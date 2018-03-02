Министр энергетики США Рик Перри и другие представители американской делегации начнут переговоры с Саудовской Аравией, которые могут открыть путь для американских компаний к многомиллиардным сделкам в сфере ядерных технологий. Хотя подробности переговоров держатся в тайне, представители Саудовской Аравии, вероятнее всего, откажутся от сделки, которая не будет предусматривать право на обогащение урана, поскольку США ранее уже предоставили такое право своему противнику — Ирану — в рамках ядерного соглашения, пишет Али Шишаби в статье для американского издания The Hill.

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

Эр-Рияд всегда стремился укреплять политические, научные и экономические связи с Вашингтоном, но, вероятно, он обратится к другим поставщикам, если США будут настаивать на принятии так называемого золотого стандарта, в рамках которого Саудовской Аравии будет запрещено обогащать уран в обмен на ядерную поддержку со стороны США. В конце концов, помимо США есть Россия, Китай, Франция, Южная Корея и Япония. Все они выражают разную степень заинтересованности к ядерной заявке Саудовской Аравии.

За прошедший год в отношениях между Саудовской Аравией и Россией произошел явный сдвиг в сфере энергетического сотрудничества. Потенциально Москва может занять место Вашингтона в ядерном проекте Эр-Рияда. В октябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд стал первым саудовским монархом, встретившимся с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В феврале 2018 года министр энергетики России Александр Новак встретился со своим саудовским коллегой Халидом Аль Фалихом в Эр-Рияде, чтобы обсудить возможность строительства двух ядерных реакторов к 2019 году.

Встреча Владимира Путина и короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда

Предоставление Москве возможности закрепиться в Саудовской Аравии нанесло бы серьезный удар по региональному влиянию и престижу США. Это также может похоронить умирающую атомную энергетику США. Если к 2050 году потребление внутренней ядерной энергии сократится вдвое, Westinghouse, которая подала заявление о банкротстве в 2017 году, должна будет опереться на международные рынки, чтобы остаться на плаву. К 2040 году Саудовская Аравия хочет получить 16 ядерных реакторов, совокупная мощность которых составит 17,6 гигаватт. Сотрудничество с Саудовской Аравией позволило бы продлить жизненный цикл компании Westinghouse.

Обеспокоенность тем, что отказ от «золотого стандарта» позволит Саудовской Аравии разрабатывать ядерное оружие является необоснованной. Да, технологии, используемые для обогащения урана в энергетических целях, могут быть использованы для создания ядерного оружия. Тем не менее, любое соглашение, которое подпишет Саудовская Аравия будет регулироваться строгими международными протоколами, которые не позволят королевству импортировать или развивать технологию обогащения до того момента, пока страна не предоставит все гарантии нераспространения, предусмотренные международным правом.

Саудовская Аравия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который обязывает Эр-Рияд отказаться от своего права на ядерное оружие в обмен на мирное использование ядерных технологий. Эр-Рияд также имеет соглашение с Международным агентством по атомной энергии, которое обязывает его выполнять установленные требования МАГАТЭ.

Самое важное, что Эр-Рияд пока еще не подписал дополнительный протокол МАГАТЭ, который необходим для проверки незаявленной ядерной деятельности Саудовской Аравии. За исключением Северной Кореи, все потенциальные поставщики технологий ядерного обогащения подчиняются ограничениям Группы ядерных поставщиков (ГЯП), предусмотренным для передачи ядерных технологий неядерным государствам. Сюда входит Пакистан, который подал заявку на членство в ГЯП в 2016 году. Если бы Пакистан (или любое другое государство) передавал технологии обогащения Саудовской Аравии до того, как Эр-Рияд подписал дополнительный протокол (и предоставил целый ряд дополнительных гарантий), он столкнулся бы с риском изгнания из ГЯП и стал бы международным изгоем.

Stasyan117 Карта-флаг Саудовской Аравии

Эксперты большое внимание уделяют геополитическому соперничеству между Ираном и Саудовской Аравией, однако ядерная инициатива Эр-Рияда почти полностью связана с экономическими проблемами. Ожидается, что через 20−25 лет потребление нефти в Саудовской Аравии сравняется с уровнем добычи. Даже с учетом энергичных усилий, направленных на диверсификацию экономики, Эр-Рияд в течение ближайших десятилетий все же будет полагаться на доходы от экспорта нефти. Использование альтернативных источников энергии позволит удовлетворить внутренний спрос и удержаться на достаточном уровне доходов от нефти, за счет сохранения приемлемого уровня нефтяного экспорта. Саудовская Аравия стремится превратить свои урановые рудники в один из «новых столпов» своей экономики в рамках программы социально-экономических преобразований Vision 2030.

Помимо остановки растущего регионального влияния России и поддержки ядерной промышленности США, существует еще один положительный момент. Соглашение с Саудовской Аравией может превратиться в фактор, сдерживающий ядерные амбиции Ирана.

Во время переговоров с американской делегацией в Лондоне Эр-Рияд может также указать на соглашения США, подписанные с Марокко, Турцией и Египтом. Конечно, любая из перечисленных стран должна получить у США разрешение на обогащение урана, однако это не значит, что кто-либо должен лишиться права на обогащение урана из-за утверждений, что «золотой стандарт» является необходимой мерой защиты, особенно, когда речь идет о нестабильном Ближнем Востоке. Вашингтон должен позаботиться, чтобы «золотой стандарт» не стоил ему упущенной золотой возможности.