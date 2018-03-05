Россия разрабатывает целый спектр новых вооружений, предназначенных для преодоления ПРО США, к чему Москву подтолкнуло решение бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Хотя эти системы едва ли скажутся на стратегическом балансе между Москвой и Вашингтоном, настоящей проблемой является то, что они обостряют отношения между двумя сторонами в области контроля вооружений — того, что сыграло решающую роль в завершении холодной войны с Советским Союзом. И теперь на фоне нарастания напряженности обе страны идут курсом на новую холодную войну, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

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«Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», — заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта.

Для недопущения подрыва потенциала стратегического сдерживания Москва начала программу разработки нового вооружения, способного преодолевать любые новые системы ПРО. Среди них ракета «Сармат», которая заменит Р-36М2 «Воевода».

Наибольшее беспокойство ракета «Сармат» вызывает благодаря своей способности лететь по траектории через Южный полюс в обход ПРО США. Хотя «Сармат» и известна западным экспертам, Путин указал и ряд других небаллистических ракет, частично новых, частично известных западным экспертам и способных обойти ПРО США. Одной из таких систем является ядерная крылатая ракета, прототип которой Москва уже испытала.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

Российский лидер также упомянул межконтинентальную ядерную торпеду «Статус-6» с ядерной энергетической установкой и 100-мегатонным ядерным зарядом. Она, по словам главы Кремля, «обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвима для противника».

«Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — указал глава Кремля.

Путин также сообщил о доселе неизвестных крылатых ракетах «Кинжал», способных нести как ядерный, так и обычный заряд.

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты», — отметил он.

В то же самое время Путин также упомянул то, что Россия успешно испытала гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком, также способным нести ядерный заряд на межконтинентальные расстояния.

Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком «Авангард», испытания которого, по словам российского лидера, также успешно завершены.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие в действии

По словам экспертов по российскому вооружению, Путин не преувеличивает потенциал новых разработок России. При этом существование большей их части не является большим сюрпризом.

«Это новые разработки. Я думаю, мы знали о большинстве из них, но не обо всех», — заявил директор Проекта исследования российских ядерных сил Павел Подвиг. «Я впервые слышу о крылатой ракете с ядерной силовой установкой или системе «Кинжал». «Сармат», кажется, больше, чем мы думали, хотя я настроен довольно скептично по поводу названных Путиным показателей — 200-тонная и всего подобного».

Более того, нет оснований полагать, что российские концепции нежизнеспособны. Напротив, велика вероятность, что большинство из названных разработок реальны.

«Они, по всей видимости, испытали все из того, что показал Путин, поэтому это очень правдоподобно», — заметил Подвиг. — Будет ли в них толк — это совсем другой вопрос. Я не думаю, что все они необходимы, если речь идет о противодействии ПРО».

С Подвигом согласен и Майкл Кофман — исследователь из Центра военно-морского анализа, специализирующийся по российским вооружениям. По его словам, все те системы, которыми «похвалялся» Путин, вполне правдоподобны и осуществимы. Он указал на то, что весь вопрос состоит в том, отдаленного или нет будущего эти системы.

В целом в ближнесрочной перспективе новые системы не скажутся на США, поскольку у них нет потенциала противодействия уже существующему у Москвы ядерному потенциалу. В связи с этим эксперты указывают на то, что баланс сил останется прежним, тогда как наличие новых систем лишь осложнит ситуацию. В долгосрочной перспективе последствия для США от разворачивания нового российского оружия будут более значительными, поскольку они могут стать ударом по нынешним договоренностям о контроле за вооружением.

Немалый риск связан и со скоростью этих систем. Если раньше у политического руководства было от 20 до 30 минут для принятия решения о нанесения ответного удара, то с развитием гиперзвуковых систем это время сжимается, в некоторых случаях до нескольких минут. Для ряда лидеров такое оружие станет поводом дать приказ о нанесении ответного удара без подтверждения факта нападения из страха получить разоружающий удар.

Леонид Макаров Ядерный чемоданчик

Несмотря на то, что заявленное в речи Путина оружие было известно западным экспертам и прежде, выбор времени, когда о нем было сообщено, не случаен. Российский лидер заявил, что его речь направлена на сдерживание западной агрессии против России.

«Надеюсь, что всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России <…>», — заявил он.

Эксперты в России едины во мнении, что Путин посылает недвусмысленный сигнал администрации президента США Дональда Трампа: если Вашингтон хочет новой холодной войны, Москва готова к реваншу.