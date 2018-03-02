В ноябре 2017 года управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (ЮНОДК) опубликовало ежегодный обзор, в котором было указано, что объем производства опия в Афганистане увеличился на 87% по сравнению с 2016 годом и достиг девяти тыс. тонн. Территория, используемая для культивирования опийного мака, увеличилась до 328 тыс. гектаров, пишет Ашраф Хайдари в статье для The National Interest.

U.S. Marine Corps Антинаркотическая операция. Афганистан

Действительно, производство наркотиков и другие проблемы, с которыми в настоящий момент сталкиваются правительство Афганистана, США и их союзники, существовали на протяжении многих лет. Они не возникли за одну ночь. Все эти проблемы укоренялись в Афганистане с 2001 года, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли власть.

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Проблема производства наркотиков существует в стране на протяжении последних 40 лет войн, разрушений и человеческих страданий. Несмотря на большие проблемы, с которыми сталкивается афганское правительство, за последние несколько лет ему удалось увеличить число провинций, освобожденных от производства наркотиков. Если в 2006 году таких провинций было шесть, то в 2017 году их стало 10, согласно данным ЮНОДК.

Этот прогресс был достигнут в провинциях, где правительство установило твердый контроль, предоставило помощь фермерам и ввело борьбу с торговцами наркотиков.

Опийный мак

Однако в тех районах страны, где позиции государственной власти слабы, процветает производство опия, и это несмотря на присутствие США и сил НАТО. Подавляющая часть производства опия, а именно 95%, сосредоточена в восьми провинциях, расположенных на юго-западе, востоке и северо-востоке страны. Сюда относятся провинции Гильменд, Кандагар, Фарах, Нимроз, Урузган, Нангархар, Балх и Бадахшан. В этих областях растет присутствие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организованных преступных группировок. Конечно, Афганистан не сможет справится с незаконным оборотом наркотиков в одиночку, ему нужна помощь его союзников.

Продажа наркотиков ежегодно приносит афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около $200 млн. В целом афганский опий подпитывает глобальную торговлю героином, которая генерирует более $60 млрд прибыли для коррумпированных чиновников, торговцев наркотиками, организованных преступных группировок и боевиков, согласно данным государственного департамента США. Правительство США, похоже, осознает необходимость принятия всеобъемлющего решения. Бывший президент США Барак Обама однажды подчеркнул необходимость невоенных форм помощи: «Для обеспечения безопасности, возможностей и справедливости — не только в Кабуле, но и в провинциях — нам нужны сельскохозяйственные специалисты и преподаватели, инженеры и юристы. Именно так мы сможем помочь афганскому правительству выполнить свой долг перед народом и создать экономику, освобожденную от доминирования запрещенных наркотиков».

Лучшим оружием для борьбы против наркотиков в Афганистане могло бы стать постепенное, но устойчивое улучшение государственного управления, введение верховенства закона, повышение уровня безопасности. Уничтожение посевов мака — это борьба с последствиями незаконной деятельности, а не с ее причинами. Международная практика показывает, что борьба с посевами наркотических растений неэффективна. Сокращение площадей культивирования в одном районе может спровоцировать увеличение производства наркотиков в другом. Таким образом, усилия по борьбе с наркотиками должны приниматься одновременно по всей стране в рамках единой стратегии.

Опийный мак

Прежде всего, фермерам должна быть предоставлена возможность и необходимые ресурсы для выращивания альтернативных культур. Проблема усугубляется тем фактом, что большинство афганских фермеров являются арендаторами, поэтому землевладельцы диктуют им свои условия, указывая, что нужно выращивать.

Для освобождения фермеров от этой зависимости нужно, чтобы они одновременно имели доступ к земле и альтернативному финансированию за счет микрокредитов. Чтобы сделать выращивание альтернативных сельскохозяйственных культур более прибыльным, необходимы инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, помимо воды, семян и удобрений фермеры должны иметь доступ к надежным дорогам и хранилищам, в которых будет находиться продукция, предназначенная для экспорта. Сегодня, помимо всё более небезопасной кольцевой дороги, соединяющей Кабул с отдаленными провинциями, в Афганистане отсутствует дорожная система, которая соединила бы фермы с рынками сбыта.

Например, в западной провинции Герат фермеры, которые ранее выращивали опийный мак, теперь выращивают шафран благодаря усилиям правительства. В 2017 году фермеры вырастили почти 11 тонн шафрана и заработали около $18 млн. Стоимость одного килограмма шафрана составляет $18. Тем не менее, несмотря на успех, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают угрожать фермерам, требуя выращивать опийный мак, манипулируют рынком шафрана, препятствуя афганским фермерам расширить посевные площади шафрана.

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Однако, даже если вышеупомянутые проблемы будут постепенно решены при международной поддержке, транснациональные наркоторговцы будут продолжать проникать в Афганистан и подрывать верховенство закона. Для решения этой международной проблемы необходимо активизировать региональное сотрудничество в рамках резолюции 1818 Совета Безопасности ООН от июля 2008 года о пресечении потока химических веществ-прекурсоров в Афганистан и экспорте наркотических средств из страны на рынки сбыта через соседние государства.

Международное сообщество, возглавляемое Соединенными Штатами, должно проанализировать сложившуюся ситуацию и удвоить свои усилия по борьбе с наркотиками на глобальном и региональном уровнях. Вашингтон должен обеспечить Афганистан ресурсами для укрепления правоохранительной системы и поддержания альтернативного сельского хозяйства. Всё это необходимо для достижения победы в войне с наркотиками.