно ответить на происки внешних врагов своей впечатляющей военной мощью.

Можно условно разделить Послание на две составляющие: экономическую и военную. В экономической части Президент не упустил ничего, что должно сделать жизнь граждан России лучше. Представлены ориентиры развития инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, экологии, культуры и много чего еще. Есть оптимистические планы по сбережению народа и улучшении демографической ситуации. Президент особо подчеркнул, что ближайшие годы будут решающими для будущего страны. «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета». При этом всем нам и особенно Правительству не стоит забывать о политике санкций, проводимой против нашей страны. Победных результатов импортозамещения пока не сильно видно, в то же время по данным Минпромторга в настоящее время доля импорта в станкостроении превышает 90%. В тяжелом машиностроении на импорт приходится 60−80%, в легкой промышленности — 70−90%, в радиоэлектронной промышленности — 80−90%, в фармацевтике и медицинской промышленности — 70−80%.

Кроме того, доля иностранных компаний в России велика. Еще в 2012 году она составляла примерно третью часть от всей экономики РФ.

Вспомним

Mil.ru Бомбардировщики Су-24 в Сирии

также недавнюю ситуацию с санкциями против Турции, сбившей российский бомбардировщик СУ-24 в Сирии. ФТС задержала грузы запчастей из Турции, следовавшие на предприятия Санкт Петербурга. В результате едва не наступил коллапс и остановка этих предприятий. Турецкие компоненты поставляются на завод в питерских Шушарах, где с декабря 2007 года собирают популярную у россиян модель Toyota Camry. Также ряд ключевых компонентов поставлялись для КамАЗа и АвтоВАЗа. Кроме того, в Петербурге размещены заводы компаний Nissan, Hyundai, Scania, MAN. Проблема коснулась не только автозаводов по сборке автомобилей (мы их только собираем из импортных запчастей!), но и «Силовых машин», выпускающих энергооборудование. Для создания трансформаторных подстанций нужна специальная турецкая бумага.

Трудно представить, что могло бы произойти в 1941 году, если бы автомобильный завод ГАЗ, строительный проект которого выполнила американская фирма The Austin Company, не производил автомашины самостоятельно, а собирал бы их из турецких или немецких запчастей. Что тут говорить, если в России нет даже собственных аппаратов для дойки коров, как рассказывал один из кандидатов на должность Президента РФ П.Н. Грудинин.

Президент в своем Послании особое внимание уделил вопросам военного строительства и обороны. На это ушло треть времени выступления, более 40 минут. Новые виды оружия, ядерные ракеты нового поколения, крылатые ракеты с атомным двигателем, подводные дроны, боевые лазеры и многое другое. В этой связи хотелось бы заметить, что Советский Союз был уничтожен без применения какого-либо оружия. Его не спасли ни ракетно-ядерный щит, ни самодостаточная экономика, главной целью которой было повышение материального и культурного уровня жизни народа. Современные гибридные войны ведутся другим оружием и результаты применения этого оружия не менее разрушительные.

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя

Март богат на памятные события. 16 марта 2014 года в Крыму прошел исторический Референдум о его статусе, а 18 марта — произошло подписание Договора о принятии Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. Также 18 марта состоятся выборы Президента РФ. Хотелось бы также напомнить еще об одном важном событии, связанным с мартом. Это Всесоюзный Референдум, единственный за всю историю СССР, который прошел 17 марта 1991 года. О сохранении СССР. Тогда, в не таком уж далеком 1991 году, подавляющее число граждан нашей общей страны высказалось ЗА сохранение Советского Союза. Однако воля народов не была исполнена. Владимир Путин в своем Послании сказал такие знаковые слова:

«Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим. … Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней».

Хотелось бы пожелать будущему Президенту России, как высшему руководителю, обратить внимание не только на город или поселок, но и на страну в целом. Восстановление нашей страны было бы достойной политической задачей, которую дополнили бы экономическая и военная составляющие. С такой страной никто не посмел бы разговаривать с позиции силы.